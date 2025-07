A magyar vagyon északi útja – ilyen a szupergazdagok pénzügyi paradicsoma

A turbulens gazdasági környezetben mindenki biztos helyet keres a megtakarításainak, a vagyonosabb réteg körében felértékelődnek a privátbanki szolgáltatások, sokan törekednek ilyenkor a földrajzi diverzifikációra is. A Concorde tulajdonosai ezt felismerve már a magyar határon túl is megjelentek, és a befektetők egyik kedvenc európai célországában, Írországban alapítottak céget Concorde Investments Ireland Ltd.* néven. A hazai privátbanki szegmensben folyamatosnak tűnik az érdeklődés a nemzetközi szolgáltatás iránt.

„A külföldi befektetésiszámla-vezetés valós ügyféligényre adott válasz. Privátbanki ügyfélkörünk mintegy ötöde él már ezzel a lehetőséggel, de ez az arány egyre növekszik. Ebben a vagyoni szegmensben folyamatos érdeklődést érzékelünk a szolgáltatás iránt, amely időről időre jobban megélénkül a hazai gazdasági és politikai helyzet függvényében” – mondta Tabányi Mónika, a Concorde Értékpapír Zrt. private banking igazgatója, ezzel indokolva a legnagyobb hazai független befektetési szolgáltató külföldi megjelenését.

Nem a pánikra vagy a vagyon kimenekítésére építjük a stratégiánkat, sokkal inkább tudatos pénzügyi diverzifikációs folyamatot látunk magunk előtt

– mondta Pájer Tamás, a Concorde Investments Ireland Ltd. (CII) vezérigazgatója, aki szerint a geopolitikai bizonytalanság és a gazdasági kihívások miatt sokan döntenek úgy, hogy vagyonukat nemcsak különböző típusú és kockázatú befektetések között osztják meg, hanem földrajzilag is több helyen kezelik. Ez nem mindig az aktuális politikai helyzetre adott reakció, hanem általános tendencia is, amely ugyanakkor az elmúlt években még erőteljesebbé vált. Ennek következtében a globális pénzügyi hubok szerepe egyre inkább felértékelődik a világban a privátbanki szolgáltatások területén.

Pénzügyi központok versenye

A globális privátbanki vagyon 2023 végére elérte az 1300 milliárd dollárt, amely a várakozások szerint évente 5 százalékkal nő – lényegesen gyorsabban, mint a világ átlagos GDP-növekedése (megközelítőleg 3 százalék). A jelenlegi ütem mellett 15 év alatt megduplázódhat a világban kezelt privát vagyon, amely „helyet keres magának – nemcsak eszközök, hanem földrajzi eloszlás szempontjából is” – mondta Pájer Tamás.

De mit takarnak a már említett pénzügyi hubok? Olyan városokat, melyek központi szerepet töltenek be a nemzetközi pénzügyi rendszer működésében, koncentrálva a banki, tőzsdei, befektetési, biztosítási és fintechszolgáltatásokra. Ezeket a városokat fejlett pénzügyi infrastruktúra, stabil jogi és szabályozási környezet, magas szintű szakértelem, jelentős nemzetközi tőkeáramlás, valamint erős globális kapcsolatrendszer jellemzi.

A legismertebb pénzügyi hubok közé tartozik New York, London, valamint Hongkong, Szingapúr és Shanghai, amelyek Ázsia legfontosabb pénzügyi csomópontjai. Emellett olyan regionális központok is kiemelkednek, mint Frankfurt, Zürich, Tokió, Dubai, Toronto, vagy Dublin. A globális rangsort a Z/Yen Group által publikált Global Financial Centres Index alapján követik, amelyben a szabályozási környezet, az üzleti klíma, a humán tőke és a pénzügyi szektor innovációs képessége egyaránt szerepet kap.

Kedvező környezet

A CII Dublinban látta meg az új lehetőséget, ami nem véletlen, hiszen Írország nemcsak a legnagyobb amerikai cégek európai központja, hanem egyre fontosabb pénzügyi központ is: a világ harmadik legnagyobb befektetési alapkezelési desztinációja, Európán belül pedig az ETF-ek, vagyis a tőzsdén kereskedett befektetési alapok tekintetében abszolút egyeduralkodó. Írország Európa legnagyobb ETF-kibocsátó központja: a kontinens tőzsdéin kereskedett alapok 72,5 százaléka a szigetországhoz kötődik, ami jól mutatja pénzügyi jelentőségét. Az Írországban menedzselt vagyon értéke 4,1 trillió euró volt 2023-ban az ETF-eket, valamint a befektetési alapokat együttvéve.

A CII olyan befektetési lehetőségeket kínál, melyek a hagyományos, például svájci vagy luxemburgi struktúrák alternatívájaként átláthatóbb, költséghatékonyabb és jogilag is egyenrangú (MIFID) megoldásokat biztosítanak.

Az írországi befektetési környezet kiemelkedően stabil. Az ország angolszász jogrendje, vállalkozásbarát adózása, valamint az EU-s tagságból eredő pénzügyi és jogi garanciák miatt különösen kedvező azok számára, akik hosszú távú, biztonságos szolgáltatási lehetőséget keresnek. Az ír jegybank szigorú, ügyfélbarát szabályozása biztosítja, hogy az Írországban elhelyezett pénzügyi eszközök erős védettséget élveznek.

A Dublinban nyitható befektetési számlák lehetőséget adnak a földrajzi és devizaalapú diverzifikációra is, amely – különösen nagyobb vagyon esetén – már nemzetközi normának számít. A globális pénzügyi központként működő város olyan előnyöket kínál, mint a stabil devizákban vezetett számlák (euró, dollár, angol font), a TBSZ (tartós befektetési számla) által biztosított adóoptimalizálás lehetősége, illetve a tekintélyes nemzetközi letétkezelő partnerek jelenléte

– mondta a cégvezető.

Spekuláció helyett stabilitás

A Concorde Investments Ireland Ltd. szolgáltatási filozófiájának középpontjában az ügyfélközpontúság, a rugalmasság és a transzparencia áll. A vagyonkezelés, amelyet a Concorde Értékpapír Zrt. vagyonkezelő csapata végez, elsősorban hosszú távú, buy-and-hold stratégiára épül, ahol nem spekulatív kereskedés zajlik, hanem stabil portfóliók kialakítása a cél. A cég a magyar adókörnyezet sajátosságait – például a TBSZ-adómentességet – ötvözi külföldi, professzionális szolgáltatásokkal, ami ritkaságnak számít a piacon. Emellett a több devizanemű számlavezetés és az ETF-portfóliók (iShares, Amundi, Xtrackers stb.) globális hozzáférést biztosítanak az ügyfeleknek.

„A magyar ügyfelek részéről is egyre nagyobb igény mutatkozik a külföldi, biztonságos és adóoptimalizált befektetési lehetőségekre – a CII pedig e trend egyik megfontolt és megbízható csatornáját kínálja” – mondta Pájer Tamás.

Bár a szolgáltatás teljes egészében Írországban működik, a CII a magyar ügyfélkapcsolatot itthonról is biztosítja „passportált” szolgáltatása révén. A Concorde Értékpapír Zrt. privátbanki üzletága közvetítőként szerepel a folyamatban, ami segíti a kommunikációt és növeli a bizalmat. A dublini cég így egyfajta „magyar hídfőállásként” funkcionál a nemzetközi befektetői szolgáltatói világban a privátbanki ügyfelek számára – mondta Tabányi Mónika.

Dinamikus növekedést tapasztalnak

A CII szolgáltatásait 500 ezer eurós minimális belépővel lehet elérni, az ügyfélszámlák átlagos mérete azonban ennek többszöröse. A Concorde Investments Ireland Ltd. sikeres éveket tudhat maga mögött, a dinamikus növekedést jelzi, hogy évente 30-50 százalékkal nő a dublini cégnél vezetett ügyfélvagyon összesített értéke.

A CII magyar ügyfeleinek zöme cégtulajdonos vagy olyan magánszemély, aki az üzleti sikerek után inkább a stabilitást és átláthatóságot keresi a befektetéseiben – jellemzően kötvények, részvények, ETF-ek formájában. „A magyar gazdagok nem különböznek a nyugatiaktól. A befektetéseik célja nem az extrém hozam, hanem a vagyonmegőrzés és a hosszú távú biztonság. A privátbanki ügyfelek jellemzően olyan emberek, akik saját területükön kiélik kockázatvállaló énjüket, míg az általunk nyújtott szolgáltatásban egy alacsonyabb rizikójú befektetési struktúrát keresnek, biztos hozamot nyújtó, kisimított portfólióval” – mondta a cégvezető.

*Concorde Investments Ireland Limited is regulated by the CentralBank of Ireland. (A Concorde Investments Ireland Limited az Ír Központi Bank felügyelete alatt áll.)

(Borítókép: Dublin, Írország. Fotó: 21Aerials / Getty Images)