Ingyen szigeteltek tízezernél is több ingatlant, amivel jelentős árbevételre tettek szert, de közben valódi segítséget nyújtottak a legszegényebbeknek is. Egy vállalkozás egy év alatt nulláról lett piacvezető az energiahatékonysági kötelezettségi rendszerben. A modell elsőre őrültségnek tűnt, de bebizonyította, hogy egyszerre lehet üzletet és társadalmi ügyet is építeni. Most újabb projektbe kezdenek, amivel még magasabb szintre lépnének: célzott rezsicsökkentés a leginkább rászorulóknak, piaci alapon.