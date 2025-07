Nem sokkal, de növekedett az eladó ingatlanok iránti érdeklődés egy év alatt

Kettősség jellemzi a lakáspiacot. Júniusban a kereslet csökkent, a feladott hirdetések száma pedig lényegében stagnált éves összevetésben, ugyanakkor az év első hat hónapjában bővülés történt mindkét oldalon. Az ingatlan.com friss elemzése szerint az is látható, hogy az év eleji lendület fokozatosan lecseng, és főként a megfizethető lakásárakkal rendelkező környékek piacamondható élénknek. Az eladók és vevők közötti erőviszony is fokozatosan átrendeződik: a vevőkpozíciója erősödik, ami különösen az első lakásvásárlók szempontjából létfontosságú.

Az ingatlan.com adatai szerint ugyanis júniusban több mint 208 ezer telefonos érdeklődés érkezett eladó lakásokra és házakra, ami 4,7 százalékkal kevesebb az egy évvel korábbi szinthez képest és 14 százalékkal elmarad a májusi szinttől.

„A jelenség abból a szempontból nem meglepő, hogy az év eleji lendület folyamatosan lecseng, és most a legmegfizethetőbb lakásárakkal rendelkező vármegyék lakáspiaca számít élénknek” –mondta Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője. Az eladó lakóingatlanok iránti telefonhívások tavaly júniushoz képest Tolna (+23 százalék), Nógrád (+16 százalék), Bács-Kiskun (+13 százalék) és Szabolcs-Szatmár-Bereg (+12 százalék) vármegyékben növekedtek a legnagyobb mértékben.

Az év első hat hónapjában 1,75 millió érdeklődést regisztrált az ingatlan.com, ami 1,2 százalékos növekedés 2024 azonos időszakához képest. Az év eleji lendület lecsengése azt is jelenti, hogy az eladók pozíciója gyengül a vevőké pedig erősödik. „Amíg 2025 januárjában a tulajdonosok és ingatlanközvetítők által feladott hirdetéseknél az árkorrekciók 38 százaléka áremelés, 62 százaléka pedig árcsökkentés volt, addig júniusra az árcsökkentések aránya már 87 százalékra emelkedett” – szemléltette a változásokat Balogh László.

Több az eladó ingatlan, aktívabbak a tulajdonosok

A kínálati oldal is jelentős mozgást mutatott: júniusban közel 30 ezer új hirdetést adtak fel eladólakásokra, ami megfelel az egy évvel korábbi szintnek. Az év első hat hónapjában viszont több mint 200 ezer új hirdetés jelent meg az ország 2775 településén, ami 2,5 százalékkal haladja meg a 2024 első félévi adatokat. A friss kínálat a legnagyobb, 22 százalékos mértékben Nógrád vármegyében bővült, de jelentős – 15 – 15 százalékos – növekedés következett be Somogy és Csongrád-Csanád vármegyében is.

Az ingatlan.com szakértője érdekes és fontos trendként értékelte, hogy a tulajdonosok aktivitása még az ingatlanközvetítőkénél is nagyobb volt júniusban: 16 százalékkal több eladó ingatlanhirdetést adtak fel, az év első felében pedig 7 százalékos bővülést regisztráltak náluk. „A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy sokan szeretnének továbblépni, de a gyakorlatban csak akkor tudnak vásárolni és költözni, ha először sikerül eladni a meglévő otthonukat. Ez viszont egyre nagyobb kihívás, ha a kereslet nem élénkül dinamikusan” – mondta Balogh László. A kereslet lecsengése és a friss kínálat folyamatos utánpótlása összességében ahhoz vezet, hogy a kínálat folyamatosan bővül, így a vevők már 136 ezer eladó lakás és ház hirdetéséből válogathatnak.

A piaci lassulás kellene az első lakásvásárlóknak

A vevők pozíciói egyre erősebbek, ami az első lakásvásárlást tervezőket érintheti a legkedvezőbben. A fiatalok ingatlanpiaci belépési küszöbe egyre magasabb: Budapesten az eladó lakóingatlanok háromnegyede már legalább 67 millió forintba kerül, a vármegyeszékhelyeken 41 millió, a városokban 30 millió, a községekben pedig 20 millió forint körül mozog ez a lélektani határ. „Az első lakásvásárlók számára továbbra is az jelenti a legnagyobb kihívást, hogy a piaci lassulás csupán a drágulás ütemét mérsékli, az árakat viszont nem csökkenti. A vásárláshoz szükséges összeg előteremtése így komoly anyagi megterhelést jelent – különösen azoknak,akik hitelből szeretnék finanszírozni a vásárlást a jelenlegi, magas kamatkörnyezetben” –fogalmazott az ingatlan.com szakértője.

Korábban arról számoltunk be, hogy a megváltozott ingatlanpiaci kereslet következtében korrigáltak a magyarországi lakásárak, így elkezdtek visszatérni a vásárlók a budapesti panelpiacra. Az új támogatásoknak köszönhetően országszerte akár 200 ezer panellakás fűtéskorszerűsítése történhet meg, ezek a hatások pedig összességében új lendületet adhatnak a panellakások iránti keresletnek.