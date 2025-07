Piaci értesülés: plusz 50 milliót pakolhatnak rá az ingatlanvásárlásra, de nem akárkinek

50 százalékkal, 100-ról 150 millió forintra emelkedhet! a Széchenyi Mikrohitel MAX+ keretében egy összegben folyósítható államilag támogatott beruházási hitel maximuma – osztotta meg az Index-szel erről szóló piaci információt a céges finanszírozásokkal foglalkozó CreditExpert.

„A limitemelés több okból is szükséges. Egyrészt a tavalyi év vége óta tovább emelkedő ingatlanárakkal finanszírozási oldalon is lépést kell tartani, másrészt a várhatóan 50 millió forint többlet hitelösszeg – új, nagyobb értékű ingatlanok bekerülésével – a tranzakciók számára, áttételesen pedig a gazdasági növekedésre is jótékony hatással lehet”

– mutat rá Márton Zoltán a vállalat ügyvezetője.

Lapunk információi szerint a Széchenyi Mikrohitel MAX+ keretében igényelt átlagos hitelösszeg 50-60 millió forint volt júniusban.

„Értelemszerűen a rugalmas finanszírozási keretrendszer – a kamattámogatások útján – költségvetési oldalon jelent nagyobb megterhelést az államkassza számára, ezért nem zárható ki, hogy a 2026-os választásokat követő esetleges költségvetési kiigazítások a konstrukcióra is hatással lehetnek. Emiatt azok a vállalkozások, amelyek sokáig halogatják a finanszírozás igénybevételét, könnyen lehet, hogy végül lemaradnak róla” – figyelmeztet a szakember.

A hitellimit várható emelkedésétől a kereslet őszi megugrására lehet számítani, ami az év végével jellemzően egyébként is fokozódó beruházási aktivitással együtt akár komoly torlódásokat is okozhat a mikrohitelek piacán. A korábbi évek tapasztalatai és a programban várt pozitív változások hatására a CreditExpert a 2025 első félévében tapasztalt szinthez képest minimum megkétszereződő érdeklődésre, és 50 százalékkal több új hitelkérelemre számít az év utolsó negyedévében.

Továbbra is jelentős a kamatkülönbség a piaci lakossági és a támogatott vállalati hitelkamatok között, aminek köszönhetően például a Széchenyi Mikrohitel MAX+ segítségével 10 év alatt akár több tízmillió forintot is megspórolhatnak azok, akik bérbeadási célú ingatlant vásárolnak vállalkozásukkal. „Ez sok lakásvásárlót a konstrukció irányába terelhet, az érdeklődőknek azonban szem előtt kell tartaniuk a konstrukció buktatóit is. A mikrohitel termék ugyanis egy, a vállalkozások számára kialakított konstrukció, amely nem használható fel az igénylők saját lakhatási céljainak finanszírozására. Ilyen esetben ugyanis a kamattámogatás elvesztése mellett büntetőkamat is kivetésre kerülhet, ezáltal az akár több tízmilliós nagyságrendű megtakarítás könnyen dupla ekkora költségbe csaphat át” – teszi hozzá Márton Zoltán.

A Széchenyi beruházási hitelek közé tartozó Széchenyi Mikrohitel MAX+ kifejezetten a mikro- és kisvállalkozások igényeire szabott, kamattámogatott hitelkonstrukció, amely a hagyományos banki hitelekhez képest gyorsabb hozzáférést és egyszerűbb hitelbírálati folyamat kínál. A legfeljebb 10 éves futamidejű hitel szinte bármilyen beruházásra igényelhető, ingatlanügylet esetén új építésű és használt üzleti célú ingatlan, vagy – bérbeadásra szánt – lakóingatlan vásárlására is felhasználható – fontos azonban, hogy az ingatlan bérbeadása családtag számára nem lehetséges. Mindezt a teljes futamidőre változatlan, nettó 3 százalékos kamattal. Az igénylők a kis- és középvállalkozásokról szóló törvény szerinti mikro- és kisvállalkozások, valamint egyéni vállalkozások lehetnek.

