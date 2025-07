Last minute, káosz, kompromisszumok – így utaznak a magyarok manapság

A 2025-ös nyári szezonra visszatért a last minute trend: sokan csak az utolsó pillanatban foglalják le nyaralásukat, ám az irodák szerint a főszezonban gyakran már csak kompromisszumos lehetőségek maradnak. Az utazási irodák szerint az árérzékenység nőtt, a kínálat viszont telítődik. Az elmúlt napok háborús konfliktusai által okozott problémák miatt az utazási irodák képviselői szerint most különösen fontos a szervezett utazás előnye: gyors reakciók, garanciák és válsághelyzetben valódi segítség.

A tavalyi és tavalyelőtti év erős előfoglalási időszaka után – amikor a legnépszerűbb nyári utazási célpontokra már február végére elkeltek a jobb helyek –, 2025-ben, úgy fest, újra a last minute uralja a nyári szezont. Az irodák zöme komoly kedvezményekkel csábítja az utazni vágyókat, szemmel láthatóan sok a szabad hely.

A magyar utazási piacon jelenleg egyértelműen a last minute ajánlatok dominálnak

– mondta az Index kérdésére Bocsák Zsófia, a Kartago Tours cégvezetője, aki szerint sokan az utolsó pillanatig kivárnak, és jellemzően egy-két héttel az indulás előtt foglalnak, leginkább az ár alapján döntve.

Dömpingár, megkésett nyár, késői tanévzárás

A szakemberek szerint ennek több oka is van. Bár az év elején az előfoglalási szezon idén is jól indult, ezt követően nem jött jól, hogy épp az előfoglalások csúcsidőszakában bizonytalanította el a családokat az ismét emelkedésnek indult infláció.

A beosztással élők későbbre tolták az utak kiválasztását, így viszont sokaknál csak most kerül elő a nyaralás kérdése.

Komora Zoltán, az IBUSZ vezérigazgató-helyettese szerint az utasok kivárnak, a foglalásokban keresletcsökkenés látszik tavalyhoz képest. A szakember szerint a preferenciák is változtak, az árérzékenység pedig egyértelműen nőtt.

Bocsák Zsófia szerint az időjárás sem volt kedvező, idén az egész mediterrán régióba nehezen érkezett meg a nyár. Ha pedig még messze nem alkalmas fürdésre a tenger hőmérséklete, a magyar utas kétszer is meggondolja, hogy elinduljon-e nyaralni.

Emellett a kínálat is számottevően emelkedett. A korábbi évek komoly kereslete után a hazai utazásszervezők a tervezési időszakban – tavaly ősszel, amikor az infláció épp rekordalacsony volt – az addigi visszafogott kapacitáslekötések után elérkezettnek látták az időt, hogy bővítsék a kínálatot. Ugyanakkor a többség ezt visszafogottan tette meg. Ahogy a Kartago Tours cégvezetője elmondta, ők is nagyobb kapacitásokkal tervezték 2025-öt, ám nem olyan úti célokra indítottak újabb chartert, ahová már amúgy is bőséges a kínálat, hanem valódi újdonságokra – Costa Almería vagy Bodrum – hoztak ajánlatot, ahová csak ők kínálnak járatot Budapestről.

Komora Zoltán szerint a természetes bővülés mellett a kihívók is gondot okoznak. Az IBUSZ szakembere szerint túlzott,

az itthoni értékesítési lehetőségeiket meghaladó, sokkal jelentősebb kapacitásokat kötöttek le egyes, a hazai piaci viszonyokat nem ismerő külföldi touroperátorok. Nekik most a szabad helyeket mélyen áron alul kell megpróbálni értékesíteni,

lépésük pedig kihat a többiek helyzetére is. A piac szempontjából kifejezetten rossz üzenetnek tartja a Kartago képviselője azt, hogy májusban már last minute-ként hirdettek egyes irodák augusztusi akciókat. A piacon tudható, van olyan szereplő, aki már évek óta dömpingárakon próbál meg komolyabb részesedést szerezni a magyar piacon, amihez Komora Zoltán hozzáteszi, a túlzott akciózás becsapós, mert elhiteti az utasokkal, hogy ezek a reális árak. De veszteséggel nem lehet hosszú távon utaztatni – sok esetben a túlzottan alacsony ár már a minőség rovására megy.

Az Index felvetésére, hogy az utóbbi két év tapasztalataiból kiindulva idén túlvállalták-e magukat az irodák, Bocsák Zsófia úgy fogalmazott: „az előszezoni időszakra mindenképp igaz, hogy túl ambiciózus volt a piac”. Hozzátette, a júniusi időszak különösen nehéz a hazai piacon, amióta később kezdődik a nyári szünet. Hiszen a családosok csak akkor tudnak elindulni, amikor Nyugat-Európa tömegei is, így jóval kisebb a júniusi kereslet, és nagyobb a verseny a főszezoni helyekért.

Ezért olcsóbb a fapados járat is

A fentiek fényében korántsem biztos, hogy a főszezonban is megmaradnak az akciós utak. A Kartago Tours képviselője szerint több görög szigetre már most is ki lehet tenni a megtelt táblát. Komora Zoltán szerint akik eddig kivártak, most már csak jelentős kompromisszummal találnak megfelelő színvonalú csomagot, hiszen az üdülőterületek tele vannak. A külföldi piacok – német, skandináv, lengyel – utasai ugyanis tudatosabbak: hónapokkal előre foglalnak, és a minőséget keresik, nem az utolsó pillanatos olcsóságot – mondta az IBUSZ képviselője.

Az utazási irodáknak az egyéni utazástervezéssel is meg kell küzdeniük. Komora Zoltán szerint a fapados járatok túlzott kapacitása és dinamikus árképzése komoly elszívó hatást okoz. Bocsák Zsófia ugyanakkor úgy véli, aki egy hátizsákkal, véletlenszerű ülőhelyekkel, külön transzferszervezéssel vág neki a nyaralásnak, gyakran a végén rájön, hogy a fapados út nem is volt annyival olcsóbb.

Az Index felvetésére, hogy az idén nyáron a főbb nyaralóhelyekre a korábbinál alacsonyabb áron kínálnak utakat a fapados légitársaságok, a két piacot ismerő szakértők arra hívták fel a figyelmet, hogy az utaztató/charterpiac és a diszkont-légitársaságok piaca egymástól függ: ha láthatóan kisebb a kereslet az utazási irodáknál, akkor a fapados járatok helyeit is nehezebb értékesíteni – mérsékeltebb díjak jönnek. A másik oldalon pedig ott van az is, hogy azokon a célpontokon, ahol a telítettség miatt nem nagyon lehet megfelelő szállásokat találni, oda az utasok feleslegesen nem utaznak – olyankor is lejjebb kell nyomni a fapadosok árazását.

A háborúk hatásai

Az elmúlt napok hírei, az izraeli–iráni – mindenki szerint csak – villámháború egyelőre csekély megingást okozott. A klasszikus helyi légitársaságok módosított, biztonságos útvonalon – egy-két napos leállás után – szinte folyamatosan biztosították a közel-keleti üdülő és átszállóhelyek (Dubai, Abu-Dhabi, Katar) felé az összeköttetést, az ígéretek szerint június 30-tól lényegében a teljes járathálózaton a korábbi menetrend szerint üzemelnek – csak Irakba és Iránba szünetelnek a járatok. A fapados légitársaságok közül a Wizz Air Európa és Dubaj közötti járataira június 30-ig él a leállás, ám reménykeltő, hogy a cég abu-dzabi leányvállalata június 27-én már újraindította európai járatait. Az izraeli viszonylatban is normalizálódás várható, ám arrafelé több légitársaság hosszabb időre jelentette be a járattörléseket – ezek persze bármikor feloldhatóak.

Bocsák Zsófia szerint egyelőre minimális kivárás van a térségbe irányuló új foglalásokkal kapcsolatban, de – tette hozzá a Kartago Tours képviselője – az utóbbi években, minden olyan esetben, amelyben valamilyen módon eszkalálódott a geopolitikai helyzet a régióban, azok az országok, amelyeknek komoly tétet jelent a turisztikai szezonjuk sikere vagy bukása – Törökország, Egyiptom –, mindent megtettek, hogy bizonyítsák a stabilitást és garantálják a biztonságot az országukba érkező utasok számára, s ezt az utasok értékelik is.

A közeli, klasszikus nyaralódesztinációk közül Törökország egyértelműen tartja magát – ezt minden iroda képviselője megerősítette –, az IBUSZ ugyanakkor azt érzékeli, hogy a kereslet átterelődött – látványosan Görögország, Spanyolország felé mozdult el az érdeklődés

– fogalmazott Komora Zoltán.

Baj esetén derül ki, mit ér egy utazási iroda

Az IBUSZ vezérigazgató-helyettese hangsúlyozta, a geopolitikai kockázatok miatt újra felértékelődött az utazási irodák szerepe. A bizonytalan helyzetek miatt látványosan nőtt az utazási irodákba vetett bizalom.

Mint a Wizz Air Dubajban ragadt utasainak kálváriája mutatta, az egyéni utakat tervezők lényegében magukra vannak hagyva. Ezzel szemben – hívja fel a figyelmet a Kartago Tours cégvezetője is – az utazási irodák kötelessége az utasok védelme. Ilyen helyzetben nem marad magára az ügyfél, az irodák intézik a visszautat, a szállást és minden mást is – emlékeztet Bocsák Zsófia.

Jó példa lehet erre az áprilisi, az Ibériai-félszigetet érintő áramkimaradás története. Akkor a Proko Travel 26 utasának tudott szállást biztosítani, majd másnap Belgrádon keresztül hazahozta Lisszabonból annak köszönhetően, hogy időben vették a jeleket arról, hogy káosz törhet ki a járattörlések, valamint amiatt, hogy az áramkimaradások miatt a szállodák sem tudnak vendéget fogadni. Az irodai képviselők szerint az utazási irodák sokkal gyorsabban tudják veszélyként értékelni a jeleket, miután folyamatosan figyelik az érintett desztinációk híreit, így hamarabb értesülnek a járattörlésekről, mint az egyéni utazók, s így gyorsabban tudnak lépni.

Komora Zoltán szerint nem sokkal jobb a helyzet az újonnan feltűnt illegális, fekete utazásszervezés esetén sem. Szerinte az online térben felbukkanó vagy külföldön élő magánszemélyek ajánlatai hatalmas rizikót jelentenek. A vélt árelőny mögött sokszor bizonytalanság, felelőtlenség és valós garancia nélküli szolgáltatás áll – figyelmeztet a szakember. Az utazási irodák egy része speciális szolgáltatást kínál azok számára, akik nem akarják feladni a saját szervezés élményét, de fontosnak tartják a biztonságot: sok helyen lehet csak bizonyos szolgáltatásokat igénybe venni, amelyekre természetesen mindenben él az utazásszervezők által biztosított szolgáltatásokra kötelezően nyújtott valamennyi garanciális feltétel.

De az utazási irodák többségénél van olyan lehetőség is, ahol modulárisan rakhatóak össze az ajánlatok, azaz nem kész csomagajánlatot kell elfogadni. Ilyenkor az utasok menetrend szerinti – akár fapados – járatokra is foglalhatnak, de a szállást, kiegészítő szolgáltatásokat és ügyintézést egyben kapják meg. Ha az utazás bármelyik elemével kapcsolatban változás lenne, annak kockázatát az iroda vállalja – mondta Bocsák Zsófia, aki szerint a Kartagónál ilyen a Dynamix csomagtermék.

Az utazási irodák által nyújtott biztonságot hangsúlyozta az Index megkeresésére Molnár Judit is, a Magyar Utazási Irodák Szövetségének elnöke, az OTP Travel ügyvezetője. A Magyarországon jogszerűen működő, bejegyzett utazási irodáknak megfelelő szakmai felkészültségű háttérrel és komoly anyagi fedezettel kell rendelkezniük; szolgálva mindezzel az utasok biztonságát. Márpedig egy állandóan változó geopolitikai és gazdasági környezetben minderre elengedhetetlenül szükség van, hiszen az utasok biztonsága, az elvárt minőségű szolgáltatások nyújtása kiemelt fontossággal bír. Ezért érdemes utazási irodák szolgáltatásait igénybe venni, függetlenül attól, hogy az utas kész utazási csomagot, vagy egyéni utazáshoz, egyéni kérés alapján megszervezett utazáshoz kéri az utazási iroda közreműködését.

(Borítókép: Horvátország, Rijeka 2023. július 18-án. Fotó: Nel Pavletic / PIXSELL / DeFodi Images / Getty Images)