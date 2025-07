Többen is arról számoltak be, hogy a jelenleg Debrecenben akkumulátorgyárat építő kínai CATL a próbaidősök mellett a határozatlan szerződéssel rendelkező magyar dolgozóinak is felmondott, érdemi indoklás nélkül. Egyesek szerint a magyar munkavállalók helyére kínaiakat szeretnének helyezni. A döntés a magyar és a Debrecenben dolgozó kínai vezetést is meglepte.