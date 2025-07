Nagyon sok fiatal várja most Orbán Viktor és a kormány bejelentését

Hamarosan nagy bejelentést tehet a kormány: állami támogatás keretében segíthetik hozzá a fiatalokat első lakásuk megvásárlásához. Ezzel is enyhíteni szándékoznak a lakáshoz jutás nehézségein, ami manapság egy fiatal számára szinte egyenlő a lehetetlennel. A részletek még nem ismertek, az Index információi szerint kamattámogatott hitel képében érkezhet segítség. Addig is több ingatlanpiaci szereplő segítségével vizsgáltuk meg, mi az aktuális helyzet az ingatlanpiacon, milyen árakkal kell szembenézniük a fiataloknak.

Az Indexnek nyilatkozó számos ingatlanpiaci szakértő beszélt arról korábban, hogy a lakhatási válság, a lakáshoz jutás segítésének egyik letéteményese lehet az első lakásvásárlást tervező fiatalok támogatása. Úgy tűnik, kormányzati fülekbe is eljutott a hír, ugyanis Orbán Viktor miniszterelnök megpendítette, hogy a támogatás a kormányülésen is téma volt, sőt döntés is született róla.

Az Index több piaci forrásból is úgy értesült, hogy az első lakásvásárlók számára kamattámogatott hitel felvételére nyílhat lehetőség. Az új támogatási program bejelentése várhatóan a napokban megtörténik – csütörtökön Kormányinfót tart Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter, ahol elvileg jöhet hivatalos bejelentés a támogatásról, illetve annak formájáról.

Nem könnyű a fiatalok helyzete a lakáspiacon

Addig is nézzük meg, milyen ingatlanárakkal kell „megbirkózniuk” az első lakásukat keresőknek. Röviden: igencsak magasakkal.

Az ingatlan.com összegzése szerint magyarországi ingatlanpiacon az elmúlt tíz évben több mint 3,5-szeresére emelkedtek a lakásárak, ami azokat a fiatalokat érintette a legérzékenyebben, akik még nem rendelkeznek ingatlantulajdonnal.

„Az elmúlt évtizedben a lakosság nagy része együtt sírt és együtt nevetett a lakáspiaci változásokkal, mivel Magyarországon az emberek több mint 90 százaléka saját tulajdonú ingatlanában lakik. Az elmúlt 10 évben végbement áremelkedés miatt az ingatlantulajdonosok vagyonának értéke több mint háromszorosára emelkedett. A lakáspiacra lépést tervező fiatalok helyzete viszont egyre rosszabb lett: nekik egyre több pénzt kellett letenni az első lakásuk megvásárlásához, amit nem tudtak finanszírozni a meglévő ingatlanuk eladásából. Éppen ezért is időszerű kifejezetten az első lakásvásárlók számára induló támogatási program elindítása” – hangsúlyozta Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője. Hozzátette: 2016-tól kezdve folyamatosan bővülnek azok a lakástámogatások, amelyeket családalapítás előtt igénybe tudtak venni a fiatalok, de nem mindenki volt abban az élethelyzetben, hogy élni tudjon velük.

A KSH-adatok szerint 2020 és 2023 között a 18–35 éves korosztály tagjai adták a lakásvásárlók közel 30 százalékát.

Budapesten és a megyeszékhelyeken elsősorban használt társasházi lakásokat és lakótelepi paneleket vásároltak. A fővárosban ez a két típus tette ki a fiatalok lakásvásárlásainak 82 százalékát, de a megyeszékhelyeken is 73 százalékos volt az arányuk. A városokban és községekben már a használt családi házak tették ki a fiatalok vásárlásainak többségét 62 százalékos és 95 százalékos részaránnyal.

„A kisebb településen az alacsonyabb ingatlanárak miatt jobban elérhetőek a nagyobb alapterületű ingatlanok is fiatal korosztály számára, a legnagyobb problémát a nagyobb városokban jelentik a dráguló lakások. Nem véletlen, hogy az összes lakásvásárlóhoz képest a fiatalok nagyobb arányban vásárolnak panellakásokat, mivel ezeknek az ára negyedével alacsonyabb a hasonló nagyvárosi téglaépítésű lakásokéhoz képest” – értékelte az adatokat a szakértő.

Mennyibe kerülnek a 45 négyzetméternél kisebb lakások?

A megfizethetőségi kihívások a nagyobb nagyvárosokban kompromisszumokra kényszerítik az első lakásvásárló fiatalokat is, akik úgy tudnak a legjobban spórolni, hogyha kisebb alapterületű garzonlakásokba költöznek.

A fővárosban a 2025 júniusában eladó 45 négyzetméteresnél kisebb használt társasházi lakások átlagos ára 55 millió forint volt az ingatlan.com adatai alapján, amiből a téglaépítésűek 56 milliót tettek ki, a panelek átlagára pedig 50 millió forint volt. A legolcsóbb garzonokkal a XXIII., XX. és XXI. kerületben találkozhatnak a vásárlók, ahol az átlagosan 32, 38 és 39 millió forintot kell fizetni ezekért az ingatlanokért. A legdrágább kerület a II. kerület, ahol a maximum 45 négyzetméteres használt garzonok átlagos ára 73 millió forint.

A megyeszékhelyek és egyetemvárosok közül Debrecen a legdrágább, ahol 45 millió forint az eladó használt garzonok átlagára. Győrben és Egerben 43-43 millió az átlagos ár, Szegeden és Székesfehérváron pedig 40-40 millió forintba kerülnek ezek az ingatlanok. A legolcsóbb vármegyeszékhelyek közé Salgótarján és Békéscsaba tartozik, ahol 14-21 millió forintba kerülnek átlagosan a 45 négyzetméternél kisebb használt társasházi lakások.

Az alacsonyabb kereslet még nem látszik az árakon

A zenga.hu ingatlanhirdetési portál adatai szerint

a fővárosban június végén 1,38 millió forint volt a lakóingatlanok átlagos hirdetési négyzetméterára, mindez országosan 870 ezer forint volt.

A használt lakóingatlanok tekintetében 2025 második negyedévében a legnagyobb mértékben egy év alatt a panellakások drágultak mind országosan (32,6 százalék), mind Budapesten (33,5 százalék). A fővárosi használt téglalakások negyedével kerültek többe, mint tavaly ugyanebben az időszakban, míg országosan 20 százalékkal emelkedtek a hirdetési áraik. A családi házak hirdetési ára országosan 9,5, Budapesten 9,8 százalékkal emelkedett.

A második negyedévben a magas ingatlanárak miatt kevesebb volt a potenciális vevő. Ezt alátámasztja, hogy a zenga.hu-n ingatlant kereső komoly érdeklődők száma a januári csúcshoz képest 30–40 százalékkal volt alacsonyabb áprilisban, és a májusi erősödés sem bizonyult tartósnak, ugyanis a júniusi kereslet szintén gyenge volt.

Az alacsonyabb kereslet ugyanakkor egyelőre nem látszik a lakásárak növekedési ütemében, jóllehet Budapesten már a mostani csúcsához közelíthet az áremelkedési dinamika. „A fővárosban minden jel arra utal, hogy az év második felében nagyot fog lassulni az áremelkedés üteme. Áprilisban 21,4, májusban 21,9, júniusban 22,9 százalékos volt az előző év azonos hónapjaihoz képest a drágulás, ami enyhe gyorsulást jelent ugyan, de korántsem akkorát, mint az év első hónapjaiban” – mondta Futó Péter, a zenga.hu elemzési vezetője.

Vidéken azonban a lakásáremelkedés tetőzésének nincs jele, országosan még mindig dinamikus a drágulás, vagyis a hirtelen megugró budapesti árakat most a vidéki lakásárak is üldözőbe vették. A második negyedévben júniusban emelkedtek legnagyobb ütemben országosan az átlagos négyzetméterárak (15,2 százalék).

Tartják a magas árakat az eladók

A Balla Ingatlan is kereslet-csökkenésről számolt be. Az ingatlanközvetítő hálózat szakértője emlékeztetett: tavaly év végén és az idei év elején még arról számoltak be az ingatlanközvetítők, hogy az idei évben várható áremelkedés reményében sok eladó kivárt az eladással, hátha jobb áron tudják majd értékesíteni ingatlanukat. A vevők viszont érezhetően igyekeztek a vásárlással ebben az időszakban, így szinte robbanás következett be 2024 őszén, ami még az idei év első hónapjaiban is kitartott. „Ez a lendület nem bizonyult hosszú életűnek, a legújabb beszámolók szerint a vételi hullám májusra meglehetősen lapossá vált, és az árak korábbi emelkedése is megállt” – mondta Rencsevics Mária, a Balla Ingatlan XIX., XX. és XXIII. kerületi irodájának vezetője, aki szerint az eladók is érzékelik ezt a megtorpanást.

Tudomásul is veszik, hogy gyengül a kereslet, ennek ellenére az áraikat nem nagyon akarják csökkenteni.

Az ingatlanközvetítők ugyan jelzik a változást és a reális árszintet az eladóknak, de csak keveseknél ér célba az üzenet.

(Borítókép: Catherine Delahaye / Getty Images)