Újabb leépítést jelentett be a Microsoft

Újabb tömeges leépítést jelentett be a Microsoft: a technológiai óriás ezúttal is több ezer alkalmazottjától válik meg világszerte – ez már a második ilyen kör az elmúlt hónapokban. A cég szerdán kezdte meg az értesítések kiküldését, hivatalos számot ugyan nem közöltek, de a döntés a tavalyi létszám kevesebb mint 4 százalékát érinti. Az elbocsátások az értékesítéstől az Xbox-részlegig több területet is sújtanak, és a májusi, mintegy 6 ezer fős leépítés után újabb figyelmeztető jelként hatnak az iparági trendekre.