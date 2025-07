Milliárdok várnak a magyar cégekre: ezek a legfontosabb pályázatok 2025-ben

A pályázati piacon aktív szereplőket rendszerint a beruházások támogatása mozgatja meg leginkább, a csarnoképítéstől egészen a technológiai fejlesztésekig. Nos, a Demján Sándor „1+1” KKV Beruházás-élénkítő Támogatási Programpályázatának értékelése jelenleg is zajlik, a nyertesek kihirdetése folyamatban van.

Több ezren nyerhetnek a dömpingpályázaton

Ezzel párhuzamosan már elérhető a rendkívül népszerű GINOP Plusz-1.2.4-25 azonosítójú pályázat, amely „Mikro- és kisvállalkozások támogatása a leghátrányosabb helyzetű régiókban, illetve a Szabad Vállalkozási Zónákban” címmel fut. Ez egy valódi dömpingpályázat, hiszen a kiíró szándéka szerint akár 1700–3300 vállalkozást is támogat 5 és 30 millió forint közötti vissza nem térítendő forrással, a támogatás mértéke 50 százalék. Ez a pályázat a négy leginkább hátrányos helyzetű régióban, illetve a Szabad Vállalkozási Zónák településein működő mikro- és kisvállalkozásokat támogatja kisebb léptékű beruházásaik megvalósításában.

Szintén elérhető a hazai ipar modernizálását és bővítését megcélzó 150 új gyár program, amelynek keretében a kormány kiemelten támogatja az új, korszerű gyártókapacitások létrehozását, elsősorban olyan térségekben, ahol a munkahelyteremtés és a technológiai fejlesztés stratégiai jelentőségű. A program jelentős szerepet játszik a gazdaság teljesítményének növelésében, miközben támogatja a hazai vállalkozásokat és a munkahelyteremtést is.

A komolyabb beruházásokban gondolkodó kkv-k számára kimondottan előnyös lehet a GINOP Plusz-1.4.5-25 azonosítójú pályázat, amely a „Nemzeti Bajnokok – Zöld és digitális átállást célzó egyműveletes kombinált Hitelprogram” nevet viseli. Itt minimum 150, maximum 600 millió forint igényelhető, a konstrukció egyik legnagyobb előnye pedig, hogy akár 60 százalékban támogathatók csarnoképítési vagy telephely-felújítási munkák. A Nemzeti Bajnokok Hitelprogram célja a mikro-, kis- és középvállalkozások termelékenységének és hozzáadott értékének növelése a technológiai és szervezeti megújítás támogatásán keresztül, valamint a zöld- és digitális átálláshoz való hozzájárulás.

Ez a program komoly lehetőség azon vállalkozásoknak, amelyek nemcsak gépekbe, hanem csarnoképítésbe is beruháznának

– hangsúlyozta lapunknak Tóth Ádám Ferenc, a European Conformity Check Vállalkozásfejlesztési Tanácsadó Intézet ügyvezetője, egyben a Magyar Metál Fémipari Klaszter vezetője. Példaként felhozta: a látókörükbe tartozó, lemezmegmunkálással foglalkozó vállalatok több esetben terveznek olyan nagy értékű beruházást, amely nemcsak új technológiák beszerzését, hanem építkezést és telephelyfejlesztést is magában foglal.

Klaszter – egységben az erő? A Magyar Metál Fémipari Klaszter célja, hogy tagvállalatai – jellemzően kis- és középvállalkozások – közös tudásmegosztással, pályázati együttműködéssel és stratégiai tervezéssel hatékonyabban tudjanak reagálni az ipar kihívásaira. A klaszter tagjai számára kiemelt jelentőséggel bírnak azok a fejlesztési lehetőségek, amelyek egyaránt támogatják a termelési infrastruktúra bővítését, az automatizációt és a fenntarthatóságot. A klaszterminősítési folyamat jelenleg is zajlik, ősszel pedig várhatóan ehhez kapcsolódóan dedikált támogatási források is megnyílnak.

Logisztikai tanácsadóként a PMI Logistics Solutions Kft. úgy tapasztalja, hogy a magyar kkv-k jelentős része komoly lemaradásban van a pályázatban megjelölt zöld és digitális fejlesztések terén. Ilg Péter, a cég ügyvezetője rendszeresen felhívja a figyelmet arra, hogy a támogatási források még mindig aktuálisak, de

valódi hasznot csak akkor hoznak, ha a vállalkozások a maximális megtérülést szem előtt tartva, körültekintően fektetnek be.

Az ősz folyamán válik elérhetővé a GINOP Plusz 2.1.3-24 azonosítójú, „KKV-k innovációs képességének támogatása” című pályázat harmadik, egyben utolsó szakasza. Ez a konstrukció kiemelkedő abból a szempontból, hogy akár Budapesten is elérhető, és akár 50 millió forintos, 70 százalékos intenzitású vissza nem térítendő támogatást kínál.

A PMI-nél úgy vélik, hogy a sikeres beruházás kulcsa a részletes logisztikai audit és az arra épülő, pontos innovációs terv. Ezekkel a módszerekkel akár 20-25 százalékos hatékonyságnövekedés is elérhető. Korábbi projektjeik tapasztalatai szerint az általuk készített szakmai anyagok mindig megfeleltek a pályázati követelményeknek, így ügyfeleik sikeresen nyerték el a támogatásokat, és maximalizálni tudták fejlesztéseik eredményességét.

A napokban jelent meg a „Munkakörülmények fejlesztése” című, GINOP Plusz-3.2.5-24 azonosítójú pályázat is, amelynek fő célja a munkabalesetek és foglalkozási megbetegedések megelőzése, valamint a munkafeltételek korszerűsítése, ezenfelül kiemelt figyelmet fordít a felhívás a pandémia elleni védekezésre és megelőzésre, mindezt a versenyképesség növelése érdekében.

Ez a támogatás különösen a fémmegmunkálással foglalkozó cégek számára lehet kulcsfontosságú, hiszen olajködelszívó rendszerek kialakítását is lehetővé teszi. Laczkó Ádám, a Prevotex Kft. ügyvezetője rávilágított: „a támogatás akár 20 millió forintot biztosít, ami lehetőséget teremt arra, hogy CNC-forgácsológépekkel dolgozó üzemekben korszerű, aeroszolmentes munkakörnyezetet alakítsanak ki”.

Digitalizációs és informatikai fejlesztések

A digitális fejlesztések kulcsfontosságú elemei a versenyképes működésnek. A DIMOP Plusz 1.2.3/A-24 azonosítójú pályázat célja éppen az, hogy a mikro-, kis- és középvállalkozások digitalizációját támogassa egyműveletes kombinált hiteltermék formájában. A felhívás célja az alacsony digitális intenzitással rendelkező mikro-, kis- és középvállalkozások versenyképességének javítása a digitális transzformáció, azon belül a piacon elérhető emelt szintű digitális megoldások bevezetésének és működtetésének támogatásával. A pályázat keretében legalább 3, legfeljebb 20 millió forint finanszírozás igényelhető.

A támogatható tevékenységek között ugyanúgy szerepel felhőalapú szolgáltatások bevezetése, mint internetes megjelenést biztosító honlapok és portálok, e-kereskedelem beindítását vagy továbbfejlesztését szolgáló szoftverek vagy felhőszolgáltatások, automatikus feldolgozásra alkalmas e-számlázószoftverek vagy felhőszolgáltatások, táv- és csoportmunka-támogatást biztosító szoftverek vagy felhőszolgáltatások, ERP-alkalmazások és CRM-megoldások vagy mesterséges intelligencia (MI)-alapú technológiák, szolgáltatások.

A közép-európai régióban működő, vállalatirányítási megoldásokat fejlesztő Dyntell tapasztalatai szerint a kkv-k körében különösen népszerűek a webes alapú vállalatirányítási rendszerek, amelyek egyszerűbb használatot és jobb mobilkompatibilitást kínálnak, különösen a kereskedelmi szektorban. Ennek eredményeként 2025 júniusában piacra léptek új, webes rendszerükkel, amelyet a webáruházakhoz fejlesztett integrációs lehetősége miatt az idei pályázati időszak egyik slágertermékének szánnak.

A mesterséges intelligencia iránti érdeklődés is egyre nő: a pályázatokban az AI-témák közel 40 százalékos népszerűséget érnek el. Évtizedes szakirányú tapasztalatára alapozva, a Dyntellnél kiemelték a kapcsolódó fejlesztések közül az AI-alapú adatelemzést, a kamerakép-elemzést, a generatív AI-dokumentummenedzsmentet és a hangalapú ERP-vezérlést. Ezekkel a megoldásokkal nemcsak nagyvállalatokat szolgálnak ki, hanem egyre több kkv számára is versenyképes digitális fejlesztési lehetőséget nyújtanak.

Energetikai beruházások – napelem, energiatárolás, MI

Az energiaválság és a nemzetközi geopolitikai kockázatok tükrében kiemelt fontosságúvá vált a hazai vállalkozások energiatudatossága. A Jedlik Ányos Energetikai Program új pályázata a megújuló alapú energiatermelést és energiatárolást támogatja. A program célja, hogy elősegítse a vállalatok önellátását, csökkentve ezzel a hálózati energiafüggőséget és növelve az energiahatékonyságot.

Aki most beruház egy energiatárolóval kiegészített napelemes rendszerbe, jó döntést hoz. Ez a jövő egyik legstabilabb befektetése. Egyre kiszámíthatatlanabb világban élünk – az energiahordozók árát akár napok alatt is az egekbe repítheti egy-egy geopolitikai esemény

– figyelmeztet Mokry Tamás, a Tiszta Energiák Kft. ügyvezetője.

A pályázat összesen 50 milliárd forintos keretösszeggel bír, amelyből a kkv-k számára mintegy 25 milliárd forint áll rendelkezésre energiatároló egységek beszerzésére.

Újdonságként jelent meg a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal által tervezetként meghirdetett „Energetikai kutatás-fejlesztési projektek támogatása” című program, amely akár 600 millió forint vissza nem térítendő támogatást kínál 50 százalékos intenzitás mellett.

A támogatható fejlesztési területek:

megújuló hidrogén előállítása,

innovatív energiatárolás,

hulladékhő-hasznosítás,

épületenergetikai és energiahatékonysági fejlesztések (tervezéstől az üzemeltetésig).

Koplányi Krisztián az Optimaze Kft. képviseletében rávilágított: „A mesterséges intelligencia alkalmazása az energiahatékonyságban az egyik legígéretesebb irány.” Példaként felhozta, már elérhető a piacon olyan hazai fejlesztésű szoftver, amely valós időben gyűjti és elemzi az adatokat, ezzel segítve az üzemeltetési költségek és a CO₂-kibocsátás csökkentését.

Képzési és bértámogatás – rugalmasabb vállalat, hatékonyabb munkaerő

Az idén még elérhető a GINOP Plusz-3.2.1-21 azonosítójú pályázat negyedik szakasza, amely a munkavállalók és vállalatok alkalmazkodóképességének és termelékenységének javítását célozza. Ez a valaha volt legnagyobb képzési forrás, amelyre nemcsak nagyvállalatok, hanem budapesti cégek is jogosultak. Budapest és Pest megye vállalatai és a nagyvállalatok korábban ritkán vagy egyáltalán nem jutottak ilyen forráshoz.

A konstrukció képzési és bértámogatást nyújt – ez különösen azoknak a cégeknek lehet hasznos, amelyek a jelenlegi helyzetben hard skill képzésekkel, informatikai és idegen nyelvi képzésekkel, valamint soft skill képzésekkel szeretnék fejleszteni a munkavállalóikat, mindezt úgy, hogy a képzéseken töltött időre a résztvevő munkabérének egy része is finanszírozható. A legkeresettebb témák között szerepel az együttműködés-fejlesztés, informatika és AI, hatékony belső és külső kommunikáció, konfliktuskezelés, vezetőfejlesztés, idegen nyelvi képzések.

A vállalati képzések támogatására irányuló pályázat keretében a mikro-, kis- és középvállalkozások akár 75 millió forint, míg a nagyvállalatok akár 150 millió forint támogatást kaphatnak. A támogatás intenzitása jellemzően 50 és 100 százalék között mozog, így jelentős segítséget nyújtva a vállalatok humánerőforrás-fejlesztési céljainak megvalósításához.

Bár a képzésekre sokan csodafegyverként tekintenek, az a világ már elmúlt, amikor valaki a fejlődését, fejlesztését automatikusan bevételnövekményre tudja lefordítani. Inkább az a jellemző, hogy aki ezt nem teszi meg, pozíciót veszít

– mondta Csikesz Tamás, a DFT Hungária Zrt. tulajdonosa. A jelenlegi forrás 2025. november 30-ig elérhető, majd ezt követően elindul a következő szakasz, ahol szintén jelentős összegű forrás hívható le ugyanezen célokra. Nem érdemes tehát várni, javasolják, hogy mindkét szakaszban kerüljön benyújtásra pályázat, maximalizálva ezzel a forrásokat.

A programhoz kapcsolódóan a DFT Hungária a pályázatba bevont vállalkozásoknak biztosít testre szabott készségfejlesztő tréningeket, kompetenciaalapú képzési programokat. Csikesz Tamás annak a jelentőségére is kitért, hogy a vezetők naprakész gyakorlati tudást szerezzenek, és azonnal alkalmazni tudják a változó üzleti környezetben, ezzel is elősegítve saját és szervezetük folyamatos fejlődését. Ezt egyfajta missziójuknak tekintik, ezért idén ősszel is díjmentesen segítik az érintetteket vezetői egynapos képzéseikkel.

Tervezés, felkészülés, cselekvés

Mi legyen a következő lépés? Ezt a kérdést bármelyik kkv-tulajdonos, cégvezető felteheti az Index pályázati körképét látva, ha nem mozog otthonosan a fejlesztéspolitika világában. Érdemes tudni, hogy ha a vállalkozások élni tudnak ezekkel a lehetőségekkel, nemcsak forráshoz juthatnak, hanem hosszú távon is versenyképesebbé, fenntarthatóbbá és ellenállóbbá válhatnak. A következő hónapok valóban kritikus időszakot jelentenek: több pályázat esetében ez az utolsó beadási szakasz, máshol pedig a keret gyors kimerülése várható. Néhány praktikus tanács a startmezőre lépés előtt:

Ne hagyják az utolsó pillanatra. Egy jó pályázathoz idő, stratégia és szakmai előkészítés kell.

Gondolkodjanak komplexen. Érdemes nemcsak beruházásban, hanem digitalizációban, energetikában és humánerőforrás-fejlesztésben is gondolkodni – ezek egymást erősítő fejlesztések.

Kérjenek szakmai támogatást. Akár pályázatírásról, projekttervezésről, logisztikai auditálásról vagy képzési program kialakításáról van szó, ma már elérhetők olyan szakértők, akik valóban hozzáadott értéket nyújtanak.

Kezdjék el most. A legversenyképesebb cégek nem várnak a tökéletes pillanatra – ők hozzák létre azt.

Aki most jól tervez, az a következő uniós ciklus elejére már megerősödve, modernizált infrastruktúrával és felkészült csapattal nézhet szembe a piaci kihívásokkal.

