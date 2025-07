Erre készüljön: hatalmas fordulat jön a benzinkutakon

A forint erősödése, a világpiaci olajárak mérséklődése és a stabil ellátás együtt olyan árakat hozott a hazai kutakra, amilyenekkel hónapok óta nem találkoztunk. Ha nem jön közbe geopolitikai feszültség, stabilan 600 forint alatt maradhat a benzin és a gázolaj ára is. „A nemzetközi olajpiac megnyugvása és a forint dollárral szembeni erősödése kedvező fordulatot hozott a hazai üzemanyagárakban” – hívta fel erre a figyelmet az Indexnek Grád Ottó, a Magyar Ásványolaj Szövetség (MÁSZ) főtitkára.

Az olaj világpiaci ára idén tavasszal jelentős hullámzást mutatott: április elején hordónként 65 dollár alá is benézett a Brent árfolyama, ezzel utoljára 2021-ben látott szinteket ért el. A visszaesés mögött több tényező állt: egyrészt a világgazdasági növekedés lassulásával kapcsolatos aggodalmak, másrészt az OPEC+ május-júniusi termelésnövelési tervei. Júniusra viszont ismét drágult a nyersolaj: a közel-keleti konfliktusok erősödésével újra 70–75 dollár közé emelkedett a Brent ára. A piaci volatilitás megnőtt,

de most az árakból már az látszik, a befektetők nem számítanak hosszan elhúzódó, komolyabb háborús hatásokra – legalábbis a nyersanyag-kereskedelem szempontjából.

A világkereskedelmet érintő vámbejelentések, különösen az Egyesült Államok által kezdeményezett vámháború miatt sokan már a globális kereslet csökkenésére számítanak. Ez különösen a szállításhoz szükséges kőolajtermékeket érinti: a hajózás és légi fuvarozás üzemanyagigénye visszaeshet, ami nyomás alatt tartja az olajárakat. Eközben az OPEC+ termelésnövelése biztosítja, hogy elegendő kínálat álljon rendelkezésre.

Mindez együtt egyértelműen azt az üzenetet közvetíti a piac felé: rövid távon nem kell ellátási problémáktól tartani, sőt, inkább túlkínálat jellemzi a piacot. Egyébként fontos megjegyezni, hogy a Magyar Nemzeti Bank korábban arra hívta fel a figyelmet, hogy a geopolitikai konfliktusoknak az olajárakra gyakorolt hatása általában nem tartós. Az elmúlt 50 év olajpiaci válságaiból csak három esetben (1973, 1979, 2011) tartott huzamosabb ideig a magas ár. A többi esetben az árak egy éven belül visszatértek a konfliktus előtti szintre.

De mi lesz a hazai benzinkutakon?

Mielőtt rátérnénk a várható hazai üzemanyagpiaci árakra a kontextus kedvéért azt is érdemes tisztázni, hogy a forint az elmúlt hónapokban erősödött mind a dollárral, mind az euróval szemben. Mivel az olaj világpiaci ára dollárban van jegyezve, a forint erősödése közvetlenül csökkenti az üzemanyag importköltségét. Ez a kettős hatás – olajár-csökkenés és forinterősödés – már megjelent a hazai kutakon is.

„A nemzetközi olajpiac megnyugvása és a forint dollárral szembeni erősödése kedvező fordulatot hozott a hazai üzemanyagárakban is. Július első napjaiban már jól látható, hogy a benzin és a gázolaj ára egyaránt lefelé mozdult el, sőt, egyes kutaknál a 600 forintos lélektani határ alá csúsztak az árak” – magyarázta az Indexnek Grád Ottó, a Magyar Ásványolaj Szövetség (MÁSZ) főtitkára.

Ennek egyik oka, hogy a brent olaj világpiaci ára júniusban a korábbi emelkedés után újra 67 dollár/hordó alá süllyedt.

A főtitkár szerint ez egyértelműen annak a jele, hogy a piacok beárazták a közel-keleti geopolitikai helyzet átmeneti stabilitását – vagyis jelenleg nem számítanak a Hormuzi-szoros lezárására vagy az izraeli–iráni konfliktus újbóli kiéleződésére. Ez a megnyugvás visszacsorgott az árakba is.

Mindez hazai szinten is pozitív hatást gyakorol, hiszen a forint az elmúlt hetekben érdemben erősödött a dollárral és az euróval szemben, ez csökkenti az importált energiahordozók árát. A benzin és a gázolaj esetében az árak csökkenése már a kiskereskedelmi kutakon is megjelent. A hét közepétől újabb ármérséklést jelenthetnek be a nagykereskedők:

a benzin literenkénti ára átlagosan 7 forinttal csökkent, így tartósan 590 forint alá került, míg a dízel ára is egyre inkább megközelíti ezt a szintet.

Gárd Ottó szerint a gázolaj esetében különösen látványos a változás, hiszen az orosz szankciók óta ez a termék jóval érzékenyebben reagált a piaci kilengésekre. Most azonban itt is enyhe árcsökkenés figyelhető meg, ami a nemzetközi finomítói és szállítási költségek stabilizálódásának is köszönhető.

Jön és maradhat a 600 forint alatti üzemanyag

Tehát a piac bőven el van látva kőolajjal, miközben a keresleti oldalon egyre több a visszafogottság. A világkereskedelemben tapasztalható lassulás, amit az Egyesült Államok által elindított vámháborús lépések is felerősítettek, csökkentette az áruszállítás iránti igényt – ez különösen érinti a tengeri és légi közlekedést, amelyek üzemanyag-fogyasztása jelentős mértékben kőolajalapú.

A nyári hónapokban – stabil geopolitikai környezet mellett – várhatóan nem lesz jelentős drágulás, sőt, ha a jelenlegi trendek fennmaradnak, stabilan 600 forint alatt maradhat a hazai üzemanyagok ára. A nyár második felében pedig – figyelembe véve a szezonalitást – előfordulhat, hogy ismét a benzin ára lesz magasabb, mint a gázolajé, hasonlóan a korábbi évek jellemző trendjéhez.

Fontos megjegyezni, hogy a régiós finomítókban nincs jelentős karbantartási leállás, csak kisebb, előre tervezett munkák zajlanak, így kínálati oldalról sem várható fennakadás. Mindez tovább erősíti azt a forgatókönyvet, hogy a következő hetekben továbbra is kedvező üzemanyagpiaci viszonyokkal számolhatnak a magyar autósok.

A szezonális hatások miatt előfordulhat, hogy augusztus végére a benzin ismét drágább lesz a dízelnél – hasonlóan ahhoz, ahogy ez májusban is történt. Ez természetes mozgás, amely a nyári utazási időszakhoz kapcsolódik. Ha viszont nem eszkalálódik a közel-keleti feszültség, és nem történik újabb vámháborús fordulat, akkor a jelenlegi, kiegyensúlyozott piac fennmaradhat. Ez pedig nemcsak olcsóbb üzemanyagot jelent a fogyasztóknak, hanem az infláció szempontjából is kedvező.

