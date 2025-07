Sikeres tárgyalásokat folytatott a mesterséges intelligencia fejlesztéséért felelős kormánybiztos, a HUN-REN vezérigazgatója és a HUN-REN SZTAKI igazgatóhelyettese Európa legnagyobb számítógépes kapacitásával (jelenleg 800 petaflops) rendelkező kutatóközpontjának, a Jülichi Szuperszámítógépes Központnak a vezetésével. A megbeszélések eredményeként Magyarország a Jülichi Szuperszámítógépes Központ támogatásával nyújtja be jelentkezését az Európai Unió AI Factory Antenna pályázatára – jelezte közleményében a HUN-REN.

A hazai pályázati konzorcium vezetője a HUN-REN SZTAKI, tagjai pedig a HUN-REN Központ, az Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE), a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK), a HUN-REN Wigner Fizikai Kutatóközpont, valamint a Neumann Technológiai Platform (NTP) – írta közleményében a HUN-REN.

Kutatásorientált, kkv-kat támogató program

A hároméves futamidejű projekt fő célja a mesterségesintelligencia-alapú kutatások és kkv-k által kezdeményezett MI-fejlesztések támogatása. A teljes költségvetés 10 millió euró, amelynek felét az Európai Unió Horizon Europe keretprogramja biztosítja.

A megállapodás értelmében Magyarország saját tulajdonú, nagy teljesítményű számítástechnikai (HPC) hardverelemeket helyezhet el a jülichi számítógépközpontban.

Ennek célja, hogy a magyar kutatók és fejlesztők közvetlen hozzáférést nyerjenek Európa jelenlegi legnagyobb, 800 Petaflops (közeljövőben Exaflop) kapacitású szuper-számítógépes infrastruktúrájához.

„Ez az elhelyezés stratégiai előnyt biztosít a magyar felhasználók számára, miközben hosszú távú garanciát jelent a hazai igények kielégítésére mindaddig, amíg Magyarország saját, jelentős HPC-kapacitással nem rendelkezik, és önálló AI Factory rendszert nem üzemeltet” – világítottak rá a közleményben.

ZalaZone – nemzetközi szerepben

A felek megállapodtak abban is, hogy a projekt részeként a magyarországi ZalaZone járműipari tesztpálya is partnerként jelenik meg. A ZalaZone autonóm járművek tesztelésére alkalmas környezete kiemelkedő kísérleti terepet biztosít, így az együttműködés hozzájárul a létesítmény nemzetközi pozíciójának megerősítéséhez is.

A felek egyetértettek abban, hogy az AI Factory Antenna program alapvetően a hazai infrastruktúrákra – mint a HUN-REN Cloud GPU-gyorsított felhőszolgáltatása és a nemzeti szuperszámítógép, a Komondor (~5 petaflops) – támaszkodik. Amennyiben ezek kapacitása nem bizonyul elegendőnek, a jülichi központ infrastruktúráját veszik igénybe, különösen fejlett AI-modellek fejlesztéséhez.

A program szoftveres környezete és az AI Factory Antenna program technikai támogatási szolgáltatásai harmonizálásra kerülnek a jülichi rendszerekkel, ezáltal csökkentve a migrációs költségeket és technológiai akadályokat a kiválasztott használati esetekre vonatkozóan.

Az együttműködés tervezett főpillérei:

Hozzáférés a szuper-számítógépes erőforrásokhoz

A nonprofit szereplők, valamint a kis- és középvállalkozások (kkv-k) és startupok „de minimis” korlátig térítésmentes hozzáférést kaphatnak. A nagyvállalatok esetében ez egyedi tárgyalás tárgyát képezheti.

Pénzügyi és természetbeni hozzájárulások

Pénzbeli térítés a jülichi HPC Szuperkomputer Központ szolgáltatásaiért a startup/kkv esetekre vonatkozóan.

Értékes adatkészletek megosztása, tárolási kapacitások biztosítása, valamint szakértői tudás és emberi erőforrások bevonása a közös munkába.

Közös pályázati lehetőségek

Bilaterális vagy EU-s forrásokra, mint például a Horizon Europe keretprogramra való közös jelentkezés.

Bevételmegosztási megállapodások a közösen kereskedelmi forgalomba hozott AI-megoldások és szabadalmak kapcsán.

Kapacitásfejlesztés és tudásátadás

Képzések, workshopok és szemináriumok szervezése mindkét fél számára.

Oktatási anyagok, eszköztárak és tréningprogramok közös fejlesztése és megosztása.

PhD-hallgatók és fiatal kutatók számára csereprogram indítása.

Kísérleti infrastruktúrákhoz való hozzáférés

Speciális laboratóriumok, tesztkörnyezetek és pilotlétesítmények biztosítása közös kísérletezéshez és validációhoz.

Stratégiai partnerségek elősegítése

Helyi ipari partnerek, befektetők és innovatív vállalkozások bevonásának elősegítése a program piaci hatásának növelése érdekében.

Láthatóság és márkaépítés

A program és a partnerek megjelenésének biztosítása nemzeti és nemzetközi rendezvényeken, kommunikációs anyagokban, közös marketingben.

„Használhatóvá kell tennünk a mesterséges intelligenciát a közösségek, az emberek, a vállalatok és az intézmények számára” – jelentette ki májusban Palkovics László kormánybiztos a HUN-REN kutatási hálózat AI-témájú szimpóziumán, aki nem pusztán elméleti stratégiáról, hanem kézzelfogható, a hétköznapokban is használható alkalmazásokról beszélt.

Jakab Roland, a HUN-REN vezérigazgatója pedig bemutatta az AI Factory Antenna programot, amely igazi katalizátora lehet a hazai fejlesztéseknek. A program lényege, hogy a kkv-k hozzáférhessenek a szuperszámítógépek erejéhez, és olyan alkalmazásokat fejleszthessenek, amelyek versenyelőnyt jelentenek számukra. Tudósításunkat az eseményről ide kattintva olvashatja el.