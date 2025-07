Bejelentést tett a kormány, ez a probléma már tarthatatlan volt

Újabb lépés a lakhatási válság enyhítése felé: szeptembertől jön az Otthon Start program, amely akár 50 millió forintos, fix 3 százalékos kamatú hitellel segíti az első lakásukat vásárlókat – korhatár, házasság vagy gyerekvállalás nélkül. A cél világos: megtörni a lakáspiaci bénultságot, támogatni a fiatalokat, és közben fellendíteni az építőipart is. De vajon elég lesz-e mindez a megfizethető otthonhoz jutás valódi áttöréséhez, vagy csak az árakat hajtja tovább, és hogyan hat az intézkedés az egyébként sem stabil lábakon álló költségvetésre? Szakértőkkel elemeztük a helyzetet.

Az Index az elmúlt több mint két évben konzekvensen foglalkozott a lakhatási válság témakörével. Számos, lapunknak nyilatkozó ingatlanpiaci szakértő beszélt arról korábban, hogy a lakhatási válság, a lakáshoz jutás segítésének egyik letéteményese lehet az első lakásvásárlást tervező fiatalok támogatása. Úgy tűnik, kormányzati fülekbe is eljutott a hír, ugyanis a kormány elindítja az Otthon Start programot, amelynek célja az első lakásvásárlás megkönnyítése.

Államilag támogatott hitelprogramról van szó, ennek keretében

fix 3 százalékos kamatozású hitel igényelhető legfeljebb 50 millió forintig és a futamidő nem lehet hosszabb 25 évnél .

és . Az önerő minimuma a Magyar Nemzeti Bank által megszabott 10 százalék .

a Magyar Nemzeti Bank által megszabott . A támogatás nem kötött se korhatárhoz, se házassághoz, se gyermekvállaláshoz, csupán 2 éves magyar társadalombiztosítási jogviszony szükséges hozzá.

hozzá. Az ingatlan ára nem haladhatja meg a 100 millió forintot – ez azt jelenti, hogy az Otthon Start Program keretében igényelhető maximum 50 millió forinthoz, még 50 millió forint tehető hozzá más forrásból –,

– ez azt jelenti, hogy az Otthon Start Program keretében igényelhető maximum 50 millió forinthoz, még 50 millió forint tehető hozzá más forrásból –, míg a négyzetméterár legfeljebb másfél millió forint lehet .

. A korhatár nélküli támogatás mindazokra vonatkozik, akik nem rendelkeznek lakóingatlan-tulajdonnal, de leginkább a 18–40 éves korosztályt célozza , ahol csak 40 százalék rendelkezik saját lakással.

, ahol csak 40 százalék rendelkezik saját lakással. Az Otthon Start Támogatás más állami kedvezményekkel és hitelprogramokkal is kombinálható, például a Családi Otthonteremtési Kedvezménnyel (csok).

Tehát a programban azok az első lakásvásárlók is részt vehetnek, akik nem rendelkeztek lakóingatlanban 50 százalékot meghaladó tulajdonrésszel.

Ez azt jelenti, nemcsak azokra vonatkozik, akiknek még sosem volt ingatlanjuk, hanem azokra is, akik esetleg korábban már résztulajdonosok voltak, de tulajdonrészük nem haladta meg az 50 százalékot, vagy nem lakóingatlant tulajdonoltak. És lesz még egy kisegítő szabály, amely a nagyon csekély értékű ingatlant tulajdonlókat érinti, hogy őket se zárják ki a körből.

A 3 százalékos kamattámogatás jelentős könnyítést jelent: például egy 20 milliós hitel esetén a havi törlesztés 94 800 forint, míg piaci kamatokkal ez 157 ezer forint lenne. 50 milliós hitelnél a különbség még markánsabb: a támogatott törlesztő 237 ezer forint, szemben a piaci 393 ezer forinttal – ismertette Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a Kormányinfón.

A kormánynak már lépnie kellett

Az intézkedés szeptemberi indulásával idén még csak néhány milliárd forintos költségvetési hatás várható. A következő években, 2027 és 2029 között viszont már 50–100 milliárd forint közötti kiadásra lehet számítani. Az állami kiadás abból adódik, hogy a költségvetés a kamatkülönbözetet – ami a piaci hitelek és a 3 százlakos Otthon Start Program termék között keletkezik – kifizeti a kormány a bankoknak.

Ha valaki 25 évre 50 millió forint hitelt vesz fel, az állami kamattámogatás ennek nagyjából 15-25 millió forintja lehet. Amennyiben a jelenlegi kamatszint marad, úgy az akár 25 millió forintot is jelenthet, de ha csökkennek a kamatok, akkor a költségvetési teher is csökken. (Az elemzők döntőtöbbsége idén már nem vár kamatcsökkentést.) Az intézkedésből az államnak valamennyi bevételei is keletkezik.

Az elmúlt években jelentősen megnehezült a lakáshoz jutás az áremelkedések miatt. Bár a bérek is nőttek, az infláció még gyorsabban emelte az árakat. Az árnövekedés főleg a nagyobb városokban és Budapesten volt érezhető, ahol nagyobb a kereslet. A kormány tavaly Demján Sándor 21 pontos programjában már foglalkozott a lakáskérdéssel, és a mostani intézkedés is ehhez kapcsolódik. Regős Gábor, a Gránit Alapkezelő vezető közgazdásza szerint

helyes, hogy könnyítik a lakáshoz jutás feltételeit.

Magyarországon vita folyik arról, hogy a lakásbérlést vagy a saját lakáshoz jutást kell-e támogatni. Az elemző szerint a saját lakás nagyobb biztonságot ad a családoknak, míg a bérlés rugalmasabb lehet. A lakhatás befolyásolja a demográfiát is. Nem kizárt, hogy az infláció és a gazdasági környezet hozzájárult a gyerekszám csökkenéséhez.

„Ugyanakkor fontos, hogy a hitelkonstrukció nyomán ne csak a meglévő lakásállomány tudjon gazdát cserélni. Hiszen ha a kínálat nem változik, akkor az nem biztos, hogy megfelelő jólétnövekedést idéz elő, hanem a kereslet is növekedjen. A lakáspiac az elmúlt időszakban meglehetősen élénkké vált és ehhez kapcsolódóan a lakáshitelpiac is: tavaly nagyjából 120 ezer lakástranzakció történt, miközben 73 ezer lakásra vettek fel összesen 1279 milliárd forintnyi lakáshitelt” – összegezte Regős Gábor. Ez annak fényében jelentős tétel, hogy az idei első negyedév végén a lakáshitelek állománya 5869 milliárd forint volt.

Budapesten és a nagyvárosokban az ingatlanok már eddig is jelentősen drágultak. Ez érthető, hiszen itt a legnagyobb az igény a lakásokra. Sok fiatal, és néha idősebbek is, a munkahelyek közelsége miatt ide költöznének. Az árak úgy emelkedtek, hogy a korábbi támogatások inkább a kisebb településeken értek el eredményt. Ezek a támogatások nem generáltak jelentős keresletet Budapesten és nagyvárosokban.

Az első lakás általában kisebb méretű, nem nagy, ezért ebben a kategóriában nő a kereslet, és itt várható árnövekedés lesz az intézkedés következtében. Regős Gábor szerint az árak emelkedése azonban attól függ, hogy az intézkedések hatására több új lakás épül-e, főleg a nagyvárosokban és környékükön. Itt ugyanis nagy lenne rá az igény. Viszont az ingatlanárak emelkedését lassíthatja, hogy a Prémium Magyar Állampapírokból (PMÁP) kiáramló pénz okozta vásárlói roham már lecsengett. Ezért az ingatlanpiac most talán kevésbé élénk, mint néhány hónappal ezelőtt.

Mutatjuk az előnyöket és a kockázatokat

Azonban ahogy azt korábban már kifejtettük a program költségvetési hatásai jelentősek lehetnek – de nem rövidtávon. A költséget a kamattámogatás jelenti, amíg pedig az nagyobb összeget ér el, az idő. Az elhangzottak szerint 2027-2029-re évi 50-150 milliárd forintos kamattámogatással számol a kormány. Ennek pontos mértékét ugyanakkor Regős Gábor szerint nehéz előre megmondani. Nem tudjuk még, hogy hányan fogják igénybe venni, nem tartom kizártnak az évi több tízezres igénybevevői kört sem.

A költségvetési hatás függ attól is, hogy az intézkedés nyomán a meglévő lakásállomány cserél gazdát vagy növekedni tud az új lakások építése is – az utóbbiból adóbevétel származik és egyébként igen nagy szükség is lenne rá, hiszen az optimális az volna, hogy ha évente elkészülne hazánkban nagyjából 30 ezer új lakás – ehelyett tavaly mindössze 13295 darabot építettek.

Regős Gábor szerint a költségvetési hatás egyébként talán a mostani intézkedés egyik legérzékenyebb pontja. Most a piac rosszul fogad minden olyan intézkedést, aminek költségvetési hatása van, félnek a fiskális fegyelem választások előtti (és esetleg utáni) lazulásától és a hiány magasabb szintjétől. A közgazdász szerint nem véletlen, hogy az intézkedés bejelentésének hatására (mely egybeesett a lengyel váratlan kamatcsökkentéssel és a rossz amerikai munkaerőpiaci adattal) a forint némileg gyengült az euróval szemben.

Viszont a hitelkonstrukció kétféleképpen ösztönzi a gazdaságot.

Egyrészt, ha több új lakás épül a program hatására, az építőipar növekedését és így a GDP emelkedését eredményezi. Ez a siker egyik jele.

Másrészt, ha a hitelfelvevők kevesebbet fizetnek törlesztésre – akár havi 100 ezer forinttal is kevesebbet, mert a piaci kamat most átlagosan 7 százalék –, akkor több pénz marad náluk fogyasztásra.

A lakáskérdés már nemcsak a legszegényebbek esetében probléma, egy középosztálybeli átlagos család vagy fiatal számára is megnehezedett a lakáshoz jutás, különösen a nagyobb városokban, ahol több és változatosabb munkahely áll rendelkezésre.

Regős Gábor szerint egy hátrányos helyzetű fiatalnak itt eddig lehetetlen volt saját lakáshoz jutnia. Könnyű persze ezután sem lesz, csak talán könnyebb. Fontos azt is hangsúlyozni, hogy nem ajándékról van szó, egy kedvezményes hitelről beszélünk, amit pedig vissza kell fizetni – így nem árt óvatosan, átgondolva felvenni. A hitelhez kell persze önerő is. Ez itt nem túl magas, 10 százalék. Sokan lehetnek viszont, akiknek ennek előteremtése is problémát okoz, persze itt felmerül a kérdés, hogy akkor a későbbiekben tudnák-e fizetni a törlesztőrészletet – ez akkor lehetséges, ha albérlet helyett tudnak költözni, így az albérleten megspórolt összeget tudják törlesztésre fordítani.

Gáláns ajánlat

A vártnál is gálánsabb a hitelprogram – mondta az Indexnek Balogh László. Az ingatlan.com vezető gazdasági elemzője szerint az utóbbi évek egyik legjobban célzott és legátfogóbb lakhatási támogatási programja, amely alapvetően megváltoztathatja a kereslet és kínálat viszonyát a piacon. Pozitívumként értékelte, hogy kamattámogatott hitelről van szó, nem vissza nem térítendő támogatásról, így az eladók kevésbé tudják beépíteni a támogatást az árakba.

Mivel az elmúlt tíz évben az ingatlanárak háromszorosukra nőttek, a lakáspiacról teljesen kiszorult első vásárlók most kaphatnak valódi segítséget.

A programban meghatározott 100 milliós vételár- és másfél milliós négyzetméterár-korlát miatt főként a használt lakások piacán várható élénkülés, de a fejlesztők számára is ösztönzést jelenthet, hogy az új lakások ára is ezekhez a keretekhez igazodjon. Balogh László szerint ez az intézkedés egész láncreakciót indíthat el a lakáspiacon, élénkítve a tranzakciószámot, ami hosszabb távon újabb áremelkedéshez vezethet.

Balla Ákos, a Balla Ingatlan alapító-tulajdonosa szerint a program bejelentése rövid távon visszaesést hozhat az ingatlanpiaci forgalomban, mivel a vevők kivárnak a banki részletszabályok megismeréséig. Ez a nyári időszakkal párosulva különösen csendes hónapokat eredményezhet, ugyanakkor az őszi indulás után tömeges érdeklődésre számítanak. Balla szerint az eladók hamar reagálhatnak az új lehetőségre, és próbálhatják megemelni az áraikat, függetlenül attól, hogy az adott ingatlan valóban beleesik-e a támogatási körbe. Úgy látja, hogy a kereslet elsősorban a kisebb, olcsóbb, első lakásként ideális, 40–60 négyzetméteres ingatlanok felé fordul majd, leginkább az 50–70 millió forint alatti kategóriában. Mivel a program nem a befektetőket, hanem a tényleges első vásárlókat célozza, országos szinten, településmérettől függetlenül széleskörű érdeklődésre lehet számítani ezek iránt a lakások iránt.

