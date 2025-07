Felpörög a kormány roma-stratégiája – ezt már megszellőztette Orbán Viktor belső köre

„A roma foglalkoztatásban történelmi előrelépés történt” – hangsúlyozta az Indexnek Csepeti Ádám, a Miniszterelnökség stratégiai ügyek koordinációjáért felelős helyettes államtitkára. Míg 2010-ben nagyjából 25 százalékos volt a romák foglalkoztatottsága, ez az arány 2024-re közel 50 százalékra emelkedett. A férfiaknál még magasabb ez az érték, eléri a 60 százalékot, azonban jelentős előrelépés történt a nőknél is: a 15 évvel ezelőtti 18–20 százalékról 40 százalék körüli szintre nőtt a foglalkoztatottságuk.

Az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány Romák a munkaerőpiacon című konferenciáján nemcsak az elmúlt évek eredményeit vették számba, hanem a jövő lehetséges irányait is kijelölték. A rendezvény célja az volt, hogy egyszerre mutassa be a roma integráció eredményeit, és javaslatokat tegyen a munkaerőpiac rejtett tartalékainak – különösen a romák – mozgósítására. Ennek apropóján beszélgettünk Csepeti Ádámmal.

Újabb célzott beavatkozások jönnek

Az egész országra vetítve is látványos a változás: Magyarország 2010 óta egymillió fővel növelte a foglalkoztatottak számát, és a 15–64 évesek foglalkoztatási rátája 75,1 százalékra emelkedett, amivel az EU felső harmadában szerepelünk. A konferencia egyik tanulsága az volt, hogy a roma nők kimagasló munkavállalási hajlandósággal és teljesítménnyel rendelkeznek, ha megkapják a megfelelő támogatást. Ehhez nagyobb hangsúlyt kell kapnia a mentorálásnak, a piacképes képzéseknek, és az autentikus példaképek bemutatásának.

A központi programok helyett a helyi adottságokra építő, értékteremtő, valamint piacorientált kezdeményezések hozzák a legjobb eredményeket. Ilyenek lehetnek a szociális szövetkezetek, az átalakított közmunkaprogramok, vagy éppen a helyi vállalkozások bevonása.

Ehhez azonban adminisztratív könnyítésekre, jobb menedzsmentképzésre, és a fiatalok számára nyújtott mentor- és gyakornoki programok bővítésére is szükség van.

Csepeti Ádám lapunknak kiemelte: a kormány célja, a roma gyerekek már fiatal korban stabilabb alapokat kapjanak, hogy később ne maradjanak le a munka világában. Ezért hangsúlyt fektetnek a kora gyermekkori fejlesztésekre, a szülői kompetenciák javítására, és az iskolai lemorzsolódás megelőzésére. „A romák foglalkoztatása terén pedig történelmi előrelépés történt a polgári-konzervatív kormányzás alatt.”

Az államtitkár szerint a roma integrációban nagy szerepet játszik a családtámogatási rendszer átalakítása: a juttatások inkább munkaviszonyhoz vagy TB-jogviszonyhoz kötöttek, nem pedig alanyi jogon járnak. Azonban Csepeti Ádám szerint a legfontosabb számok közé lehet sorolni, hogy

ingyenes tankönyvellátás jár minden diáknak,

a gyermekétkeztetésre fordított összeg 30 milliárdról 150 milliárd forintra nőtt 2010 és 2025 között,

több mint 650 ezer gyermek kap napi többszöri ingyenes vagy kedvezményes étkezést,

600 ezer diák használhat laptopot a kormány 32 milliárdos programjának köszönhetően.

A Miniszterelnökség stratégiai ügyek koordinációjáért felelős helyettes államtitkára szerint nem szabad megfeledkezni arról sem, hogy a roma gyermekek oktatási rendszerbe való integrációjához jelentős mértékben járult hozzá a családtámogatási- és szociális rendszer munkaalapúvá történő átalakítása.

Azaz az alanyi jogon járó juttatások dominanciájától történő elmozdulás a foglalkoztatotti státuszhoz és tb-jogviszonyhoz kötött transzferek irányába.

A kormány célja, hogy a roma fiatalok már korán olyan stabil alapokat kapjanak, amelyek hosszú távon segítik őket a munkaerőpiacon való boldogulásban, és megelőzhetővé teszik a leszakadásukat. „Emellett arra törekszünk, hogy a roma diákok már középiskolásként kapcsolatba kerüljenek a munkaadókkal, ezért kiemelten támogatjuk az országos gyakornoki programokat, a duális képzéseket és a vállalati ösztöndíjakat. Ezek nemcsak a fiatalok munkaerőpiaci esélyeit javítják, hanem a munkáltatókat is ösztönzik arra, hogy nyissanak a hátrányos helyzetűek felé.”

A fentieken túl, a továbbiakban is fontosnak tartjuk a roma munkavállalókkal szembeni előítéletek csökkentését és a pozitív példák társadalmi láthatóvá tételét.

Azonban a helyettes államtitkár szerint világossá vált az is, hogy ezen a területen a hagyományos eszközök mellett szükséges új, célzott beavatkozás. Az egyik ilyen irány, hogy a kormány bővíti a duális szakképzési lehetőségeket, együttműködésben a helyi vállalkozásokkal és ipari szereplőkkel annak érdekében, hogy a fiatalok gyakorlati tapasztalatot szerezzenek, és már a képzés alatt kapcsolatba kerüljenek leendő munkáltatójukkal.

Európai viszonylatban is kiemelkedő javulás?

Csepeti Ádám kiemelte, hogy a kormány az utóbbi években egyre nagyobb hangsúlyt fektet a hátrányos helyzetű, különösen a roma fiatalok munkaerőpiaci integrációjára. A cél világos: mindenki számára elérhetővé tenni a munkavállalást, legyen szó képzetlen fiatalról, alacsony iskolai végzettségű felnőttről vagy olyanokról, akik még soha nem dolgoztak. Így kiemelt figyelmet kapnak az úgynevezett „NEET” fiatalok – vagyis azok, akik se nem tanulnak, se nem dolgoznak.

Számukra rövid, intenzív átképzéseket kínálnak, amelyek gyorsan piacképes tudást adnak.

A Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság (TEF) nemrég újraindította az „Aktívan a tudásért” programot is, amely kifejezetten az általános iskolai végzettséggel – vagy azzal sem – rendelkezőket készíti fel segéd- és betanított munkákra. A program egyszerre kínál képzést, munkalehetőséget és mentori támogatást, több ezer roma embernek adva esélyt a megélhetésre a „segély helyett munka” elv mentén.

A helyettes államtitkár szerint a roma integráció egyik kulcsa a helyi közösségek aktív bevonása. A konferencián, ahol mindezekről a programokról szó esett, több konkrét javaslat is elhangzott az önkormányzatok és a helyi vállalkozások szerepének megerősítésére. A konferencián résztvevők egyetértettek abban, hogy

a közmunkaprogramokat piacközelibbé kell tenni, szorosabban együttműködve a gazdasági szereplőkkel.

Egy sikeres példa Drávaiványiból érkezett a helyettes államtitkár szerint, ahol egy helyi kertészet roma nőket alkalmazott. A tapasztalatok pozitívak: nemcsak munkahelyek jöttek létre, de a közösségi integráció is erősödött. A közbeszerzéseknél is megjelent egy új szempont: a résztvevők szerint előnyt kellene élvezniük azoknak a cégeknek, amelyek hátrányos helyzetűeket – köztük romákat – foglalkoztatnak. Több polgármester azt is javasolta, hogy a szociális szövetkezetek működését érdemes lenne könnyíteni, például az adó- és járulékterhek csökkentésével.

A kormány szerint a korábbi bírálatokkal ellentétben a közfoglalkoztatás igenis képes kaput nyitni az elsődleges munkaerőpiac felé. A 2016-ban még több mint 200 ezres közfoglalkoztatotti létszám 2024-re 65 ezerre csökkent. A roma munkavállalók körében ez még látványosabb: a közmunkában dolgozók aránya 40 százalék fölötti szintről 15 százalékra esett – ami jelentős minőségi fordulatot jelez.

Az is sokat számít, hogy az elsődleges munkaerőpiacon elérhető fizetések emelkedtek: 2010-hez képest a minimálbér 73.500 forintról 290.800 forintra, a garantált bérminimum pedig 89.500 forintról 348.800 forintra nőtt. Ez az egyik oka annak, hogy a romák anyagi helyzete is érdemben javult. Emellett a súlyos anyagi-szociális deprivációban élők aránya a 2015-ös 24,1 százalékról 2024-re 9,3 százalékra csökkent – ez európai viszonylatban is kiemelkedő javulás.

Végezetül az államtitkár kiemelte, a kormányzati programok között említést érdemel a 150 új gyár program, amely a teljes foglalkoztatottság megőrzését célozza, valamint a „Termelő műhelyek” és a „Felzárkózó települések” (FETE) program, amelyek kifejezetten vidéki térségekben kínálnak munkalehetőséget és képzéseket.

A roma integrációért a Belügyminisztérium felel, de a Miniszterelnökség stratégiai szinten támogatja a programokat – az oktatás, lakhatás, mobilitás vagy foglalkoztatás területén. A folyamatot koordinálva dolgozik együtt Sztojka Attilával, a roma ügyekért felelős államtitkár is. „Érdemes összehasonlítani a magyar törekvéseket más uniós országokkal: Szlovákia, Spanyolország, Románia, Bulgária, Csehország vagy Görögország esetében nemigen látni hasonlóan átfogó és tudatos integrációs programokat, mint amilyeneket Magyarország működtet” – zárta Csepeti Ádám.

(Borítókép: Tetőfedő munkások 2003. augusztus 8-án, Needlesben, Kaliforniában. Fotó: Bob Riha Jr / Getty Images)