Darázs Lénárd, az ELTE kinevezett rektora szerint a négy kutatóközpont egyetemi integrációja történelmi lehetőség a magyar humán- és társadalomtudományok számára. „Az a tudás, ami az ELTE-n és ezekben a kutatóközpontokban felhalmozódott, óriási értékű” – hangsúlyozta az Indexnek a rektor, aki szerint a lépés nemzetközileg is még inkább megkerülhetetlenné teszi az egyetemet. A terveket azonban komoly kritikák övezik, amellyel szembesítettük a rektort: korábban kutatók nyílt levélben tiltakoztak Orbán Viktor miniszterelnöknél az integráció ellen.

A tervek szerint HUN-REN négy kutatóközpontja, a Bölcsészettudományi, a Nyelvtudományi, a Társadalomtudományi, valamint a Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont kerülne át az ELTE-hez. Darázs Lénárd elmondta, hogy ezek önálló jogi személyként működnének tovább, közvetlen rektori irányítás alatt.

Ezekben a kutatóintézetekben kiváló kutatások zajlanak, minőségi nemzetközi publikációk sokasága születik

– hangsúlyozta lapunknak a rektor, aki szerint a kutatóintézetek ELTE-hez csatolása egy természetes fejlődési folyamat részét képezik. Az integráció alapvető célja, hogy az ELTE jelentősen megnövelje kutatói kapacitását azokon a területeken, ahol már most is vezető szerepet tölt be. Darázs kiemelte: a nemzetközi rangsorok csak az egyetemeket mérik, így a kutatóközpontok eredményei eddig nem jelentek meg a nemzetközi értékelésekben. Az összevonás körülbelül 1100 embert érint, ami lényegesen megnöveli az egyetem nemzetközi humán- és társadalomtudományi súlyát.

Egyes kutatók felhördültek a tervek hallatán, levelet írtak Orbán Viktornak

Az integrációs terveket azonban éles ellenállás kíséri. A Lendület- és ERC-kutatócsoport egyes kutatói nyílt levélben fordultak Orbán Viktor miniszterelnökhöz júniusban, kifogásolva az integrációt. A kutatók szerint a kormányzati átszervezés „szétzilálja a kutatóhálózat szakmai egységét” és „történelmi léptékű károkat okozhat a magyar tudományos életben”.

A levél aláírói azt állítják, hogy a HUN-REN egysége nélkül „nem maradhatnak fenn azok a kutatásszervezési struktúrák és átlátható működési feltételek, amelyek az elmúlt évek eredményeit lehetővé tették.” Véleményük szerint az átszervezés átgondolatlan és erőltetett, ráadásul nemcsak a kutatóhálózatot, hanem az ELTE működését is veszélybe sodorja. A kritikákkal szembesítettük a megválasztott rektort.

ELTE-rektor: ezek alaptalan állítások és nincs okuk ilyeneket mondani

Darázs Lénárd határozottan visszautasította a kritikákat: az átvételre kerülő kutatóközpontok eddig is önálló jogi személyek voltak, így a kutatóhálózat többi részével változatlan maradhat a kooperáció.

Az ELTE működése sokkal átláthatóbb, mint a jelenlegi kutatóhálózati struktúra, hiszen állami egyetemként az egyetemi autonómia sem sérült és a működés teljesen transzparens.

Szerinte azt sem szabad elfelejteni, hogy „az ELTE hazánk legnagyobb, valamint a sokoldalú kiválóságban élenjáró, zászlóshajó egyeteme. Az integrációban érintett kutatóknak befogadó környezetet biztosítunk, és lehetővé tesszük a humán- és társadalomtudományi kutatások értékrendszerének hatékonyabb érvényesülését”.

Úgy véli, a tiltakozás mögött valójában „nagyon erős visszavágyódás áll az Akadémia felé”, mivel az MTA „hiteles tudóstársadalom”, presztízsnek számít odatartozni.

A hálózat leválasztása már hat éve megtörtént, és a visszacsatolásra semmilyen jel nincs.

A HUN-REN pedig nem működik egységes kutatásszervezési struktúraként. A rektor biztos benne, hogy a kutatók végül szívesen fogadják majd az egyetemi keretet. „Az ELTE bebizonyította autonómiáját az elmúlt években" – tette hozzá az aggodalmakra reagálva.

A tudományos függetlenséggel kapcsolatos félelmeket pedig egyenesen érthetetlennek nevezte:

Igazából nem értem a fejtegetéseket. Milyen tudományos függetlenséget veszélyeztetne ez?

„Az ELTE kiváló kutatóhely, ahol a tudomány szabadsága biztosított. Jelenleg is nagyon sok ERC- és Lendület-program fut nálunk, valamint a hazai és nemzetközi kutatási programok sokasága működik”.

Pénzügyi konstrukció: külön források, közös jövő

A finanszírozás kérdése kulcsfontosságú az integráció sikerében. Darázs részletesen ismertette, hogy a kutatóközpontok saját forrásaikkal érkeznek az egyetemhez.

A 2025-ös és 2026-os költségvetésben már szerepelnek ezek a források, 2027-től pedig kormányhatározat garantálja a finanszírozást

– magyarázta. A kutatóközpontok külön gazdálkodással működnek majd, így nem terhelik az egyetem amúgy is szűkös költségvetését.

Az ELTE jelenlegi pénzügyi helyzetéről is őszintén beszélt: bár „valóban nem optimális”, márciusban 2,7 milliárd forintos támogatást kaptak béremelésre, amelyből emelték a fizetéseket, de hozzátette, természetesen ennél többet érdemelnének az egyetem dolgozói.

A probléma gyökerét abban látja, hogy az egyetem hallgatói kvóta alapú finanszírozásban részesül, miközben az oktatáson túl sokkal összetettebb feladataik vannak. Az államilag finanszírozott keretszámok emelése nélkül nagyon nehéz a működés. Azonban az egyetem nem „keresztfinanszírozza” a bekerülő kutatóközpontokat, hanem erre külön forrást kap.

Amikor a technológia találkozik a bölcsészettel

A kormányzati logika szerint akkor van igazán értelme a kutatásoknak, ha azok gazdasági fejlődést is hoznak, melyen keresztül emelik az országban élők életszínvonalát. Egyes kutatók pedig aggódnak, hogy így háttérbe szorulnak a humán- és társadalomtudományi kutatások. Erről a gazdasági-ipari, mondhatni pragmatikus kormányzati szemléletről is kérdeztük a rektor véleményét.

Egy különösen érdekes szempontot emelt ki: a humán- és társadalomtudományok nélkülözhetetlen szerepét a technológiai fejlődésben.

A technológiai fejlődés bizonyos értelemben eléri a határait, mert nagyon sok mindent meg tudunk már csinálni. Eközben az egész nem visz előre bennünket, ha ezeket nem fogadja be a társadalom és nem alkalmazzák az emberek

– fogalmazott. Szerinte itt jönnek be a képbe a humán- és társadalomtudományok, szorosan összekapcsolva a műszaki és technológiai tudományokkal.

Konkrét példaként említette a szabályozást, az oktatást és a mesterséges intelligencia magyar nyelvű fejlesztését, ahol „a technológia megvalósítása számítástechnikai kérdés, de mögötte sok esetben bölcsészettudományi és nyelvtudományi munka áll”. Figyelmeztetett: „Ha nem lépünk, akkor a magyar nyelv és kultúra eltűnik a mesterséges intelligencia világából.” Ez a felismerés jól mutatja, hogy a természet- és társadalomtudományok között ma már sokkal szorosabb együttműködésre van szükség, mint korábban.

Ez a tudományközi együttműködés az ELTE-n már megvalósul, az egyetemnek a legnagyobb ipari cégekkel van partnersége. Interjúnkat is az ELTE-Bosch hosszú távú együttműködés aláírása után készítettük, amelyen Palkovics László mesterséges intelligenciáért felelős kormánybiztos is jelen volt.

Darázs Lénárd: Az ELTE fejlődési lehetőséget kínál a kutatóknak

A rektor szerint az integráció túlmutat az intézményi kereteken – ez nemzeti érdek. „Egyetlen szakpolitikai döntés sem kívánja vagy kívánhatja elsorvasztani a humán- és társadalomtudományi oktatás-kutatást, vagy gondolkozhat ennek a visszafejlesztésében” – hangsúlyozta, utalva arra, hogy a magyar kultúra és tudomány megőrzése kormányzati ciklusokon átívelő feladat.

A 2030-ra vonatkozó vízió szerint az ELTE „nemzetközi szinten kiemelkedő szereplőként jelenik meg”, amely nemcsak a természettudományokban, hanem a humán- és társadalomtudományokban is minél inkább nemzetközileg elismert intézmény lesz. Ez a cél azonban csak akkor érhető el, ha sikerül megteremteni a megfelelő finanszírozást és biztosítani tudják a kutatók fejlődési lehetőségeit.

A vita mélyén általános társadalmi bizalmi kérdések húzódnak meg. Míg a kritikusok attól tartanak, hogy az integráció veszélyezteti a kutatói autonómiát és a tudományos szabadságot, addig Darázs szerint ezek a félelmek alaptalanok.

„Az ELTE bebizonyította, hogy autonóm egyetemként működik”

– ismételte meg többször is. A rektor ugyanakkor elismerte, hogy vannak „tranzakciós költségek” és szervezési kihívások, de bízik benne, hogy a fenntartó biztosítja majd a szükséges többletforrásokat.

Emlékeztetett, hogy az ELTE Magyarországon az első helyen áll bölcsészettudományokban és a világranglistán is 233., egyes részterületeken pedig benne van a top 200-ban – ezért is lenne jó környezet az érintett központoknak az egyetem. A siker kulcsa szerinte a megnövekedett kutatási kapacitások békés és tudatos összekapcsolása, valamint a kutatói együttműködések növelése. „Ehhez az ELTE sokoldalú fejlődési lehetőséget kínál a kutatók számára” – zárta gondolatait.

(Borítókép: Darázs Lénárd 2025. június 24-én. Fotó: Papajcsik Péter / Index)