Kitört a hisztéria: kínaiakra cserélik a magyarokat? – a kormány azonnal lépett

Többen is arról számoltak be, hogy a jelenleg Debrecenben akkumulátorgyárat építő kínai CATL a próbaidősök mellett a határozatlan szerződéssel rendelkező magyar dolgozóinak is felmondott, érdemi indoklás nélkül. Egyesek szerint a magyar munkavállalók helyére kínaiakat szeretnének helyezni. Ezzel kapcsolatban kerestük a gazdasági tárcát, ahonnan Czomba Sándor foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkártól kaptunk választ: az egyeztetés eredményeként az NGM azonnali hatállyal elrendelte a CATL munkaerőpiaci és foglalkoztatásfelügyeleti ellenőrzésének megindítását. A vizsgálat megállapításaitól függően a korábban kiadott engedélyek visszavonása is kilátásba helyezésre került.