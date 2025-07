Július 1-től elindult Magyarországon az e-nyugta rendszer, amely digitálisan, egy applikáción keresztül juttatja el a nyugtákat a vásárlókhoz. A rendszer nem csak kényelmesebb, de környezetbarát és költséghatékony is: a papíralapú nyugtatömbök helyett most már minden digitálisan rögzíthető. A kereskedőknek sem kell tartaniuk – a NAV és az NGM által bemutatott e-nyugta nem új kötelezettség, csak egy korszerűbb megoldás a régire. A rendszer nem hoz újabb kontrollt - gazdaságfehérítő hatása visszafogott -, viszont átláthatóbbá teszi működést.

július 1-jén elindult az e-nyugta rendszer, amely nemcsak technológiai, de adminisztrációs értelemben is mérföldkő lehet a hazai kereskedelemben. A rendszert Gerlaki Bence, a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) adóügyi államtitkára és Vágújhelyi Ferenc, a NAV elnöke mutatta be. Bár a „digitális nyugta” újdonságnak hangzik, a kereskedők számára mégsem jelent gyökeres változást: továbbra is nyugtát kell adniuk, csupán a formátum és a technológia újul meg – kényelmesebbé, olcsóbbá és környezetbaráttá téve a kötelezettségek teljesítését.

Nincs több papírfecni, nyomdafestékes gond

Az új rendszer lényege, hogy az elektronikus nyugta (e-nyugta) automatikusan a NAV-hoz kapcsolódó e-pénztárgépből kerül továbbításra a vásárló okostelefonjára egy alkalmazáson keresztül.

Nem kell többé megőrizni a gyűrött, idővel elhalványuló papírdarabokat – minden nyugta digitálisan, visszakereshető módon kerül rögzítésre.

A vevői oldalon az egyik legfontosabb változás, hogy az új „vevői applikációban” nemcsak megjelennek a nyugták, hanem lehetőség lesz több felhasználói profil kezelésére (például családon belül), valamint akár QR-kód alapján automatikusan létrejövő számlák kiállítására is. Ezáltal az e-nyugtán túl a digitális számlázás is gyorsabbá válhat.

Nem lát többet az adóhatóság

Az új rendszer bevezetése sok kereskedőben kelthet aggodalmat azzal kapcsolatban, hogy a NAV rálátása szigorodik. Ezt Gerlaki Bence igyekezett eloszlatni: az e-nyugta rendszer nem változtat sem a nyugtaadási kötelezettségen, sem a zárások és adatszolgáltatások rendszerén – ezek eddig is működtek, most csak egyszerűbbé és automatizáltabbá válnak.

Ugyanakkor azokon a területeken, ahol eddig nem volt kötelező online pénztárgépet üzemeltetni, (de a hiteles nyugtaadás igen) – például egyes építőipari vagy szépségipari szolgáltatóknál – a rendszer bevezetése segítheti az adóelkerülés visszaszorítását.

A NAV számításai szerint éves szinten LEGFELJEBB 10–20 milliárd forintos pluszbevétel származhat a gazdaság fehéredéséből

- tette hozzá Vágújhelyi Ferenc.

Lépcsőzetes bevezetés

Az e-nyugta rendszer bevezetése 2025. július 1-től önkéntes alapon már lehetséges. A következő fontos mérföldkő

2026. szeptember 1., amikortól kötelezővé válik az általános nyugtaadási szolgáltatás teljesítése e-nyugtával az újonnan belépő vállalkozások számára.

Azoknak a nagyobb kereskedelmi egységeknek – például az online pénztárgépet használó áruházláncoknak –, amelyeknél a bevezetés hardveres módosítással jár, 2028-tól válik kötelezővé az átállás.

Meglepő módon az e-nyugta bevezetése nemhogy költséget nem jelent a vállalkozásoknak, de kifejezetten megtakarítással jár. A NAV által biztosított e-pénztárgép és vevői alkalmazás ingyenesen elérhető, és a rendszer használatához szükséges mobil nyomtatók akár 6000 forinttól beszerezhetők.

A NAV szerint minden egyes kiállított e-nyugta után 10 forint megtakarítás érhető el, mivel nem kell többé kézi nyugtatömböket vásárolni és kezelni.

Emellett a NAV vállalja a nyugták 10 évig történő megőrzését az e-rendszerben, ami megszünteti a nyugták fizikai tárolásával és kereshetőségével kapcsolatos problémákat is. Az adóhatáság szakértői szerint nem kérdés, hogy hamarosan a számlázó- és a könyvelői programokba is lefejlesztésre kerülnek akár saját e-nyugta rendszerek is, a NAV örül is a versenynek, ám megítélésük szerint az ő szolgáltatásuk árával piaci megoldások nem tudnak majd versenyezni.

Mit nyer a vásárló?

A vásárlói oldal jelentős előnyöket élvezhet:

az e-nyugták automatikusan megjelennek az ügyfél-applikációban, így nemcsak a tudatosabb költéskövetés válik lehetővé, hanem a garanciális és szavatossági igények érvényesítése is sokkal egyszerűbbé válik.

A rendszer lehetővé teszi, hogy a blokkok digitálisan, biztonságos kriptográfiai módon, visszakereshető formában tárolódjanak.

Fontos hangsúlyozni, hogy akik továbbra is papíralapon szeretnék megkapni a nyugtát – például idősebb vásárlók, vagy akiknek nincs okostelefonjuk – ők sem maradnak le semmiről. A papír alapú nyugta továbbra is kérhető, az e-nyugta nem váltja ki, csupán kiegészíti a megszokott rendszert.

Az e-nyugta nem forradalom, hanem logikus, régóta érő digitalizációs lépés a hazai kiskereskedelem és szolgáltatói szektor számára - mondta Gerlaki Bence. A rendszer célja nem az ellenőrzés szigorítása, hanem a kényelem, a költségcsökkentés és az adminisztráció egyszerűsítése – ami mind a vállalkozásoknak, mind a vásárlóknak előnyös. Ha pedig a folyamatot jól kommunikálják, akár valódi versenyelőnnyé is válhat azok számára, akik elsőként alkalmazzák.

