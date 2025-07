Otthon Start: állami segítség azoknak, akik eddig csak álmodtak a saját ingatlanról

Az ingatlanpiacról eddig kiszorult széles kör számára nyitja meg az otthonteremtés kapuit a szeptembertől induló Otthon Start Program. A segítségre valóban szükség is van, hiszen az elszálló ingatlanárakat és hitelkamatokat a fizetések nem követték, ezáltal sokak számára vágyálom maradt a saját ingatlan vásárlása. A program az ingatlan- és hitelpiacot is stimulálhatja, továbbá a nem a legszebb napjait élő, ám nemzetgazdasági szempontból kiemelt fontosságú építőipart is kiránthatja a gödörből. Kérdés azonban, hogy a támogatási program tovább emeli-e az így is égig érő négyzetméterárakat.

Az Index az elmúlt több mint két évben konzekvensen foglalkozott a lakhatási válság témakörével. Számos, lapunknak nyilatkozó ingatlanpiaci szakértő beszélt arról korábban, hogy a lakhatási válság, a lakáshoz jutás segítésének egyik letéteményese lehet az első lakásvásárlást tervező fiatalok támogatása. Úgy tűnik, kormányzati fülekbe is eljutott a hír, ugyanis a kormány elindítja az Otthon Start Programot, melynek célja az első lakásvásárlás megkönnyítése.

Itt vannak a feltételek

Államilag támogatott hitelprogramról van szó. Ennek keretében fix 3 százalékos kamatozású hitel igényelhető legfeljebb 50 millió forintig 25 éves futamidőre. Az önerő minimuma a Magyar Nemzeti Bank által megszabott 10 százalék. A támogatás nem kötött sem korhatárhoz, sem házassághoz, sem gyermekvállaláshoz, csupán 2 éves magyar társadalombiztosítási jogviszony szükséges hozzá.

Az ingatlan ára nem haladhatja meg a 100 millió forintot – ez azt jelenti, hogy az Otthon Start Program keretében igényelhető maximum 50 millió forinthoz még 50 millió forint tehető hozzá más, például saját forrásból –, míg a négyzetméterár nem lehet magasabb másfél millió forintnál. A korhatár nélküli támogatás mindazokra vonatkozik, akik nem rendelkeznek lakóingatlan-tulajdonnal, de leginkább a 18–40 éves korosztályt célozza meg, ahol csak 40 százalék rendelkezik saját lakással.

A programban azok az első lakásvásárlók is részt vehetnek, akik eddig nem rendelkeztek lakóingatlanban 50 százalékot meghaladó tulajdonrésszel. Ez azt jelenti, hogy nemcsak azokra vonatkozik, akiknek még sosem volt ingatlanjuk, hanem azokra is, akik esetleg korábban már résztulajdonosok voltak, de tulajdonrészük nem haladta meg az 50 százalékot.

A 3 százalékos kamattámogatás jelentős könnyítést jelent: például egy 20 milliós hitel esetén a havi törlesztés 94 800 forint, míg piaci kamatokkal ez 157 ezer forint lenne. 50 milliós hitelnél a különbség még markánsabb: a támogatott törlesztő 237 ezer forint, szemben a piaci 393 ezer forinttal – ismertette Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a Kormányinfón. Az Otthon Start Támogatás más állami kedvezményekkel és hitelprogramokkal is kombinálható.

A programban nincs korhatár, mindenkire vonatkozik, akinek nincs és nem volt lakóingatlana. Nincs sem házasságkötési, sem gyermekvállalási kötelezettség. Az egyetlen elvárás, hogy legalább 2 éves magyarországi társadalombiztosítási viszony legyen.

Szélesre nyílik a kapu az első lakásvásárlók előtt

A hitelprogram annál is gálánsabb, mint amire sokan számítottak – mondta az Indexnek Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője.

„Az utóbbi évek egyik legátfogóbb és legjobban célzott támogatási programját jelentették be”

– mondta. Emlékeztetett: a kormány 21 pontos gazdasági akciótervének egyik sarokpontja a lakhatási nehézségek enyhítése, melynek kidolgozásakor szóba került a fiatalok lakáshoz jutásának támogatása, ám a szakembereket is meglepte, hogy a hitel végül korhatár nélkül igényelhető. Ez lényeges különbség az előző programokhoz képest (például csok vagy csok plusz), amelyek jellemzően csak fiatal családosokra vagy gyermekvállalásra nyitott párokra koncentráltak. Most azonban bármely életkorban lehetőség nyílik belépni a lakáspiacra első vásárlóként, ami alapvetően változtathatja meg a kereslet és kínálat dinamikáját – mutatott rá Balogh László.

A szakértő szerint szerencsés döntés, hogy nem vissza nem térítendő támogatásról, hanem kamattámogatott hitelről van szó. Előbbi ugyanis könnyen beépülhetne az ingatlanárakba az eladók részéről, ami tovább növelné az árakat. Egy kedvezményes hitel esetén azonban nehezebb „felárazni” a lakásokat, különösen, ha az elérhetőség széles körű.

Az ingatlanpiacról eddig kiszorult réteg kerülhet helyzetbe

A támogatás el is kell, hiszen ahogy arról Gulyás Gergely és Orbán Viktor egyaránt beszélt, az elmúlt 10 évben átlagban több mint háromszorosára emelkedtek a magyar ingatlanárak. A szomorú kép, hogy ehhez az Európai Unió egyik legalacsonyabb jövedelmi szintje párosul. Nem véletlen, hogy az elmúlt évtizedben egyre nehezebb volt az ingatlanpiacra tulajdonosként való belépés.

„Az elmúlt tíz év legnagyobb vesztesei az első lakásvásárlók voltak. A belépési küszöb évről évre nőtt, miközben az árak az egekbe szöktek. Most azonban ők kapnak először valódi, célzott segítséget. Nem biztos, hogy ezzel megszűnik a lakhatási válság, de beléphet az ingatlanpiacra az a szegmens, amely eddig teljesen kiszorult”

– fogalmaz Balogh László, aki szerint helyes lépés, hogy az állam az utóbbi időben a keresleti mellett a kínálati oldalt is stimulálta, például a 300 milliárd forintos keretösszegű lakhatási tőkeprogram révén.

A programban szereplő 100 milliós vételár- és másfél milliós négyzetméterár-korlát miatt ugyan elsősorban a használt lakáspiacon várható az aktivitás növekedése, de a fejlesztők számára is ösztönzést jelenthet: érdemes lesz olyan lakásokat tervezni, amelyek beleférnek ezekbe a keretekbe. Ez akár lassíthatja is az új lakások drágulását – véli Balogh László, aki szerint az első lakásvásárlók piacra lépése láncreakciót indíthat el. „Mivel Magyarországon az emberek túlnyomó többsége – közel 90 százalék, vagyis 10-ből 9 ember – saját tulajdonú ingatlanban él, az új vevők megjelenése mozgásba hozhatja az egész láncolatot: aki eladja a lakását, az tovább költözhet, majd ő is vásárol, és így tovább. Ez a folyamat hosszú távon növelheti a tranzakciószámot, élénkítheti a piacot – és minden valószínűség szerint ismét áremelkedést fog generálni” – vázolta.

Új lendületet kaphat a stagnáló piac

Balogh László felidézi: az ingatlanpiac az év elején még lendületben volt, részben az állampapírokból kivonuló befektetőknek köszönhetően. Az elmúlt hónapokban azonban ez a lendület alábbhagyott. Az Otthon Start Program őszi indulása újabb élénkülést hozhat. Addig sokan várhatóan elhalasztják vásárlási döntésüket, majd az őszi rajt után tömeges megjelenésre lehet számítani az első lakásvásárlók körében.

A jövőben a jövedelmi helyzet, a hitelképesség és a banki kockázatvállalás válhatnak a meghatározó tényezőkké. Az állami programoknak köszönhetően lassan mindenki kamattámogatott hitelhez juthat – de csak az, aki hitelképes is. „Akinek átlagos jövedelme van, az most úgy tűnik, boldogulni tud” – összegezte Balogh László.

Az eladók várhatóan keresik majd az áremelés lehetőségét

Hasonló húrokat pendített meg Balla Ákos is. A Balla Ingatlan alapító–tulajdonosa a korábbi hasonló bejelentések tapasztalatai alapján arra számít, hogy a következő egy-két hónap során visszaeshet az ingatlanpiaci forgalom. „Ennek fő oka, hogy a vevők azonnal érdeklődni fognak az új hitellehetőség iránt, ugyanakkor a pénzintézetek várhatóan csak később dolgozzák ki a termék részletes feltételeit, ami kivárásra készteti a vásárlókat. Ez az időszak ráadásul egybeesik a nyári hónapokkal, amelyek hagyományosan gyengébb piaci aktivitást mutatnak, így a hatás fokozottan érvényesülhet.

Ezzel párhuzamosan valószínű, hogy az eladók is gyorsan reagálnak majd a kedvező hírekre, és függetlenül attól, hogy az adott ingatlanra ténylegesen vonatkozik-e ez a támogatás, igyekeznek majd áremelésre lehetőséget találni”

– fejtette ki.

Mivel a program kifejezetten az első lakás vásárlását célozza, várhatóan leginkább a kisebb méretű és olcsóbb lakások esetében fog hatást gyakorolni. „Ezek a tipikus első otthonok a használtlakás-piacon az 50 millió forint alatti kategóriába esnek, míg az új lakásoknál a 70 millió forint alatti ingatlanok számítanak érintettnek. Az új építésű lakások kínálatában azonban viszonylag kevés ilyen árkategóriájú lakás érhető el, ezért feltételezhetően megnövekedett figyelem fog irányulni a megfizethető új lakhatási lehetőségek felé” – mondta Balla Ákos. Hozzátette: országos szinten nem számít jelentős eltérésre a kereslet alakulásában sem földrajzi elhelyezkedés, sem településméret tekintetében. Mivel a program nem a befektetői kört célozza – akik eddig főként a nagyvárosok piacain voltak jelen –, hanem az első lakásukat vásárlókat, ezért széles körű érdeklődésre számítunk az olcsóbb, kisebb méretű (40–60 négyzetméteres) ingatlanok iránt országszerte.

Lendületet vehet a lakásépítés

Az Otthon Start Program az építőipar és a hazai építőanyag-gyártás számára is kiemelt jelentőséggel bír, azáltal, hogy rásegít a lakásépítés, lakásvásárlás súlyponti problémájának megoldására, a finanszírozásra. Ma Magyarországon a lakhatási igényekhez mérten komoly elmaradás van új lakások építésénél és a meglévők felújításánál is. Ennek elsődleges oka a megemelkedett költségek, a finanszírozás nehézségei – írja elemzésében az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége (ÉVOSZ).

A szakszövetség a vevői és vállalkozói tapasztalatokra alapozva régóta hangoztatja, hogy a nagy értékű lakásépítés, otthonfelújítás hitelek nélkül nem tud működni, ahol a hitel elfogadható kamatszintje 5 százalék alatt van.

Az ÉVOSZ számításai szerint

a magyarországi lakásvagyon észszerű megőrzése érdekében évente mintegy 250 ezer lakást kellene felújítani, a lakások korösszetételének megőrzéséhez évente legalább 30 ezer új lakást kellene megépíteni.

Ez a műszaki szükségszerűség évtizedeken keresztül találkozott is az ilyen mértékű fizetőképes megrendelői kereslettel. Az elmúlt 10 évben ilyen mértékű építések-felújítások nem voltak, jelentős az elmaradás.

„A finanszírozási problémákon túl minden adott ahhoz, hogy a szigorú minőségi és energetikai előírásoknak megfelelően, a megváltozott megrendelői, fenntarthatósági igényeket kielégítő lakások épüljenek, illetve felújításokra kerülhessen sor. Az importkitettség az elmúlt 2–3 évben azáltal csökkent, hogy új, hazai szigetelőanyag-gyártó kapacitások épültek, nyílászáró-termelői beruházások valósultak meg, hűtés-fűtési célokat szolgáló korszerű termékfejlesztésekre került sor, magas színvonalú árnyékolástechnikai megoldásokat kínál a szakma. Az építőanyag-kereskedő hálózatok a kereskedéseken túl vevőre szabott raktározási, szállítási, kivitelezői kapacitás kiajánlásával segítik a vevőket. A kormányzati támogatási programokba illeszthető termék-tanácsadást végeznek a hazai tulajdonú kereskedelmi láncok erős versenyben a kereskedői világban.

A hagyományos lakásépítési műszaki megoldások mellett megjelentek a piacon a gyors, könnyűszerkezetes készház-építők és a lakásépítést-felújítást szolgáló előregyártott lakásépítési elemek. Az építőipari elemeket gyártó üzemek egyedi lakóépületek kivitelezésére is megoldásokat kínálnak. A tervezők a klímaváltozásokat is figyelembe vevő, a hosszú távon kedvező üzemeltetési, lakhatási feltételeket biztosító otthonokban gondolkodnak – mutatott rá az ÉVOSZ elnöke. A kész házakkal az Index több alkalommal is foglalkozott.

A gyenge forint is üti a piacot

Az elmúlt évek jelentős áremelkedése drasztikusan visszafogta az új lakásépítéseket és lakásfelújításokat. Mivel az építőipar 48 százalékos nagyságrendben import termékekből dolgozik, a forint folyamatos gyengülése megdrágította az építéseket. (MNB éves átlag euró-forint középárfolyama 2015-ben 309,9, 2025-ben 404,58.) Az energiaigényes alapanyaggyártás költségei átlagosan 30 százalékkal növekedtek. Az élőmunka-igényes ágazat évente átlagosan 12 százalékos bérfejlesztést hajtott végre a szakmunkások és mérnökök megtartásáért. Mindezek eredményeként 10 év alatt háromszorosára emelkedett az új építésű lakások négyzetméterára – vezette le Koji László.

A lakossági megtakarítások széles társadalmi körben nem elegendők az otthonteremtés finanszírozásához. „Az ÉVOSZ elemzését és szakmai javaslatait is elfogadva a kormányzat életkortól, településformától és gyerekvállalástól függetlenül teremt lehetőséget a miniszterelnöki bejelentés szerint 3 százalékos kamatszint melletti hitelfelvételre az első saját otthon megvásárlásához. Fontos, hogy az új és a használt lakás egyaránt hiteltámogatásban részesül” – mondta Koji László.

Meg kell óvni a „lakásügyet” a kóklerektől

Az építőipar jelenlegi nem túl fényes piaci helyzetében kitörési pont lehet a lakásépítés és lakásfelújítás. A kormányzati intézkedésnek a gazdaságélénkítő, kedvező hatása kihat az egész építésgazdasági értékláncra.

„Az ÉVOSZ gazdasági számításokkal támasztotta alá a Kormányzat felé, hogy a 3 százalékos kamatszint, a kamattámogatási kiadások mellett jelentősen emelkedik a költségvetési bevétel az áfa, járulék és adók többletbefizetésének eredményeként. Ez azonban csak akkor valósul meg, ha a „lakásügy” a legális szférában erősödik, nem adva teret a kóklereknek és az adózást elkerülő vállalkozásoknak. Fontos, hogy a részletszabályok kidolgozásánál a hitelképességek vizsgálatán túl ott legyenek az írásos szerződések, a műszaki-pénzügyi ütemekhez igazított hitelkifizetések, a számlákon keresztüli pénzmozgás, a kötelező vállalkozási felelősségbiztosítás és számos további szakmai feltétel. Mindez egyben a versenyegyenlőséget is kell hogy szolgálja” – hangsúlyozta a szakszövetség elnöke.

(Borítókép: Kolumbán Kitti / Index)