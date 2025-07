Komoly visszaélések történhettek, lecsapnak a szupergazdagokra

Mind a bizalmi vagyonkezelés, mind a vagyonkezelő alapítvány ugyanazt a célt hivatott szolgálni, ugyanis funkciójukat tekintve a generációs vagyontranszfer zökkenőmentes lebonyolítását, és a családi vagyon védelmét valósítják meg. A legtöbb országban vagy az egyik, vagy a másik lehetőség létezik, ezért Magyarország nemzetközi viszonylatban is egyedi módon mindkét jogintézményt alkalmazza jogrendjében. Ilyen kettős megoldással legközelebb csak a nagy vagyontervezési múlttal rendelkező Liechtensteinben lehet találkozni.

– emlékeztetett erre Magyar Csaba, a Magyar Okleveles Adószakértők Egyesületének elnöke. A vagyontervezés miatt fontos szempont, hogy a bizalmi vagyonkezeléskor és a vagyonkezelő alapítvány esetében is átszáll a vagyon tulajdonjoga. A bizalmi vagyonkezelő, és az alapítvány válik a vagyon tulajdonosává.

Magyar Csaba kiemelte, hogy halál esetén így nem kell bajlódni hagyatéki eljárással, hiszen „önjáróvá” lehet tenni a vagyont. Lényeges szempont az is, hogy egyúttal kedvezményezettet lehet kijelölni azzal a céllal, hogy a vagyonból részesüljön. A bizalmi vagyonkezelés és a vagyonkezelő alapítvány esetén egyébként szinte bármilyen vagyonelem lehet vagyonkezelés tárgya (pénz, üzletrész, részvény, kötvény, ingatlan, kriptoeszköz, gépjármű, szellemi alkotás, műalkotás stb.).

A bizalmi vagyonkezelésnek létezik eseti és üzletszerű alakzata is. Az eseti bizalmi vagyonkezelés regisztrációja az MNB eljárása alapján valósul meg. Az üzletszerű bizalmi vagyonkezelő tevékenységének engedélyezése úgyszintén a pénzügyi hatóság feladata. A vagyonkezelő alapítvány működése felett viszont a jegybanknak nincs semmilyen hatásköre, de erre még visszatérünk.

Szinte napra pontosan két évvel ezelőtt szigorítottak a bizalmi vagyonkezelés és a vagyonkezelő alapítványok adózási szabályain, amit aztán az év végére „lágyítottak”, ugyanis felismerte a jogalkotó, hogy számos pozitív vetülete van annak, ha a családi vagyontervezéshez kapcsolódó adóelőnyöket inkább csak finomítják.

Ilyen előzmények után és a bizalmi vagyonkezelés 11. születésnapja alkalmából az adóhatóság úgy döntött, hogy adóellenőrzéssel lepi meg az ünnepelteket. A NAV 2025-ös ellenőrzési tervében kiemelte, hogy alaposabban a körmére kell nézni ezeknek vagyontervezési lehetőségeknek. Magyar Csaba szerint véletlenek márpedig nincsenek, mert ezzel egyidejűleg az NGM és a NAV közösen megjelentették a 2025/2. számú adózási kérdést, amely az osztalékkövetelés bizalmi vagyonkezelésbe adása utáni szja-kötelezettség kérdését járja körbe.

A nyári adóváltoztatások felé vezető út legfontosabb mérföldköve tehát egy káros adóelkerülési gyakorlat volt. „Egy sci-fi fordulattal élve, ez a struktúra egyfajta adózási csillag-kiskapuként működött, amelyben a bizalmi vagyonkezelőt fekete lyukként használták, hogy elnyelje az osztalékkövetelést. Majd az időközben pénzre váltott osztalékkövetelés az átjáró túloldalán várakozó kedvezményezett javára immáron egy adómentes dimenzióba távozott” – mondta Magyar Csaba. Erről a struktúráról részletesebben az alábbi cikkünkben írtunk.

Az elfogadott nyári adócsomag egy része tehát ezt a rendellenes jelenséget hivatott korrigálni, jóllehet a jogszabály módosítás indokolása szerint a most kihúzott szövegrész nélkül is megállja a helyét az adóigazgatás érvrendszere. Leegyszerűsítve, hiába tűnik el az osztalékkövetelés a fekete lyukban, attól még az osztalékkövetelés lehívása adóköteles eseménynek minősül.

Egyúttal meg is üzenték a jogszabályi indokolásban, hogy ha valaki a mostani módosítás előtt nem a hatósági állásfoglalás szellemében járt el, akkor az tévedett, így megállapítható nála az adóhiány. Ugyanitt fontos kiemelni, hogy – amint említettük – az egyébként is bonyolult bizalmi vagyonkezelés szabályait 2023-ban kétszer is módosították fél év leforgása alatt, ráadásul az átmeneti szabályok, valamint az új szövegezés értelmezése közben úgy érezhettük magunkat, mint a II. világháborúban az angol kódfejtők, akik az Enigmán dolgoztak