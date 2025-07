Száz híd megvalósításában vett részt a Hónap Mérnöke

A Duna Group számos értékes tapasztalattal gazdagodott az elmúlt években a lengyel építőiparban, ahol már jópár éve jelen van többek közt az acélszerkezeteket gyártó WKS Duna Polskának köszönhetően. A leányvállalatot irányító Csikós Gábor, a júniusi Hónap Mérnökeként a több szempontból példaértékű pályájáról mesélt a magyarepitok.hu-nak.

Tapasztalatot szerzett egy amerikai multinál is, ahol menedzsmentet tanult, majd a vegyiparban és olajiparban dolgozott külföldön, többek között Norvégiában is.

A WKS Duna Polska a korábbi, elavult, szocialista időkre jellemző működési kultúrát átalakítva, az autóiparban bevált LEAN-módszereket bevezetve indult újra, amikor a cég magyar tulajdonba került és közel volt a csődhöz. A LEAN szemlélet lényege, hogy csak az ügyfél által fizetett tevékenységekre összpontosítanak, így minimalizálva a veszteségeket és hibákat. A vállalat mára önállóan képes fenntartani ezt a hatékonyságot, és rendszeresen átlátható, ellenőrzött folyamatokat működtet.

A modernizáció része volt a gyártási eszközök fejlesztése, például nagy kapacitású daruk beszerzése, amelyek lehetővé teszik a nagyobb méretű hídelemek gyártását és a helyszíni szerelés egyszerűsítését. A cég termékei főként hídszerkezetek, de darukat, alagutakhoz való acélszerkezeteket is gyártanak.

Többek közt olyan nagy hidakban is szerepet vállaltunk, mint a komáromi Duna-híd, az M44-es tiszaugi közúti hídja, a Déli Összekötő Vasúti Híd, a paksi Tomori Pál híd, most pedig a mohácsi Duna-hídnál is ott vagyunk. Ez a 100. híd, amely megvalósításában közreműködünk! Mindezek mellett a Tisza-tó kerékpáros útja, valamint az M4-es és az M44-es gyorsforgalmi út számos hídszerkezetét is mi gyártottuk