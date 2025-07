Global Burden of Disease Survey független adatai is azt mutatják, hogy Svédországban az uniós átlagnál jóval kevesebb a dohányzáshoz köthető haláleset, beleértve a krónikus obstruktív tüdőbetegséget (COPD), a stroke-ot, a különböző rákos megbetegedéseket és az ischaemiás szívbetegséget. Magyarország esetében az adatok messze meghaladják az uniós átlagot. Forrás: Institute for Health Metrics and Evaluation