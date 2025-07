Civilek mentették meg az enyészettől, újranyitott az ikonikus gyógyfürdő

Július 6-án, szombaton újra megnyitja kapuit a Gyopárosfürdői Gyógy-, Park- és Élményfürdő. A létesítmény négy medencéje – egy tanmedence, egy gyerekmedence, egy termál- és egy toronymedence – ismét várja a fürdőzőket, miközben az 50 méteres úszómedence jövő héttől indulhat.

Az MTI azt írja, hogy a fürdőt üzemeltető Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. új vezetője, Zsingor Zsanett csütörtökön jelentette be, hogy az utolsó vízminták is megfeleltek, így az engedélyek megérkeztek, a nyitás zöld utat kapott. A fürdő részleges újranyitásához szükséges műszaki átadás-átvétel a héten zajlott, a népegészségügyi hatóság is rendben találta a körülményeket.

A háttérben zajló közösségi összefogás mozdította ki a komplexumot a holtpontról: százak dolgoztak önkéntesen, helyi vállalkozások adtak anyagokat, cégek ajánlottak fel gépészeti eszközöket, egyesek vegyszert, mások vízszivattyút, napvitorlát, vagy épp térkövet hoztak. Mérnökök és műszaki ellenőrök dokumentálták a munkát, több mint 100 millió forint értékű segítség érkezett.

Nem fordítottak elég forrást a fenntartásra

Ahogy arról korábban beszámoltunk, Gyopárosfürdő 2025 januárjában szinte teljesen bezárt. A 2024-ben megválasztott új önkormányzati vezetés az intézmény rossz pénzügyi helyzetére és elmaradt karbantartásokra hivatkozva döntött úgy, hogy a gyógyászati részen kívül minden más létesítményt ideiglenesen szüneteltet.

A város új polgármestere, Raffai János (Válaszd Orosházát! – DK–Momentum–MSZP–Párbeszéd–Zöldek) akkor úgy fogalmazott: az előző vezetés éveken át nem fordított elegendő forrást a fürdő műszaki állapotának fenntartására. A geotermikus kutak leálltak, a vízellátást egy időben ivóvízzel oldották meg – ez pedig anyagilag fenntarthatatlan volt.

Mint korábbi cikkünkben írtuk: tetőszerkezeti hibája miatt az élményfürdő részleg négy évig nem üzemelt, a vendégszám csökkent, és ezt a város szálláshelyei is megsínylették. Az elnyert 727 millió forintos uniós támogatás ugyan segíthet a jövőbeni felújításban, de az összeget csak fokozatosan lehet felhasználni. A működtetéshez addig is más forrás kellett – ez lett az összefogás.