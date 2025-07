Jön a 3 százalékos lakáshitel: olcsóbb, mint valaha – de megéri?

Az e heti kormánydöntés alapján 2025. szeptembertől indul az új, 3 százalékos fix kamatozású lakáshitel, Otthon Start néven. Bár a részletek még nem ismertek, azt Gulyás Gergely a Kormányinfón megerősítette, hogy lényegében ez lesz az első olyan támogatatt hitel, amelyet bárki igénybe vehet, aki első lakást vásárol, nincs korhatár vagy családi állapotra vonatkozó megkötés, mint a korábbi termékekben.

A maximális hitelösszeg 50 millió forint, a futamidő legfeljebb 25 év lehet. A miniszterelnökséget vezető miniszter tájékoztatása szerint a használt vagy új lakás vásárlására egyaránt felhasználható kölcsön segítségével maximálisan 10 százalékos önrész mellett lehet majd vásárolni. A megvásárolandó lakás maximális ára 100 millió forint lehet, a négyzetméterenkéti ár nem lehet magasabb 1,5 millió forintnál.

A fentiek nyomán az Index 10 pontban szedte össze, hogy mit fontos tudni az új hitelről, mire van még szükség a tisztánlátáshoz és milyen hatásokat hozhat az új kölcsön.

1. Mennyivel lesz olcsóbb?

Nagyon. A piacon májusban átlagosan 6,81 százalékos THM mellett lehetett 20 évre lakáshitelt felvenni. Ez egy 30 milliós hitel esetén 229 200 forintos havi törlesztőt jelent. A 3 százalékos új hitel ugyanennyi időre csupán 166 400 Ft-os havi részlettel terhelné meg az adósokat. Ez havi szinten 62 800 forintos, 27 százalékos megtakarítás. A teljes futamidőre vetítve az adósok 15 millió forintot spórolhatnak így.

Mivel a hitelt az MNB hitelfék szabályaiban meghatározott jövedelemarányos törlesztési mutató (JTM) korlátozza, a piaci hitelhez 458 ezer forintos nettó jövedelem szükséges - ez a 2025. májusi 486 510 forintos nettó áétlagbér 94 százaléka. Ezzel szemben a támogatott hitelhez elég 333 ezer forintos nettó jövedelmet kimutatni, ami a KSH által számított átlagbér 70 százaléka alatt marad.

2. Valóban bárki megkaphatja?

Az eddigi támogatott konstrukciók vagy gyermeket, vagy fiatal életkort, vagy házasságot vártak el (vagy többet ezek közül). Ez az első eset, hogy egyedülálló, gyermektelen, 30-50 év közötti vásárlók is olcsó hitelhez juthatnak.

Sajnos az ilyen korosztály bérleti részvételéről kevés statisztika áll rendelkezésre, de a KSH 2022-es mikrocenzusa szerint a 30-39 évesek 19, a 40-49 évesek 10 százaléka élt albérletben vagy nem saját tulajdonú ingatlanban. Összevetve a teljes 30–49 éves korosztály 14,7 százaléka, 390 ezer ember potenciális vásárló lehet - a szám még úgy is magas, ha azért párba rendezzük az érdekelteket - hiszen akkor 195 ezren lehetnek potenciális első lakásra váró párok. És akkor itt még nem beszéltünk a 18 év alattiakról.

3. Nőni fognak az árak? Igen. De akkor is megéri.

A kormány maga is elismerte: az olcsó hitel árfelhajtó hatású lehet. Ha a lakásár 10 százalékkal nőne, és emiatt nem 30, hanem 33 milló forint hitelre lesz szükség, akkor is marad az előnyből ahhoz képest, ha most piaci hitelből finanszíroznánk a lakásvásárlást. Az Index számítása szerint a magasabb hitelösszeggel együtt is a 3 százalékos kamatozású konstrukcióban a törlesztőrészlet csak 183 ezer forintra növekedne, szemben 30 milliós piaci hitel 229 ezer forintjával A törlesztőrészlet különbözet havi 46 ezer forint lenne, ami 20 év alatt több mint 11 millió forint megtakarítást jelentene.

4. Kockázatos az önrész lazítása?

Korábban a 10 százalékos önrésszel történő lakásvásárlás lehetősége csak fiataloknak járt, most viszont a hírek szerint mindenki megkapja. A fiataloknál a jegybanki érvek szerint az évek során a pályaívnek megfelelően bizonyosan emelkedő bevételek csökkentik a hitelnyújtás kockázatát, ám az új - korosztálytól függetlenül felvehető - 10 százalékos önerő melletti hitelnél most már csak a JTM-szabály marad a fő védőkorlát, ami szerint 500 ezer forintos nettó jövedelemig a nettó fizetés 50, afelett 60 százaléka lehet az ügyfél maximális törlesztési terhe.

Emellett a futamidő egészére vetített fix kamat is fontos biztosíték: ha 3 százalékos éves inflációval számolunk a következő évekre, a példánkban szereplő hitel mostani induló 166 400 forintos törlesztőrészletünk jelenértéke 10 év múlva csupán 124 ezer forint lesz.

5. Mi az 5%-os kamatozású első lakás hitellel?

Nem hivatalosan ugyan, de ez az új program kiszorítja az áprilisban indított, áprilisi 5 százalékos kamattal futó konstrukciót. A termék nem volt túl sikeres, hiszen csak új, ráadásul kiváló energetikai tanúsítvánnyal rendelkező lakásokra lehetett igénybe venni, s emiatt túl szigorú feltételnek számított az 1,2 forintos millió forintos maximált négyzetméter-korlát. Ezzel gyakorlatilag csak kisebb városokban tette elérhetővé ezt a hitelt.

A BiztosDöntés.hu összeállítása arra is felhívta a figyelmet, hogy az Otthon Starthoz képest ott a kedvezményes kamat csak a futamidő első 5 évére szólt. Hivatalos adat nincs arról, hány ilyen hitelt nyújtottak a bankok - az MNB statisztikái szerint minden idők legnagyobb, 149 milliárdos májusi lakáshitel-kihelyezéséből legfeljebb 2 milliárd juthatott ebbe a programba.

6. Valóban mindenki 50 millót akar majd?

Nem. Az Index számításai szerint májusban az átlagos piaci lakáshitel 19 milló Ft volt, a CSOK+ hitel 24 millió alatt maradt. Hiába lenne elérhető a magasabb összeg, a lakosság nem akar túlzottan eladósodni: a piaci hitelek esetében az átlagos hitel után vállalt törlesztőrészlet tartósan a nettó átlagbér 30 százaléka alatt marad. S bár a 3 gyermekkel a CSOK+ esetében ma is lehetne 50 milliós kölcsönt felvenni, beszédes, hogy az átlagos hitelösszeg ott sem éri el a lehetőségként meghatározott összeg 50 százalékát sem. Így tehát nem tudja a kormány eladósítani a családokat, mert a családok tudatosak és óvatosak a hitelfelvétel esetében.

7. Miért nem bérlakásprogram indult?

Sokan felvetik, hogy az állam miért nem bérlakás-programba fog. Nos azért nem, mert a kamattámogatás révén lényegesen kisebb kiadással kell számolnia a költségvetésnek - a Kormányinfón elhangzottak szerint - még jövőre is 50 milliárd forint alatt maradhat majd a kedvezményes hitel kamattámogatásának költsége. Ez alapján persze kérdés a kamattámogatás számítási alapja - erre még visszatérünk - és a várt szerződésszám. (Az Index számítása szerint ez akár havi 2000 szerződés létrejötte mellett is helytálló adat lehet - ez alapján az idén átlagos piaci lakáshitel-szerződések 50 százalékát is kiteheti az új kölcsön.)

Mindenesetre jól látható, hogy érdemi bérlakás-építésbe évi 50 milliárd forintból nem igazán lehet belekezdeni.

8. Lehet ebből a gyermek jövendőbeli lakása?

Sokan a gyermekük jövendőbeli lakásának megszerzésében gondolkodnak az új hitelel kapcsolatban, ám ez nem feltétlenül jön össze. A hitelt az veheti fel, aki első lakást vásárol, azaz nincs még egyetlen ingatlanban sem 50 százalékot meghaladó tulajdonjoga. Ez viszonylag könnyen megugorható a gyermekek esetében. Az komolyabb korlát, hogy a feltételek szerint az Otthon Start hitelhez tehát legalább 2 év járulékköteles TB-jogviszony kell.

Márpedig a hatályos szabályok szerint a nappali tagozatos diákok (az egyetemisták is) kizárólag „jogosultként” vannak nyilvántartva, nem minősülnek biztosítottnak. A fentiek miatt - ha a részletszabályokban az eddig ismert változat marad -, akkor maximum azok az egyetemisták kerülhetnek be a rendszerbe, akik tanulmányaik során folyamatosan dolgoztak (diákmunka), s utánuk a munkáltató tb-járulékot fizetett.

Ugyancsak megnehezíti az utód lakáshoz juttatását, hogy a fennálló szabályok szerint az igénylőnek önálló jövedelme kell, hogy legyen - a JTM szabály önmagában a pótfedezet (másik lakás) biztosításával nem iktatható ki. Kérdés, hogy a részletszabályok lehetővé teszik-e azt, hogy a szülő tulajdont nem szerző adóstársként segítsen be gyermeke tulajdonszerzésébe.

9. Kiadásra is fognak vásárolni?

Az előző pont ellenére a válasz egyértelmű igen és - megkeresve a lehetőségeket (kiskapukat) - sokan valóban a gyermekük lakáshoz jutásának eszközeként igyekeznek majd iglnybevenni a kedvező lehetőséget. De megéri-e? Az MNB adatai szerint Budapesten a bérbeadási hozam 4,7 százalék, - ebből bőven kigazdálkodható a 3 százalékos kamat.

A komolyabb kérdés, hogy a tisztán befektetési céllal vásárlók esetében mi fog történni. A fővárosban új helyzetet teremt, hogy a VI. kerületben 2026-tól betiltják az Airbnb-zést, így több lakás érkezhet a hosszú távú lakáskiadási piacra. Emellett pedig megjelenhetnek az olcsó hitelből vett lakások is a piacon. Mindezek együttes hatására ugyanakkor tovább csökkenhet a lakáskiadás hozama, amely révén a tisztán befektetési céllal vásárlók még kevésbé lehetnek aktívak a piacon. Ezzel lényegében a kormány bérlakás program nélkül közelebb kerül a megfizethető lakhatás programelem céljaihoz. (A valóban a család jövője szempontjából vásárlók jó eséllyel azzal is elégedettek lesznek, ha csak "pénzüknél" lesznek a lakáskiadásból.)

10. Lesz-e banki étvágy?

Egészen biztosan. Egyrészt egész biztosan komoly keresletet generál majd a hitel, a bankok pedig aligha ugorhatnak majd el előle. De persze a kérdés az, hogy ők milyen konstrukcióban számolnak el az állammal. A CSOK+ bevezetésekor volt egy komolyabb csökkentés, a bankok szemmel láthatóan elfogadták a kondíciókat, hiszen a CSOK+ aktívan értékesített hitel: a teljes lakáshitel kihelyezés darabszámát illetően 18, összegét tekintve 20 százalékát adja a konstrukció.

Az itteni feltételek szerint a bankok a 3 százalékos ügyfélkamat és 5 éves állampapír piaci átlaghozam 110 százaléka +1 százalékos - jelenleg 8,03 százalékos - kamatszint különbségét kapják kézhez. Bár a hozamszint az infláció mérséklődésével csökkenhet, ha a CSOK+-hoz hasonló kondíciók lesznek érvényesek, akkor bizonyos, hogy bankok is aktívan részt vesznek majd az Otthon Start termék értékesítésében, sőt verseny is indul majd az ügyfelekért.

Összességében érdemes készülni az új hitelre, de azért nem baj, ha a pontos részletek megismeréséig óvatosan tervezünk az új lehetőséggel. A nyár végére egész biztosan tisztább kép alapján lehet majd dönteni.

