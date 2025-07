2025. június közepén több hazai településen is egymást követték a vízvezeték csőtörések. Az ok legtöbbször azonos: elöregedett ivóvízhálózat, amely nem bírja tovább a terhelést. A sajtóbeszámolók szerint a kormány 2024-től új finanszírozási modellt vezetett be, amelyből több pénz jut ugyan a rekonstrukciókra, de ez is messze elmarad attól, ami a teljes hálózat felújításához szükséges lenne.

Emellett a klasszikus megoldás – a csövek cseréje – nemcsak drága, hanem rendkívül időigényes is. Így egyre több szakember és szolgáltató keresi azokat a lehetőségeket, amelyekkel pontosabban és hatékonyabban lokalizálhatni lehet a hálózatban a kritikus területeket.

A vízvezetékek föld alatti törése mellett szintén égető és megoldandó probléma a hálózatokban tapasztalható szivárgás, ami szintén az elöregedett vezetékeknek köszönhető.

Ezt az anomáliát talán még nehezebb kiszűrni a rendszerből, hiszen akár hosszú hónapokig vagy akár évekig is elfolyhat a vezetékekből a víz, anélkül hogy különösebben problémát okozna.

A csőtörések fő oka: elöregedett hálózat

Magyarországon a víziközmű-hálózat jelentős része 40–60 éves, vagyis elérte, sőt túllépte a tervezett élettartamát – mondta az Indexnek Horváth Erika, környezetvédelmi mérnök. A Magyar Víziközmű Szövetség (MaVíz) adatai szerint Magyarországon az ivóvíz-hálózat átlagos életkora 45 év felett van, de bizonyos térségekben (pl. Észak-Kelet Magyarország) ez 60 év is lehet.

Az anyagfáradás, az elavult csőanyagok – például az öntöttvas, eternit vagy acél – és a nyomásingadozások együttesen okozzák a sorozatos csőtöréseket.

A probléma nem mindenhol egyforma súlyosságú. Különösen érintettek azok a térségek, ahol régi, kiterjedt hálózatok látják el a szétosztott településeket. Ilyen például Budapest agglomerációja (Szentendre, Göd, Vecsés, Gyál), Északkelet-Magyarország (Borsod-Abaúj-Zemplén és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyék), valamint az Alföld keleti részei. Borsodban például a rendszer jelentős része „kockázatos vagy kiemelten kockázatos” állapotban van, és az elmúlt évtizedben megduplázódott a csőtörések száma.

Tarthatatlan állapotok, elszivárgó víz és milliárdok

Az országos ivóvíz-veszteség 25–30 százalék, de egyes régiókban eléri a 40–50 százalékot. Ez évente több százmillió köbméter víz elvesztését jelenti – és több tízmilliárd forintos bevételkiesést az önkormányzati és állami vízszolgáltatóknak. A víz eltűnik a föld alatt, miközben a hálózat fenntartása egyre több forrást emészt fel.

A MaVíz adatai szerint a hálózatok 80–86 százaléka mára kockázatos műszaki állapotú. A szolgáltatók szinte kizárólag tűzoltásként, hibaelhárításra dolgoznak. Naponta átlagosan 250 csőtörést kell javítani országszerte, miközben a rendszeres, tervezett karbantartásra szinte nincs kapacitás.

Kijelenthető, hogy a hazai vízhálózat jelenlegi állapota valóban súlyos és hosszú távon nem fenntartható, mivel a problémák (csőtörések, szivárgások, minőségi gondok) üteme meghaladja a megoldásukra tett erőfeszítéseket

– húzta alá Horváth Erika.

A csőhálózat állapota nemcsak pénzügyi és műszaki kérdés, hanem közegészségügyi is. A nyomásingadozások miatt szennyeződések juthatnak a vízbe, főként vidéki területeken. Gyakori jelenség az időszakos zavarosság, elszíneződés vagy kellemetlen íz, sőt határérték feletti vas- és mangánszint is előfordulhat.

Mi lenne a megoldás, és kinek a feladata?

A szakmai konszenzus szerint évi 200–250 milliárd forintos felújítási keretre lenne szükség, legalább évi 2 százalékos rekonstrukciós rátával. Ez évente 1000–1200 kilométer csővezeték cseréjét jelentené. Jelenleg azonban ez az arány 0,5 százalék alatt van – vagyis a meghibásodások száma exponenciálisan nőni fog, ha nem történik érdemi beavatkozás.

Nemcsak mennyiségi, hanem célzott felújításokra lenne szükség, elsősorban ott, ahol már rendszeresek a meghibásodások, vagy veszélybe került a vízminőség. Egy egyensúlyban tartott hálózat esetén legalább 50 évente meg kellene újítani a csőszakaszokat – ez évi 2 százalékos felújítást jelent. Külföldön – például Németországban vagy Dániában – elérik a kívánt 2 százalékos felújítási arányt, és ott lényegesen ritkábbak a csőtörések.

A MaVíz főként szakmai javaslatokat és adatelemzéseket készít, és kapcsolatot teremt a kormány és a szolgáltatók között. A tényleges felújításokat az önkormányzati vagy állami víziközmű-cégek végzik, a forrásokat pedig a kormánynak kell biztosítania – hazai vagy EU-s alapokon keresztül. A jelenlegi szabályozási környezet megújítása szintén elengedhetetlen.

Precíziós javítás: vakbontás nélkül

A modern technológiák kulcsszerepet játszanak az ivóvíz-hálózatokon bekövetkező meghibásodások megelőzésében, különösen a rejtett szivárgások feltárásában és a célzott beavatkozások előkészítésében.

Az egyik leghatékonyabb eszköztípus az NB-IoT technológiával működő zajlogger , amely lehet fixen telepített vagy mozgatható. Ezek az eszközök folyamatosan figyelik a hálózat akusztikai viselkedését, és már a legkisebb, felszín alatt maradó szivárgásokat is képesek korán észlelni.

, amely lehet fixen telepített vagy mozgatható. Ezek az eszközök folyamatosan figyelik a hálózat akusztikai viselkedését, és már a legkisebb, felszín alatt maradó szivárgásokat is képesek korán észlelni. Egy modern korrelátor képes két vagy több pont (pl. tűzcsap, tolózár) közötti csőszakaszon centiméteres pontossággal meghatározni a szivárgás helyét. A műszer mikrofonjai érzékelik a cső falán belül keletkező zajokat, és a rendszer ezeket összevetve „korrelálja” – vagyis kiszámítja, hol lehet a zaj forrása. Ez lehetővé teszi a célzott beavatkozást, felesleges bontás nélkül.

képes két vagy több pont (pl. tűzcsap, tolózár) közötti csőszakaszon centiméteres pontossággal meghatározni a szivárgás helyét. A műszer mikrofonjai érzékelik a cső falán belül keletkező zajokat, és a rendszer ezeket összevetve „korrelálja” – vagyis kiszámítja, hol lehet a zaj forrása. Ez lehetővé teszi a célzott beavatkozást, felesleges bontás nélkül. A hidrofonos módszer is fontos része a megelőző diagnosztikának. A hidrofon – egy vízbe merített, rendkívül érzékeny mikrofon – lehetővé teszi, hogy még a nagyon halk, korai fázisban lévő szivárgásokat is meghallják, különösen műanyag csövek esetén, ahol a zaj nehezebben terjed.

is fontos része a megelőző diagnosztikának. A hidrofon – egy vízbe merített, rendkívül érzékeny mikrofon – lehetővé teszi, hogy még a nagyon halk, korai fázisban lévő szivárgásokat is meghallják, különösen műanyag csövek esetén, ahol a zaj nehezebben terjed. Mindezek mellett a digitális térképek és adatvizualizációs platformok révén a szolgáltatók sokkal átláthatóbban és pontosabban tudják követni a hálózat aktuális állapotát, azonosítani a kockázati pontokat, és hatékonyabban tudják ütemezni a felújításokat vagy a vizsgálatokat.

A modern rendszerek lehetővé teszik a precíziós beavatkozást: a szivárgás pontos helyének meghatározásával elkerülhető a vakbontás, csak ott szükséges feltárás, ahol valóban probléma van. Ezzel költség és idő is megtakarítható. A vakbontás –, vagyis amikor nem tudjuk pontosan, hol van a csőtörés, ezért nagyobb területet kell feltárni – mára elkerülhető a modern technológiákkal.

A lényeg a folyamatos monitoring: minél több mérőpontot telepítünk a hálózatra (nyomás, átfolyás, zaj mérésére), annál jobban feltárhatók a gyanús jelek

– mondta Horváth Erika.

A hagyományos szivárgásérzékelés mellett egyre nagyobb szerep jut az AI-alapú intelligens szenzoroknak. Ezek képesek korai stádiumban észlelni a rejtett szivárgásokat is – még mielőtt azok a felszínre törnének.

„Elkerülhető a csőtörés-krízis, de csak akkor, ha proaktív hálózatfelügyelet és folyamatos karbantartás párosul megfelelő finanszírozással és modern technológiákkal. A kritikus pontokon telepített mérőeszközök (nyomás-, zaj- és átfolyásmérők) segítségével előre jelezhetők a problémák. Az intelligens technológiák már adottak – a kérdés, hogy megvan-e a politikai akarat és pénzügyi háttér a bevetésükre” – összegezte Horváth Erika.

