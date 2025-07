Zuhan a dollár, acélos a forint, rég adatott ilyen lehetőség a magyaroknak

A magyar fizetőeszköz a turbulens hét ellenére is 400 alatt tudott maradni az euróval szemben, miközben a dollárral szemben továbbra is erőteljesen menetel. A jegybank alelnöke, Kurali Zoltán egyértelművé tette: egyetlen kedvező inflációs adat nem elegendő a kamatcsökkentéshez, ami megerősítette a forint pozícióját. A BUX-index közben új történelmi csúcsot ért el. Heti összefoglalónk.

A forint mozgalmas hetet tudhat maga mögött, de végül sikerült megőriznie pozícióját a 400-as szint alatt az euróval szemben. „A forint a héten a 400-as szint körül ingadozott: a hét elején gyengülés volt jellemző, így kismértékben a 400-as szint fölé került az árfolyam, de ez nem tartott sokáig, és ismét minimálisan 400 alá kerültünk” – világított rá Regős Gábor, a Gránit Alapkezelő vezető közgazdásza.

Az átmeneti gyengülést a szakértő szerint három egyidejű esemény okozta: egy kedvezőtlen amerikai munkaerőpiaci adat, a lengyel jegybank váratlan kamatvágása, valamint az új kormányzati hitelprogram bejelentése. Ez utóbbit a piac fiskális lazításként értelmezte, ami a választások közeledtével különösen érzékeny témává vált. A hét végére azonban az árfolyam 399 alá tudott erősödni.

Zuhanó dollár: történelmi alkalom a magyaroknak

A dollárral szemben sokkal látványosabb volt a forint teljesítménye – körülbelül 2 forinttal erősödött a héten.

„A dollár rég volt ilyen olcsó a magyarok számára”

– emelte ki Rodic Ádám, az MBH Elemzési Centrum makrogazdasági elemzője. A zöldhasú gyengülését több strukturális tényező is gerjeszti: az amerikai adminisztráció új adócsomagja 10 év alatt 3300 milliárd dollárral növelné a költségvetési hiányt.

Ez a befektetők számára azt üzeni, hogy az amerikai adósságpálya továbbra sem fog a fenntarthatóság irányába elmozdulni

– mutatott rá Rodic. A dollárgyengülés különösen kedvez a feltörekvő piaci devizáknak, köztük a forintnak is. Hétfőn még 341 forint felett járt a dollár árfolyama, amely keddre 338 alá is zuhant. és pénteken is a szint közelében maradt.

Jegybanki szigor: kamatcsökkentés nincs napirenden

A forint stabilizálódásában kulcsszerepet játszott Kurali Zoltán jegybanki alelnök határozottan megfogalmazott üzenete.

Egyetlen, a jegybanki célsávba eső inflációs adat nem elég a monetáris politika lazításához

– jelentette ki a Reutersnak, ezzel egyértelművé téve, hogy idén nem várható hazánkban kamatcsökkentés. A piaci szereplők különös figyelemmel várják a kedden megjelenő júniusi inflációs adatot, amelynél 4,6 százalékos drágulásra számítanak a korábbi 4,4 százalékról. „Amennyiben az infláció a várakozásoknál magasabban alakul, az ismét erősítheti a forintot, kiárazva a fel-felbukkanó kamatcsökkentési várakozásokat” – magyarázta Regős.

Ellentmondásos jelek Amerikából

Az amerikai munkaerőpiacról érkező hírek vegyes képet festettek a héten. Szerdán kiderült, hogy a magánszektorban foglalkoztatottak száma 33 ezer fővel csökkent júniusban – 2023 márciusa óta nem volt erre példa.

Csütörtökön ugyanakkor a munkaerőpiaci statisztika arról tudósított, hogy a munkanélküliségi ráta az előző havi 4,2 százalékról 4,1 százalékra csökkent, míg az új nem mezőgazdasági foglalkoztatottak száma a 147 ezret ért el

– sorolta Regős. A kedvezőbb csütörtöki adatok átmenetileg erősítették a dollárt, de ez nem változtatott a hosszabb távú gyengülési trenden.

BUX-rekord: a 100 ezer pont küszöbén

A magyar tőzsde kiemelkedő teljesítményt nyújtott, ismét történelmi csúcsot döntve. A BUX-index a hét eleji 98 ezer pontos szintről 99 500 pontra emelkedett, közel kerülve a pszichológiailag is fontos 100 ezer pontos határhoz.

A BUX-index új történelmi csúcsra került, megközelítette a 100 ezer pontos álomhatárt

– emelte ki Varga Zoltán, az Equilor Befektetési Zrt. szenior elemzője. Az emelkedésben jelentős volt az OTP körülbelül 2,5 százalékos erősödésének és a Mol nagyjából 2 százalékos előrelépésének, valamint a Richter a hét eleji csökkenés után vissza tudott kapaszkodni. A Magyar Telekom kismértékű csökkenést szenvedett el.

Energiapiacok: az olaj drágul, a gáz változatlan

Az olajpiacon kismértékű, hordónként körülbelül 2 dolláros emelkedést láthattunk. A Brent típusú kőolaj ára hordónként 68 dollár felett alakult a hét végére.

A növekedésben az játszott szerepet, hogy Irán leállította az együttműködést a Nemzetközi Atomenergia-ügynökséggel, amiben pedig a piac a kockázat növekedését látta

– magyarázta Regős. Az árat emelte az Egyesült Államok és Vietnám közötti kereskedelmi megállapodás is, ami kedvező előjelnek számít más egyezmények szempontjából. A gáz ára viszont nem változott jelentősen.

Jövő heti kihívások: infláció és vámháború

A következő hét számos próbatételt tartogat a forint számára. Hétfőn jelenik meg a májusi kiskereskedelmi forgalmi adat, kedden pedig a júniusi inflációs számok és a költségvetési adatok.

Természetesen az inflációs számot nagy figyelem övezi, az Equilor előzetes várakozásai szerint 4,4 százalékról 4,6 százalékra emelkedhetett az éves bázison számított áremelkedés-ütem

A nemzetközi események közül kiemelendő, hogy szerdán jár le a vámfelfüggesztési határidő, így a kereskedelmi megállapodások továbbra is a figyelem középpontjában maradnak. Varga szerint az euró–forint árfolyamában a 395–405-ös tartomány, míg a dollár–forint esetében a 330–350-es szélesebb zóna látszik bejárhatónak.

(Borítókép: Kolumbán Kitti / Index)