Tízből kilenc ember szenved derékfájástól, és ötből három esetben már porckorongsérv, porckopás vagy gerincferdülés is fennáll. A megelőzés ritka, a legtöbben tüneti kezeléssel próbálkoznak, és csak akkor fordulnak szakemberhez, amikor már komoly a baj. Ilyenkor jön a dilemma: gyógytornász, manuálterapeuta, masszőr vagy csontkovács?

„Két dolog teszi tönkre a mozgásszerveket: ha sportolsz, és ha nem” – mondja az Indexnek Czeglédi Tamás, a MozgásKlinika gyógytorna-rendelőhálózat vezetője. Szerinte a testünket nem arra használjuk, amire eredetileg „kitalálták”: egész nap ülünk, aztán hirtelen nagy erőbedobással sportolunk – ez pedig messze van a természetes terheléstől. Az sem segít, hogy miközben a várható élettartam nő, egyre irreálisabb elvárásokat támasztunk a testünkkel szemben, sokszor már nem a mozgáshiány, hanem épp ellenkezőleg, a túlhajszolás visz a sérülések irányába.

A probléma egyik gyökere, hogy Magyarországon gyakorlatilag nincs időben történő mozgásszervi szűrés. „Gyerekként nekem is volt gerincferdülésem, de ezt soha nem szűrték ki. Lehet, hogy csak rossz a tartás, ami korrigálás híján becsontosodik” – meséli Czeglédi Tamás. Ezek a kezdeti eltérések később súlyosbodnak, főleg, ha a napi terhelés még inkább rossz irányba tolja a testet. Mozgásszerveink ugyanis „kopó alkatrészek”, és ha nem figyelünk rájuk időben, a károk tartóssá válnak.

A betegút labirintusa – intelligens átjárhatóság

„Ha fáj a derekad, nem gyógytornászhoz mész – legalábbis Magyarországon. Pedig nyugaton ez az első lépés” – mondja Czeglédi Tamás. Itthon az út hosszadalmas: háziorvos – beutaló – szakrendelő – és csak ezután, ha minden jól megy, jutunk el a terápiához. Eközben a beteg gyakran tanácstalan: masszőrhöz, csontkovácshoz, vagy „csak egy ismerőshöz” fordul. Az információs aszimmetria óriási: a páciens nem tudja, ki a kompetens, ki a szakképzett, és ki az, aki kókler, de jó érzéke van a marketinghez.

Czeglédi Tamás világosan különbséget tesz a szakemberek között:

„A gyógytornász orvosi egyetemek egészségtudományi karán végez, manuálterapeuta csak abból lehet, aki már rendelkezik orvosi vagy gyógytornászi alapképzettséggel, és leteszi a külön vizsgát.”

Minden más – mint például a „csontkovács” – nem szabályozott szakma. „Valaki elvégez egy rövid képzést, csontkovácsnak hívja magát, és már fogadja is a pácienseket. De semmi sem garantálja a tudását. Mi ezért kizárólag diplomás gyógytornászokkal dolgozunk, belső képzéssel és minőségbiztosítással garantáljuk a szakmai színvonalat – hangsúlyozta Czeglédi Tamás.

Magán vs. állami: szolgáltatás kontra életmentés

„Az állami egészségügy elsődleges feladata az életmentés, de ez önmagában nem elég a modern elvárásokhoz – az emberek többet szeretnének: tájékoztatást, emberközeli bánásmódot és valódi döntési lehetőséget. Ezzel szemben a magánegészségügy épp az életminőséget helyezi előtérbe: tájékoztat, magyaráz, választás elé állít, ami erősíti a bizalmat. Az állami rendszer azonban túlterhelt, információhiányos és válságszerű működésre kényszerül, míg a magánszektor teljesen más elvárásokat támaszt: felelősséget, kommunikációs készséget, rugalmasságot. A béremelések és technológiai fejlesztések önmagukban nem oldják meg a problémákat – hatékonyságnövelés érdekében a köz- és magánszolgáltatók intelligens átjárhatóságára, adatalapú kommunikációs együttműködésre van szükség” – vázolja Czeglédi Tamás.

Úgy véli, a modern orvoslás gyakran figyelmen kívül hagyja az emberi tényezőt. „Egy ember három dologra kíváncsi, ha beteg: nem hal meg, tudja, hogy mi a baja, és meg tudják gyógyítani. Ha ezt világosan megmondják, már jobb érzéssel távozik. Ehhez hozzáadódik a figyelem, a gondoskodás, az a pszichológiai hatás, amit semmi más nem pótol” – mondja a szakember.

Az adatok, számok oldaláról közelítve azt látjuk, hogy az uniós tagországok átlagosan a GDP 7,3 százalékát költik egészségügyre, Magyarország ennél kevesebbet, 4,1 százalékot (Eurostat, 2023). A teljes (állami + magán) ráfordítás aránya hazánkban 6,7 százalék, ami szintén az uniós átlag (10,4) alatt van. Egy átlagos magyar bruttó mediánbérből (a medián mutatja a való fizetési szintet) havonta kevesebb mint 40 ezer forint megy közvetlenül az egészségügyi rendszer finanszírozására.

Erre reagálva Czeglédi Tamás rámutat:

ez korántsem fedez mindennemű egészségügyi ellátást, ugyanakkor minden beteg a legkorszerűbb ellátást várja el a kórházakban, mondván „ezért fizetem a tb-t”.

Ezért volna égető szükség az állami, illetve a magánegészségügy szerepének világos meghatározására, kommunikálására. Erre ez idáig azonban kevés kísérletet tettek.

A közegészségügy célja az életmentés. Az életminőség javítása nem cél, és nem is tud az lenni. Az állami rendszer addig tart, amíg nincs életveszély. Ha kattog a térded a maratoni futás 30. kilométerénél, nem tudnak segíteni – de nem is dolguk

– fogalmaz. Ennek kapcsán kitér arra is, ahogy a nyugdíjak esetében már kialakult a kettős finanszírozás (állami és magán megtakarítás) tudata, az egészségügyben is hasonló szemléletre lenne szükség. Mivel sokan már most is fizetnek az állami ellátás mellett magánszolgáltatásokért, fontos lenne tudatosítani, hogy az állami rendszer csak egy alapot nyújt – a többletigények fedezésére pedig érdemes saját forrásokat is tervezni.

Drága, de mit kapunk érte?

A magánrendelők tehát egy átlag magyar pénztárca szemszögéből vizsgálva borsos árakat számíthatnak fel. Czeglédi Tamás szerint ugyanakkor nem csupán az a kérdés, hogy drága-e a magánellátás, hanem az, hogy mit kapunk érte. „Egy gyógytorna ára meghaladhatja a 20 ezer forintot, de egy háromfős ebéd sem kerül kevesebbe. Kérdés, hogy mi a prioritás.” Szerinte a valódi különbséget a transzparencia adja: „Standardizált kezelési protokollal dolgozunk, amit előre lát a páciens. Tudja, hány kezelésre lesz szüksége, és milyen eredményre számíthat. Ez az, amit sem az állami rendszer, sem a minőségbiztosítással nem rendelkező magánrendelők nem tudnak nyújtani” – mondta.

Hozzátette: „A páciens nem tudja megítélni, hogy akihez fordul, valóban szakértő-e. De még azt sem tudja, hogy tényleg orvos-e.” Ez a bizalmi rendszer Czeglédi Tamás szerint mára elégtelenné vált. Szerinte a jövő a mozgásszervi területen egyértelmű: decentralizált lakásrendelők, amelyek egy standardizált és transzparens rendszerben működnek.

„A nagy magánkórházak nem tudják megoldani ezt a fajta terápiát, az állam pedig nem is akarja.”

A cél az, hogy a páciensek saját állapotukhoz és céljaikhoz mérten világos kezelési tervet kapjanak.

Úttörő adatvédelmi törekvések

A MozgásKlinika a transzparencia jegyében jövőbemutató házasságot készül kötni a pénzügyi szférából már ismert blokklánc-technológia, valamint az egészségügyi adathalmaz között. „A blokklánc-technológia komoly lehetőségeket rejt az egészségügyben, elsősorban a betegadatok átlátható és megmásíthatatlan tárolásában, valamint az adathozzáférések pontos nyomon követésében. A rendszer lehetővé tenné, hogy a páciensek teljes kontrollt kapjanak saját adataik felett, és minden terápiás esemény vagy adatmozgás hitelesen, időbélyeggel rögzítésre kerüljön” – fejti ki a szakember.

Ennek ellenére Magyarországon a megvalósítást akadályozza a bürokrácia, a nehézkes hatósági együttműködés, továbbá az, hogy a jelenlegi egészségügyi rendszer (például az EESZT) nem támogatja az ilyen típusú innovációk integrálását. „A blokklánc tehát nem technológiai vagy költségbeli, hanem rendszerszintű és intézményi akadályokba ütközik” – teszi hozzá.

A mesterséges intelligenciáról elmondta, hogy bár tesztelnek bizonyos AI-alapú megoldásokat – például páciensfelmérések terén –, a technológia jelenleg még nem használható érdemben, mert túl kevés hazai egészségügyi adat áll rendelkezésre a tanításhoz, és komoly kérdéseket vet fel az adatbiztonság is. Úgy látja, hogy bár az AI látványos, gyakorlati terápiás döntésekhez továbbra is elengedhetetlen az emberi szakértelem.

(Borítókép: Fizioterápia egy fizioterápiás rendelőben. Fotó: BSIP / Universal Images Group / Getty Images)