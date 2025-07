Ez az adat döntheti el a választást – a kormány elkezdte bevetni a fegyvereit

2025 májusában növekedett a hazai kiskereskedelmi forgalom: a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) friss adatai szerint a forgalom volumene naptárhatástól megtisztítva 2,1 százalékkal haladta meg az előző év azonos időszakit. Ez különösen fontos fejlemény a magyar gazdaság szempontjából, hiszen a kiskereskedelem teljesítménye nem csak a lakossági fogyasztásról árulkodik, hanem közvetlen hatással van az állam adóbevételeire, valamint a gazdasági növekedésre.

Míg áprilisban 2 százalékkal volt magasabb a fogyasztás havi alapon, most májusban áprilishoz viszonyítva némileg borúsabb a kép: a szezonálisan és naptárhatással kiigazított adatok szerint a májusi forgalom 1,3 százalékkal elmaradt az áprilisi szinttől. Tehát a lakossági fogyasztás havi szinten még nem nevezhető egyenletesnek, az élénkülés hullámzó. Ugyanakkor az év első öt hónapját nézve pozitív a tendencia. Január és május között a kiskereskedelmi forgalom volumene 3,1 százalékkal haladta meg a 2024 azonos időszakában mért szintet.

Nagy Márton szerint a fogyasztással jól állunk

Az élelmiszer- és élelmiszer jellegű vegyes kiskereskedelem forgalma éves alapon májusban 0,5 százalékkal nőtt. A teljes élelmiszer-kiskereskedelmi piac 76 százalékát adó élelmiszer jellegű vegyes üzletek forgalma 2,1 százalékkal bővült, ugyanakkor az élelmiszer-, ital- és dohányáru-szaküzleteké 4 százalékkal csökkent. A nem élelmiszer-kiskereskedelem forgalma összességében 4 százalékkal nőtt, de az egyes üzlettípusok között nagy különbségek látszanak.

A legnagyobb bővülést az iparcikk jellegű vegyes üzletek produkálták, 9,1 százalékkal nőtt a forgalom. A bútor- és műszakicikk-üzletek 7,2 százalékos, a gyógyszer-, gyógyászatitermék- és illatszerüzletek 3,6 százalékos növekedést értek el. A ruházati boltokban 1,0 százalékkal, a könyv- és számítástechnikai üzletekben 0,4 százalékkal emelkedett a forgalom, míg a használtcikk-kereskedelemben 2,5 százalékos visszaesést regisztráltak.

Az árucikkek széles körét kínáló csomagküldő és internetes kiskereskedelem volumene 4,8 százalékkal bővült májusban. Ez a szegmens a teljes kiskereskedelmi forgalom 8,1 százalékát adta. Az üzemanyagtöltő állomások forgalmának volumene 1,1 százalékkal csökkent az egy évvel korábbihoz képest. Bár ez a visszaesés nem drámai, mégis figyelmeztető jel lehet, különösen egy olyan időszakban, amikor az üzemanyagárak, a mobilitás és a gazdasági aktivitás szorosan összefüggnek.

2025 májusában az országos kiskereskedelmi forgalom folyó áron elérte az 1691 milliárd forintot. A teljes forgalom fele az élelmiszer- és élelmiszer jellegű vegyes üzletekben történt, 36 százaléka a nem élelmiszer-jellegű boltokban, míg a fennmaradó 14 százalék az üzemanyagtöltő állomások eladásaiból származott.

Ahogy azt korábban már kiemeltük, 2025 januárja és májusa között – a naptárhatástól megtisztított adatok szerint – a kiskereskedelmi forgalom volumene 3,1 százalékkal haladta meg az előző év azonos időszakát. Az élelmiszer- és élelmiszer jellegű vegyes üzletek eladásai 2,7 százalékkal, a nem élelmiszer-kiskereskedelem forgalma 4,6 százalékkal, míg az üzemanyag-kiskereskedelemé 0,7 százalékkal bővült.

Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter legutóbb arról beszélt, hogy „középhosszú távon csak a beruházásalapú növekedés a fenntartható, ezért bár a kormány rövid távon a fogyasztás ösztönzésére koncentrál, míg a Demján Programmal és a 150 gyár programjával már a stratégiaváltást készíti elő”. A fogyasztás tekintetében Nagy Márton a munkaerőpiaci stabilitást hozta fel. A megtakarított és az extra pénzek egy része egész bizonyosan fogyasztásba fordul majd.

Tehát a fogyasztással a miniszter szerint jól állunk, és fontos azt is megemlíteni, hogy az eddig bejelentett kormányzati intézkedések – aminek egy része már júniusban életbe is lépett – élénkíteni fogják a fogyasztást. Például a családi adókedvezmény 50 százalékos emelése, illetve az, hogy szja-mentes lett a csed, a gyed.

A kormány szerint minden feltétel adott

A Nemzetgazdasági Minisztérium az adatokat úgy értékelte, hogy azokra jelentős befolyással voltak a tavaszi ünnepek, így a húsvét és a pünkösd hatásai, azonban egyértelmű, hogy a kiskereskedelmi forgalom és a szolgáltatások fogyasztása továbbra is bővülő tendenciát mutat. Kiemelték, hogy a kormány azon dolgozik, hogy fenntartsa ezt a pozitív trendet, amelyet júliustól tovább erősít a családi adókedvezmény megduplázásának első üteme, valamint a csed, a gyed, az örökbefogadói díj adómentessége.

Azt is hozzátették, hogy októbertől a háromgyermekes anyák, januártól a 30 év alatti anyák, valamint a 40 év alatti kétgyermekes anyák adómentessége is mind-mind jelentősen hozzájárulhat a fogyasztás bővüléséhez. „A kormány azonban itt nem áll meg, idén 30 ezer forintos élelmiszer-utalványt biztosít 2-2,5 millió nyugdíjas számára. Emellett a több mint 1,5 éve növekvő reálbérek és az árak letörését célzó kormányzati intézkedések is hozzájárulhatnak a kiskereskedelmi forgalom további élénküléséhez, így a gazdasági növekedéshez is” – összegezték.

Arra is emlékeztettek, hogy a kormány a magyar családok és a nyugdíjasok védelme érdekében minden esetben fellép az indokolatlan áremelésekkel szemben. Ennek érdekében a kormány árréscsökkentést vezetett be, majd azt kiterjesztette a háztartási és vegyi árukra, tisztálkodási és szépségápolási cikkekre is, ami gyors és érdemi árcsökkenést eredményezett. A kormány önkéntes árkorlátozást harcolt ki a bankok, a biztosítótársaságok és a telekommunikációs cégek esetében is. Ehhez július 1-től a gyógyszeripari szereplők is csatlakoztak.

A Nemzetgazdasági Minisztérium szerint minden feltétel adott ahhoz, hogy a kiskereskedelmi forgalom és a szolgáltatások fogyasztása tovább bővüljön. „A kormány azon dolgozik, hogy a lehető legnagyobb gazdasági növekedést érje el, ennek érdekében rövid távon a fogyasztásvezérelt, míg hosszú távon újra a beruházásvezérelt növekedésre kell alapoznia” – zárták közleményüket.

(Borítókép: Brandon Bell / Getty Images)