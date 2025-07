Látványos tőkebővüléssel zárta a tavalyi évet az OTP, amely már a világ 165. legnagyobb bankja. A magyar pénzintézet a The Banker szerint már nemcsak a kelet-közép-európai térség legtőkeerősebb szereplője - csak orosz bankok tudták megelőzni -, de nemzetközi összevetésben is egyre inkább benchmarknak számít. A világ 10 top bankja között nem találunk európait.

A világ 165., a Közép-kelet-európai (CEE) régió 3. legnagyobb bankja lett az OTP Bank – derül ki a tekintélyes brit gazdasági magazin, a The Banker friss rangsorából. A The Banker „Top 1000 World Banks” éves listája a globális bankszektor legmegbízhatóbb mutatója, amely az elsődleges tőkeerő (Tier 1 capital – az a saját tőke mérték, amely a veszteségek esetén is biztosítja a fizetőképességet), az eszközállomány és az adózás előtti nyereség alapján állítja sorrendbe a világ pénzügyi óriásait.

A világ élvonalában a magyar OTP

A magyar pénzintézet 12,3 milliárd dolláros elsődleges tőkével bír, amivel nemcsak hogy a világ ezer legnagyobb bankjának felső ötödében tartja magát stabilan, de a régiónkban is vezető szerepet játszik – csak két orosz versenytárs – a Sberbank és a VTB –, amelyek a 2024-es szünet után idén ismét bekerültek a The Banker összeállításába, tudta megelőzni.

A lemaradás ráadásul csökkent, mert míg 2023-ban az OTP Tier1 tőkeereje csak 11 százaléka volt a Sberbank és 40 százaléka VTB elsődleges tőkéjének, addig a friss – 2024-es adatokon alapuló összevetésben már a két versenytárs adatainak 20, illetve 71 százalékára rúg a két év alatt több, mint 40 százalékos növekedést elért magyar bank tőkeereje. Tegyük hozzá, hogy a versenytárs orosz bankok globális teljesítményét jelentősen visszavetette a rubel gyengülése és a nyugati szankciók.

Amerika szárnyal, Európa botladozik

A 2024-es év végletesen szétszabdalta a világ bankpiacát. Miközben az amerikai bankok rekordnyereséget könyvelhettek el (átlagosan 17 százalékkal nőtt az eredményük), addig az európai és kínai bankok többsége stagnálással vagy visszaeséssel nézett szembe. A nyugat-európai bankok is kifejezetten nehéz évet zártak.

Bár a nyugat-európai pénzintézetek tőkehelyzete stabil és összeurópai szinten kismértékben még javítani tudták tőkehelyzetüket ám beszédes, hogy a régió legnagyobbjai (HSBC, Crédit Agricole, BNP Paribas) stagnáló vagy csökkenő Tier 1 tőkéről számoltak be, ráadásul szektorszinten is csökkent 2024-ben a nyereség. Ennek fő oka a lap szerint, hogy az Európai Központi Bank (EKB) idő előtt kezdte el csökkenteni a kamatokat, ami visszavágta a bankok kamatbevételeit – a térség bankjainak nettó kamatbevétele 3,5 százalékkal csökkent – s így kevesebbet kerestek a kihelyezett hiteleken.

A nagy szereplők – például a Crédit Agricole, a Santander vagy a Deutsche Bank – ugyan fenntartották globális pozícióikat, de a térség egészét nézve a nyereségesség romlott, különösen Németországban és Olaszországban.

A legjobb európai bank, az HSBC, csak a 11. helyet foglalja el a globális listán, a top 10-be kizárólag kínai és amerikai bankok fértek be.

A The Banker listáján az ICBC, a China Construction Bank, az Agricultural Bank of China és a Bank of China foglalják el az első négy helyet. A JPMorgan a legerősebb nem-kínai bankként az ötödik helyet foglalja el – ehhez 21,9 százalékos eredménynövekedés kellett. Ugyanakkor miközben az amerikai bankok rendre kétszámjegyű növekedést mutattak, az európai nagybankok többsége csúszott a rangsorban – sőt, tíz közül hét nyugati szereplő rontott a helyezésén.

Régiós erősödés

Eközben Közép- és Kelet-Európa bankjai látványosan javuló eredményeket mutattak fel. A világ más részeihez képest a régió egészét tekintve kiemelkedő a profitabilitás: az átlagos eszközarányos megtérülés (ROA) 1,98 százalékos, a tőkemegtérülés (ROE) pedig 20,4 százalék volt – ezzel a régiónk világelső a The Banker által vizsgált hét fő régió közül.

A térség 25 legnagyobb bankjának oroszoktól szűrt listáján tehát továbbra is vezető OTP 8 százalékos tőkenövekedése messze meghaladja a nyugati versenytársak többségének teljesítményét.

A magyarországi OTP mellett lengyel, román, bolgár és georgiai bankok is bekerültek a régiós toplistába. A román Banca Transilvania például 15 százalékkal tudta növelni Tier 1 tőkéjét, míg a georgiai Lion Finance és TBC Bank is 20 százalék feletti dinamikával erősödtek. Az orosz dominancia ugyanakkor nyomasztó: 10 orosz bank van a régiós top 25-ben –, de a rubel leértékelődése dollárban számolva rontotta mutatóikat: ahogy jeleztük korábban, a Sberbank Tier 1 tőkéje 12, a VTB-é 7 százalékkal csökkent.

Magyar szempontból tehát az OTP kivételesen stabil, sőt, erősödő pozíciója különösen figyelemre méltó. Nemcsak a régiós versenytársakat előzi meg (a lengyel PKO Bank Polski például visszacsúszott az 5. helyre), de világviszonylatban is olyan szereplővé vált, amely immár nemzetközi benchmarkként is értelmezhető. A The Banker régiós listájában az MBH Bank a 14. helyen áll.

Ugyanakkor fontos megjegyezni, hogy a lap számítási metódusának az osztrák bankok áldozatául estek.

Bár mind az Erste, mind a Raiffeisen régiós banknak tartja magát, addig a brit lap a bécsi székhelyű bankcsoportokat nem régiónkhoz kapcsolja. Így míg az OTP egésze CEE-fókuszú, az olyan nyugat-európai tulajdonú bankcsoportok, mint az Erste vagy a Raiffeisen, csak leánybankjaik révén szerepelnek a régiós rangsorban. Az Erste cseh és horvát leánybankjai például az 5. és 28. helyen állnak, de a csoport egészének tőkeereje nem jelenik meg összevontan – így az OTP versenyelőnyben van a teljesítmény egyben való értékelésének köszönhetően.

Ami viszont metódusokon átívelően bizonyos: a régiós bankpiac jelenleg sikeresebb, mint az anyabankok országainak teljesítménye.

(Borítókép: Az OTP bank egy fiókja Budapesten. Fotó: Ákos Stiller / Bloomberg / Getty Images)