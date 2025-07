Sajtóértesülés: jelentkeztek a Dunaferr olvasztócégéért

A jelentkező a tavasszal – feltehetően e célra – alakult Dunaferr Steel Rolling Zrt., amelynek tulajdonosa a szlovák Jozef Szivák – írja a HVG. A lap arra is kitért, hogy Szivák az egyik fő gyanúsítottja volt annak az ügyészségi nyomozásnak, amely szerint egy hozzá köthető cég nem fizetett a kassai vasmű acéllemezeiért, azonban felmentették a vádak alól.

Jelentős környezeti kárt is el kell majd hárítania az új tulajdonosnak

Jelen esetben, ha végül a második körben sikeresen pályázik, a Duna Furnace Kft. életképes eszközeiből létrehozandó, az adósságoktól megtisztított új vállalatot veheti meg.

Sziváknak eddig 470 ezer eurós biztosítékot kellett letennie, és vállalnia, hogy 24,6 milliárd forintnyi környezeti kárt hárít el, ha birtokba kerül

– írja a lap. „Továbbá belevág az acélgyártás kormány által forszírozott zöldítésébe, amit az előző tulajdonos, a céget fizetésképtelenségbe sodró indiai–brit Liberty Steel 2027-re ígért.” A több tízmilliárdos, uniós szinten előremutató beruházás szállítói és részbeni finanszírozói az eredeti tervek szerint kínai állami társaságok lettek volna, amelyek változatlanul érdekeltek lehetnek ebben.

„Hogy Szivák miért nem jelentkezett az első, áprilisi részvételi felhívásra, azt nem tudni, de joggal bízhat abban, hogy időközben esik az eladó vagyon ára, hiszen a kohót csak az indíthatja gazdaságosan újra, aki alapanyaghoz jut.”

A lap szerint a testvér utódcég, a hengermű, a Dunarolling Kft. iránt ugyanakkor ketten is érdeklődnek: az Ukrajnának is fegyvereket szállító hadiipari CSG nevű társasághoz kapcsolható cseh Dunaferr Steel Rolling a. s. és a kínai állami Hangzhou CIEC Group, amelynek Szingapúrban, Hongkongban, az Egyesült Államokban, Brazíliában és Vietnámban is vannak csápjai.

Múlt héten megírtuk, hogy a Dunai Vasmű dolgozói közül már több mint 2500 ember veszítette el a munkahelyét.

Az elbocsátottak félnek, hogy nem fognak munkát találni, a korábban megígért átképzésekről pedig egyelőre semmit nem tudnak. A térség országgyűlési képviselője, Mészáros Lajos abban reménykedik, hogy a hengermű tovább tud majd működni az üzemben, így a most elbocsátott emberek legalább felét visszavehetik.

A dunaújvárosi vasmű elképesztő adósságállományt halmozott fel, a felszámolás alatt álló Dunaferrnél 728 milliárd forintnyi követelést jelentettek be a hitelezők.

A csoportos létszámcsökkentést még áprilisban jelentették be, amikor levélben tájékoztatták a vasmű dolgozóit. A levelet Petrik Zénó, a Dunarolling Dunai Vasmű Kft. „f. a.” Üzemi Tanács elnöke, Hegedűs László, a Duna Furnace Dunai Vasmű Kft. „f. a.” Üzemi Tanács elnöke, Magyar Zoltán, a DUNAFERR DV. Vasas Szakszervezeti Szövetség elnöke írta alá.

A Dunai Vasmű két éve került a Liberty Steel tulajdonába, azonban az elmúlt egy évben több oldalról is problémát jeleztek. A leállások, a munkarend-átalakítás, valamint a késő bérek miatt a munkavállalók spontán tüntetésekbe kezdtek.

