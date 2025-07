Túl keveset beszélnek erről Magyarországon, itt az igazság a szülésről

A várandósság alatt sokféle támogatás érhető el szinte mindenki számára: szülésfelkészítő tanfolyamok, dúlák, különböző klubok és körök, ahol kérdezhetnek és tanácsokat kaphatnak, Ficzere Andrea szerint ugyanakkor fontos lenne, hogy a szülés utáni pillanatokban is legyen egy erős támogató rendszer a szülők mellett.

Bár a család jelen van, és szerencsés esetben sok praktikus segítséget kapnak, sokan mégis úgy élik meg az első heteket, hónapokat, hogy magukra maradtak, pedig ebben a számukra új helyzetben még inkább igényelnék a szakmai, emberi támaszt. Az anyák, apák hiába beszélnek a lelki nehézségeikről, nincs, aki meghallja vagy komolyan vegye a segélykiáltást, hiszen még mindig él az a szemlélet, hogy ha az anya és a baba egészséges, akkor nem lehet baj, boldognak kell lenni

– világított rá a főigazgató. Bár a magyarországi védőnői hálózat 1915 óta működő igen hatékony és fontos rendszer, amely a gyermekvállalás gondolatától segíti a leendő szülőket, édesanyát, emellett szükségessé válhat az újdonsült kismamák összetett igényeinek kielégítése. Szülés után nagyon fontos a szoptatási tanácsadó szerepe, aki az anyatejes táplálással kapcsolatos fizikai és lelki nehézségek megoldásában segít, a gyógytornász a fizikai felépülésért tud sokat tenni, a szüléssel és az azt követő időszakkal kapcsolatos lelki nehézségek megoldására pedig pszichológussal, súlyosabb esetekben pszichiáterrel történő együttműködés lehet a megoldás.

„Sokan számolnak be arról, hogy a szülést követően hónapokig, vagy akár évekig komoly lelki problémákkal küzdöttek, annak ellenére, hogy a vajúdás és maga a szülés is problémamentes volt, és semmilyen traumatikus élmény nem érte őket. Aki pedig traumát élt meg a terhesgondozás, a vajúdás, a szülés, vagy a gyermekágy alatt – például váratlan császármetszés, veszteség – nagyon mély lelki sebeket hordoz.

Az anyák gyakran bizonytalanok a történtekkel kapcsolatban, nem mernek, vagy nem tudnak segítséget kérni, támasz és feloldozás nélkül őrlődnek akár évekig”

– avatott be Ficzere Andrea, majd saját tapasztalataiból merítve ereszkedett le velünk a szülés utáni problémák mélységeibe.

„Nem vagytok rossz anyák" – a bűntudat elleni küzdelem

Ficzere Andrea egyik legfontosabb üzenete az édesanyáknak: „Nincs rossz anya. Mindenkiben van kétség, de teljesen természetes, ha valaki úgy érzi, hogy nem csinálja tökéletesen, hiszen nincs olyan, hogy tökéletes.” Ez az üzenet azért különösen fontos, mert sok anya éli meg nap mint nap, hogy nem felel meg az elvárásoknak. Az önmarcangolás pedig egy ördögi kört indít el:

Az így kialakult feszültség és bizonytalanság a csecsemőre és az apára is hatással van.

Az apák helyzete külön figyelmet érdemel, hiszen ők is megélik a változásokat, sokszor érzik úgy, hogy az anyának már nem ők a legfontosabbak, hanem a gyerek. Ha ehhez még hangulati zavar is társul, az egész családi dinamikát kibillentheti.

A társadalom és a média által sugallt kép szerint a szülés „a világ legszebb és legboldogabb pillanata”, és ezt követően minden csodálatosan működik. „Lehet ez így? Persze, de komoly problémákat szülhet, ha valaki mégsem így éli meg ezt az időszakot, és emiatt azt gondolja, hogy vele van a baj” – fogalmazott a főigazgató. „Fontos megértetni, hogy az anyává válás minden nőnél különböző dinamikájú folyamat.”

A közösségi média káros hatása – tökéletesség-illúzió

A modern kor egyik legnagyobb kihívása a közösségi média által teremtett tökéletesség-illúzió.

A közösségi médiafelületekre feltöltött képek és történetek túlnyomó része azt sugallja, hogy a posztolónál minden rendben van. Ez persze sokszor elég messze áll az igazságtól, mi pedig többnyire nem tudatosítjuk magunkban azokat lelki és fizikális filtereket, amelyeket a valóság eltakarására használnak.

– hangsúlyozta Ficzere Andrea. Ez a jelenség nemcsak a szüléssel kapcsolatban jelent problémát, hanem a testtel való elégedetlenségtől kezdve bármilyen teljesítményig, minden területen.

Az anyák a tökéletes családi képeket, a mosolygós anyukákat és a problémamentes, tökéletesen fejlődő babákat látva elbizonytalanodnak, hiszen óhatatlanul is ezekhez mérik saját magukat és a gyereküket. „Annak ellenére, hogy sokan és sok helyen óvnak a közösségi média hamisságától, egyre inkább küzdünk a nem megfelelés szorongató érzésével.”

A császármetszés árnyoldala – statisztikák és következmények

Ficzere Andrea arra hívta fel a figyelmet: „jelenleg Magyarországon a szülések nagyobb arányban végződnek császármetszéssel, mint ami a WHO szerint ideális arány lenne.

Bár az esetek jelentős részében orvosi szempontok miatt döntenek a császár mellett, időnként a kényelmi elvárások is megjelennek – akár az orvos, akár a szülő nő részéről -, pedig sokkal inkább kellene a természetes folyamatot támogatni

– hangsúlyozta. A Budapesti Uzsoki Utcai Kórházban tudatosan figyelnek erre a problémára, és örömmel jelentette be, hogy az utóbbi időben visszaesett a császármetszésesek száma.

„A természetes szülés támogatásának nemcsak rövidtávú, hanem hosszú távú pozitív hatásai is vannak. A legújabb kutatások szerint ugyanis előfordulhat, hogy a császármetszéssel született gyermekek kevésbé tudnak megbirkózni a nehéz helyzetekkel” – jegyezte meg Ficzere Andrea.

Rávilágított, hogy a császármetszés és a szülés utáni depresszió között is lehet összefüggés. A császármetszések – különösen a sürgősségiek – önmagukban is növelik az anyai posztpartum depresszió kialakulásának esélyét, de a teljes képhez hozzátartozik az előzetes mentális állapot, a felépülés minősége, valamint a pszichoszociális támogatás megléte vagy hiánya is.

Súlyos esetek – amikor szakmai segítség kell

Ficzere Andrea nem riogatni akart, de kérésünkre beszélt súlyos esetekről is.

Egy nem várt császármetszést követően komoly depresszió alakult ki az anyánál, aminek eredményeként a teje is jócskán megcsappant. A család, bárhogy is igyekezett, nem tudott segíteni, de szerencsére időben szakemberhez fordultak. Pszichológusi támogatással megoldódott a helyzet, és zavartalan szoptatás mellett a gyermek jól fejlődött a későbbiekben.

Ezek az esetek mutatják, hogy a szülés utáni depresszió valóban súlyos állapot lehet, ami nem csak az anyát, hanem az egész családot érintheti, de ha időben történik a beavatkozás, akkor az anya és a gyermek állapota is rendeződhet.

Ficzere Andrea a problémákat közvetlen közelről látva elhatározta, hogy az országban egyedülálló módon július 9-én elindítja az ingyenes Koalakör kezdeményezést, amelyről részletesen beszámolt lapunknak.

Háromszintű támogatórendszer – a KoalaKör felépítése

A tervezett Koalakör egy átgondolt, háromszintű támogatási rendszert kínál majd az édesanyáknak. Az első szint egyéni konzultációs lehetőségét biztosít, ahol az anyák személyesen beszélgethetnek pszichológussal és laktációs tanácsadóval. Ez a közvetlen, bizalmi kapcsolat a legmélyebb félelmek és kételyek megbeszélésére is alkalmat ad.

A második szinten 5 -10 fős kiscsoportokat alakítanak ki, ahol szakemberek vezetésével beszélgethetnek a résztvevők. Ezek a csoportok lehetőséget adnak arra, hogy az anyák rájöjjenek: nincsenek egyedül problémáikkal, mások is hasonló kihívásokkal küzdenek.

A harmadik szint a havonta megrendezésre kerülő „nagy rendezvény”, amely 100-150 főt tud befogadni. „Ezen az összejövetelen minden olyan szakember jelen lesz, aki segíthet a szülést követő időszakban. Az anyukák kapcsolódhatnak, kérdéseket tehetnek fel, támaszt találhatnak egymásban és a segítőkben” – magyarázta Ficzere Andrea. A szervezők olyan közösségi teret álmodtak meg, ahol természetes módon alakulhatnak ki kapcsolatok és beszélgetések.

A rendezvényekre bárki eljöhet: várandósok, friss szülők, hónapokkal vagy évekkel korábban szült édesanyák egyaránt. A szervezők gondoltak a gyerekekre is – óvónők biztosítanak gyermekmegőrzést a kórház gyermekmegőrzőjében, valamint a teremben kialakított gyermeksarkokban.

Sorstársak ereje – ezért fontosak a csoportok

A Koalakörben a szakemberek mellett sorstársak is jelen lesznek, ami kulcsfontosságú a gyógyulási folyamatban. „A cél az, hogy az anyák lássák, hogy nincsenek egyedül, hogy sokféle helyzetben sokféleképpen reagálunk.”

Az anyák gyakran hiszik azt, hogy amit ők tapasztalnak, az abnormális és csak velük történik meg. A csoportokban való részvétel megmutatja számukra, hogy az anyai reakciók sokfélesége természetes, és nem kell követni a közösségi média sugallta elvárásokat.

A sorstársak jelenléte segít abban is, hogy az anyák megértsék: nem kell mindenben tökéletesnek lenniük, illetve hogy mások is küzdenek hasonló problémákkal, kétségekkel. Ennek megtapasztalása kifejezetten felszabadító.

A Koalakör egyik legnagyobb kihívása, hogy olyan bizalmi és biztonságos légkört alakítson ki, ahol az anyák el merik mondani a félelmeiket, szégyenérzetet keltő gondolataikat.

Családközpontú megközelítés – az apák szerepe

Bár a Koalakör elsősorban az édesanyáknak szól, a szervezők fontosnak tartják a családközpontú megközelítést. „A válasz egyértelmű igen” – mondta Ficzere Andrea az apák részvételére vonatkozó kérdésünkre.

Fontos, hogy a család összes szempontját figyelembe vegyük, tehát ne csak az anya-gyermek kapcsolat, hanem az apa-anya, apa-gyermek reláció is kellő hangsúlyt kapjon.

Az Uzsokiban természetes, hogy az apa is jelen van a szülésnél és utána az első órákban. A tapasztalat azt mutatja, hogy az apák támogatása rendkívül fontos. A szülés utáni időszakban az apák is átélik a változásokat, gyakran érzik úgy, hogy háttérbe szorultak, és ha az anya depressziós vagy hangulati problémákkal küzd, az rájuk is komoly hatással van. Szükségük lehet támogatásra, őket is várják a rendezvényekre.

Ingyenes és kötelezettségmentes

A Koalakör teljesen ingyenes lesz minden résztvevő számára.

„Természetesen nem kell fizetni, bárki jöhet”

– jelentette ki Ficzere Andrea. Ez azért fontos, mert így valóban – anyagi helyzettől függetlenül – bárki számára elérhető lesz a segítség. A program másik fontos jellemzője, hogy senkit semmire nem kötelez. „Ki lehet próbálni, és ha valaki számára nem komfortos a környezet, akkor bármikor nyugodtan távozhat. Nincsenek kötelezettségek, szeretettel várunk mindenkit.” Ez a rugalmas hozzáállás segíthet abban, hogy a bizonytalanok is meg merjék tenni az első lépést.

A rendszeresség is biztosított: „havonta találkozunk, így bármikor lehet csatlakozni hozzánk.”

A főigazgató reményei szerint az első résztvevők pozitív tapasztalatai vonzzák majd a további érdeklődőket: „valószínűleg, mint minden új dolgot, eleinte bizalmatlansággal fogad a közönség, de bízunk abban, hogy idővel egyre nagyobb lesz a Koalakört alkotók tábora.”

(Borítókép: Rick Lowe / Getty Images)