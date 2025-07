A jövő nem eldobható – bevásárlási kisokos a Lidltől

A környezettudatos életmód része, ha odafigyelünk arra, hogy már a bevásárlásnak is tudatosan kezdjünk neki. Mindez nem kell, hogy plusz nehézséget jelentsen, hiszen számos olyan alternatívát találunk, amik igénybevételével magunk is tehetünk a környezetre gyakorolt hatásunk csökkentéséért, a kevesebb hulladékért. Ilyen például, ha bevásárláskor lehetőség szerint a csomagolásmentes zöldséget, gyümölcsöt választjuk, vagy az egyszer használatos műanyagzacskó helyett a tartós használatra szánt újrazsákba tesszük a termékeket, csökkentve ezáltal a műanyaghulladékot. Íme néhány tipp a Lidltől, amire érdemes odafigyelni a bevásárláskor.

Készítsünk bevásárlólistát!

Az élelmiszer-pazarlás elkerülése érdekében az első lépésünk mindig az legyen, nézzünk be hűtőnkbe, kamránkba, és még otthon tervezzük meg, hogy mire van szükségünk. A vásárlás során tartsuk magunkat az előre megírt listánkhoz, így elkerülhetjük, hogy ne vásároljunk olyan élelmiszert, amit csak a szemünk kíván, de aztán végül a kukába kerül, mert nem fogyasztottuk el őket. Lehetőség szerint kerüljük az impulzusvásárlást.

Használjunk újrahasználható zsákot!

A pékáru, a gyümölcs és zöldség vásárlása esetén is kerüljük az egyszer használatos műanyagot. Válasszunk csomagolásmentes zöldséget és gyümölcsöt, amit akár csomagolás nélkül is haza tudunk vinni, vagy tegyük őket tartós használatra szánt zsákokba! A Lidlben kapható újrazsák harminc fokon mosható, és akár öt kiló gyümölcsöt vagy zöldséget is elbír.

Vigyünk magunkkal bevásárlótáskát!

Ha otthon felejtettük a bevásárlótáskát, válasszuk a kasszánál kihelyezett ökotáskát, amely kiváló alternatíva az egyszer használatos műanyagszatyrokkal szemben. A Lidl száz százalékban újrahasznosított, öko bevásárló textiltáskája harmadik generációs ökotextil szövetből készül, és újrahasznosítható.

Vásároljunk fenntartható tanúsítvánnyal rendelkező termékeket!

Etikus vállalatként a Lidl különös figyelmet fordít az olyan kritikus nyersanyagok, mint a tea, kakaó, kávé, cellulóz, pálmaolaj, valamint halak fenntartható forrásból való beszerzésére. Ha például Fairtrade, Rainforest Alliance vagy MSC címkével ellátott terméket választ, ezek tanúsítottan fenntartható forrásból származó alapanyagból készültek.

Lehetőség szerint válasszunk szezonális termékeket!

Rövidebb szállítási útvonal, frissesség, hazai gazdák támogatása – ennyi előnye van annak, ha olyan hazai zöldségeket és gyümölcsöket vásárolunk, amelyeknek éppen szezonjuk van, legyen nyár, ősz, tél vagy a tavasz. A magyar idénynövények frissebbek és jobb minőségűek, hiszen nem tesznek meg olyan nagy távolságot a termőföldtől az asztalig, és nem szükséges távoli országokból, esetleg másik kontinensről importálni őket. Ráadásul a hazai idényjellegű termékek vásárlásával támogathatjuk a magyar termelőket is.

Válasszon növényi alapú termékeket!

A Lidl célja a kínálat fejlesztése során, hogy előmozdítsa a tudatos vásárlói döntéseket. Ehhez a „tudatos táplálkozás” témájának megközelítésében figyelembe veszik a PHD (Planetary Health Diet) tudományosan megala­pozott megállapításait. A vegán kínálatban megtalálhatóak

a rostokban, vitaminokban és ásványi anyagokban gazdag krémek (többféle ízesítésű humusz),

a tejet és tejtermékeket helyettesítő növényi italok és joghurtok (mandula/kókusz/rizs ital, kókusz joghurt),

a húsokat kiváltó növényi alternatíva (bio tofu).

Az áruházlánc célja, hogy növelje a kínálatban a növényi alapú fehérjeforrások arányát, például a vegán termékek számának bővítésével.

A cikk az Index és a Lidl Magyarország tartalmi együttműködésének keretében valósult meg.

(Borítókép: Lidl Magyarország)