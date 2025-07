Rogán Antal mestertervének kiszivárogtatásáról írt Magyar Péter, a kormány szerint kamuzik a pártelnök

„Íme Rogán Antal egyik szűk körű megbeszélésének a jegyzőkönyve” – kezdte bejegyzését Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke kedd reggel.

„Sok minden kiderül belőle. Ahogy eddig is sejtettük, a köztársasági elnök csak egy báb. Nem ő határozza meg, hogy mikor lesz az országgyűlési választás, hanem a Fidesz kampányfőnöke” –folytatta.

„Kiderül belőle, hogy Orbánék nem kormányzati teljesítménnyel, hanem kizárólag digitális »harcosokkal«, fizetett zsoldosokkal akarnak választást nyerni” – értelmezte a neki küldött papírokat.

A dokumentumon az is szerepel, hogy az országgyűlési választás április második felére esne, ami pont egyezik azzal az időponttal, amivel a Tisza elnöke is számol.

„Az is kiderül, hogy elirigyelték a több ezer aktív Tisza Szigetet, és a polgári körök 15 éve történt leselejtezése után most polgári csoportokat hoznának létre központilag. És persze az is látszik, hogy a Karmelitában is sokan várják a rendszerváltást, és csak valamilyen kényszerből tagjai a maffiának, hiszen az ilyen összefoglalók és információk is rögtön nálunk kötnek ki” – állítja Magyar, majd sejtelmesen azzal zárja a bejegyzést, hogy „folytatás következik”.

Emlékezetes, hogy pont tegnap kellett visszavonnia a Tisza-elnöknek egy reptérről szóló posztot, mert elhamarkodottan ítélte meg a helyzetet. „Hibáztam, mert az egész napos rohanásban anélkül szólaltam meg, hogy alaposan tájékozódtam volna” – ismerte el, majd bocsánatot kért.

Kamu jegyzőkönyv, elterelő hadművelet? Itt a kormány válasza

A kormány kontrájára nem kellett sokat várni, kedd reggel érkezett Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetőjének válasza az állítólagos dokumentumokra.

Péter! Kínosan felsültél tegnap a viharral kapcsolatban, egy ország nevetett rajtad, vagy haragudott rád. Akkora blama, hogy még a Holdról is látszik

– kezdte bejegyzését Kocsis. „Azért, hogy eltereld a közvélemény figyelmét erről a hatalmas leégésedről, kitaláltad ma reggelre, hogy megszerezted »Rogán Antal egyik szűk körű megbeszélésének jegyzőkönyvét«.”

„Egy gépelt »ákom-bákom« papírt, ami szerinted a munkatervünk.”

„Segítek:

1. Szűk körű megbeszélésekről nem készülnek jegyzőkönyvek.

2. Van munkatervünk, de az nem ilyen.

Persze honnan is tudnád, hogy milyen, a munka téged sosem érdekelt a Fideszben, csak a feleségedtől kizsarolt milliós kamuállásaid és szerződéseid” – reagált a politikus.

„Rettenetesen unalmas már, hogy minden kínos helyzetedről vagy kamu közvélemény-kutatásokkal, vagy általatok gyártott kamu »jegyzőkönyvekkel« próbálod elterelni a figyelmet. Ilyenekkel vered át és hitegeted a saját közönségedet. Sírás lesz ennek a vége!” – fogalmazott a bejegyzésben.

„Végezetül. Jelezted, hogy tegnap nem tudtad, mi történik az országban. Szerintem ma sem tudod. Amíg te épp Weber úrral áskálódsz a saját hazád ellen, addig az emberek a kármentéssel vannak elfoglalva. Nem kíváncsiak a kamu »jegyzőkönyveidre«.” Majd azzal zárta, hogy „279 nap, és felkenődsz a falra.”

(Borítókép: Magyar Péter 2025. április 13-án. Fotó: Papajcsik Péter / Index)