Gazdasági válság idején a cégek többsége reflexszerűen vágja meg elsőként a marketingbüdzsét – 2008-ban és 2020-ban is így történt. Pedig ez a rövidtávú spórolás hosszú távon komoly károkat okozhat: a márka láthatósága és vásárlói bizalma veszélybe kerül, a versenytársak pedig elfoglalják a helyet a piacon. Egyre több szakértő figyelmeztet: a válság nem a némulás, hanem a tudatos kommunikáció időszaka, aki ilyenkor is hallatja a hangját, később előnnyel indulhat a kilábalásnál. Átfogó elemzés a médiapiaci kérdésekről válságok idején.

Gazdasági válság idején a cégek többsége ugyanazzal a lépéssel kezd: visszafogják a kiadásokat, és elsőként a marketingbüdzsét vágják meg. Így történt 2008-ban, a pénzügyi válság idején, és ugyanígy reagált sok vállalat 2020 tavaszán, a járvány kitörésekor is – emlékeztetnek az Index által megkérdezett szakértők. Csakhogy ez a lépés hosszú távon visszaüthet.

Az RTL Magyarország egyik vezetője szerint több nagy mindennapi fogyasztási cikkeket forgalmazó vállalat már meg is tapasztalta, hogy milyen károkat okozhat a túl gyors visszavonulás. Az Atmedia kutatója pedig arra figyelmeztetett: a spórolás nemcsak a kampányok hatékonyságát gyengítheti, hanem a márka megítélésén is nyomot hagyhat. A rövid távú túlélés fontos, de ha egy vállalat csak erre koncentrál, könnyen elveszítheti a jövőt.

Sokan azonnal spórolni kezdenek reklámköltéseken, de vannak cégek, amelyek tudatosan növelik a marketingre szánt összeget, hogy előnyhöz jussanak. 2020 első felében az amerikai reklámköltés 10, a brit 12 százalékkal csökkent, és a cégek negyede teljesen leállította kampányait. Ugyanakkor ugyanennyien erősíteni próbálták a jelenlétüket, mert a válság számukra inkább lehetőség volt, nem akadály.

Ennek a márka látja majd a kárát

Amikor megkérdeztük a két piaci szereplőt, miért épp a marketing az első áldozat a költségcsökkentéskor, Kis Gabriella, az Atmedia kutatója egyértelmű választ adott. A marketing ugyanis nem kézzelfogható kiadás. Nem hoz azonnal terméket, bevételt, vagy látható eredményt, ezért sok cég könnyebben mond le róla, mint például egy gyártósorról. Rövid távon ez valóban javíthat egy-két pénzügyi mutatón. Csakhogy hosszabb távon aláássa a márka ismertségét és meggyengíti a piaci pozíciót. „Épp akkor tűnik el a hangjuk, amikor a vásárlók a leginkább kapaszkodót és bizalmat keresnek” – fogalmazott.

Dudás Gergely, az RTL Magyarország bevételekért felelős vezérigazgató-helyettese szerint sokan még mindig rossz szemmel néznek a marketingre. Úgy kezelik, mintha pusztán működési költség lenne. Pedig a márkaépítés ennél sokkal több: hosszú távú befektetés a jövőbeli eladásokba. A szakmában ma már szinte közhely, hogy a következetes, hosszútávú márkaépítés nemcsak bizalmat teremt, hanem lehetővé teszi, hogy a fogyasztók magasabb árat is elfogadjanak. Ez pedig végső soron a vállalat nyereségességét is erősíti.

Ma már nem kérdés, a „Share of Voice” – vagyis a kommunikációs jelenlét hangereje – és a piaci részesedés között erős kapcsolat van. Minél hangosabb egy márka, annál nagyobb szeletet hasít ki a piacból. És ez fordítva is igaz. Ha egy cég visszavesz a reklámból, annak előbb-utóbb az lesz az ára, hogy elveszíti a láthatóságát – és vele együtt a vevőit is. „A spórolás ilyenkor gyors megoldásnak tűnhet, de közben épp a jövőt égetjük fel” – mondta az Indexnek Dudás Gergely. Szerinte azok a cégek, akik épp a válság alatt mernek invesztálni a márkájukba, később nyernek. Ez hosszú távon sokkal jobb stratégiának bizonyulhat, mint a félelem vezérelte visszavonulás.

Ha egy cég visszavágja a kommunikációt, akkor annak a márka látja a kárát. Sérülhet az ismertsége, csökkenhet a fogyasztók kötődése, és meginoghat a preferencia is.

Ez nemcsak érzés, a számok is ezt mutatják. Az IPA – a brit reklámszakma egyik legelismertebb intézménye – kutatásai szerint azok a cégek, amelyek válság idején is aktívak maradtak, a kilábalás szakaszában gyorsabban tudtak növekedni. Kis Gabriella szerint ezzel szemben sok olyan márka, amely ideiglenesen „némaságba” burkolózott, csak nehézkesen és költségesen tudott visszakapaszkodni.

A versenytársak addig elfoglalták a helyét, a fogyasztók elfelejtették, vagy átpártoltak máshoz. Az újraindítás ilyenkor nemcsak drága, hanem időigényes is – újra kell építeni a bizalmat, a márkaemlékezetet és a lojalitást. És ez már messze nem olyan egyszerű, mint kommunikálni akkor, amikor mindenki más hallgat.

Ezen a ponton érdemes felidézni egy 2020 tavaszán készült kutatást is. Az Ipsos az Atmedia megbízásából vizsgálta, hogyan hatott a reklám a világjárvány alatti időszakban. Az eredmény egyértelmű volt: még krízishelyzetben is fontos szerepet töltenek be a hirdetések – érzelmileg és információs szempontból egyaránt. Az online fórum résztvevői úgy fogalmaztak: „a reklámok iránytűk a világban”, vagy épp azt mondták, hogy „aki most ebben nincs jelen, az nem létezik”.

Ez is jól mutatja, a csend nemcsak jelenlétvesztéssel jár, hanem azzal is, hogy a márka láthatatlanná válik a piacon. És innen már sokkal nehezebb újra felépíteni bármit.

„Ne némuljanak el!” és „Ne a csendet válasszák!”

Dudás Gergely szerint válság idején az egyik legfontosabb dolog, amit egy vállalat tehet, hogy nem engedi el a vásárlói kezét. A márkákhoz nem pusztán racionálisan, hanem érzelmileg is kötődünk. Ha ez a kapcsolat megszakad, az olyan, mintha cserbenhagynának minket. A csalódás pedig megmarad. És sokkal nehezebb lesz később visszaszerezni a bizalmat, mint egyszerűen csak megtartani a párbeszédet a nehéz időkben is.

Nagyon jó példa volt erre a COVID időszaka, amikor nagyon sok bizonytalansággal szembesültünk mint fogyasztók, mint pedig magánemberek egyaránt. Mindannyian támpontokat kerestünk. Hol máshol, mint leginkább a médiában, főleg a televízióban és az online felületeken. Azok a márkák tudtak növekedni akkor is, akiknek ebben a helyzetben is volt mondanivalója a fogyasztóihoz („itt vagyok, veled vagyok, rám számíthatsz”). Ellenpélda is akadt, legjobb tudomásom szerint, ott a kommunikáció leállítása több tekintetben visszavetette a márka mutatóit

– összegezte az RTL szakembere.

Kis Gabriella szerint a teljes „nullázás” helyett inkább a priorizálás a nyerő stratégia. Válság idején érdemes újragondolni, kikhez szólunk, valamint okosan megválasztani a kommunikációs csatornákat – kiaknázni a TV és a digitális média közötti szinergiákat. Fontos, a kampányok tartalomra fókuszáljanak, így építve értéket a márkának. „A médiaértékesítők oldalán is azt látjuk, hogy azok a cégek, amelyek átgondoltan alakítják kampányaikat, gyakran nagyobb médiatérhez jutnak, ráadásul kedvezőbb feltételekkel” – tette hozzá Kis Gabriella.

Az Atmedia kutatója hangsúlyozta, válság idején a kommunikációnak semmiképp sem szabad túl „üzletszagúnak” lennie. Sokkal inkább empatikusnak, értékekre építőnek, emberinek kell lennie. Fontos, hogy a hangnem, az üzenetek időzítése és a márka szerepe valóban releváns legyen a fogyasztók mindennapjaiban. Ezért érdemes a márkára koncentrálni, érzelmi töltetű, kreatív tartalmakkal megszólítani a közönséget, miközben költséghatékony csatornákat használunk a kapcsolat fenntartására.

A már említett kutatás alatt azt is megvizsgálták, hogy hogyan változott a reklámok megítélése a kijárási korlátozások alatt. A válaszadók úgy érezték, hogy a reklámok „a megszokottság, ismerősség érzetét nyújtják”, és „segítenek eligazodni egy bizonytalan világban”. Vagyis a válságtudatos marketing nem a hangerő növeléséről szól, hanem arról, hogy finoman, empátiával formáljuk az üzenetet. A márka így nem csupán jelen van – hanem valóban velem van.

Kis Gabriellával és Dudás Gergellyel ugyan külön időpontokban beszélgettünk, és válaszaik nem befolyásolhatták egymást, mégis meglepő volt, hogy ha csak egyetlen tanácsot adhatnának vállalatvezetőknek a jövőbeli válságok marketingkezelésére, gyakorlatilag ugyanazt mondták:

Kis Gabriella így fogalmazott: „Ne némuljanak el!” Szerinte a válság nem a csendes visszahúzódás időszaka, hanem a pozícióépítésé. Aki látható marad, versenyelőnyhöz jut, míg mások visszahúzódnak. „A marketing tehát nem csak költség, hanem válságálló befektetés.” Lehet, hogy változik az üzenet, a csatorna vagy az intenzitás, de a teljes leállás a márkaépítés ellensége. „Válság idején a legértékesebb, amit egy márka tehet, az a következetes, értékalapú jelenlét.”

Dudás Gergely pedig így: „Ne a csendet válasszák!” Hozzátette, hogy ha kell, újragondolhatják, hol és hogyan tegyék márkájukat okosan és hatékonyan láthatóvá, a helyzethez igazodva. „A marketing nem költség, hanem befektetés a jövőbeli értékesítésbe.”

Mit lépett az Indamedia? Befektetett.

A témában megkerestük Ziegler Gábort, az Indamedia vezérigazgató-társtulajdonosát, aki egyben az Index tulajdonosa is, ezért külön kezeltük a többi megkérdezettől. Szerinte két fő megközelítés jellemző válság idején. Az egyik a természetes védekező reflex, amely a rövidtávú megtérülés csökkenésére vagy hiányára épül, és ebből következik logikusan a költések visszafogása.

Ugyanakkor az elmúlt évtizedekben egyre inkább csökkent a branding kampányok aránya a reklámköltésen belül: sok nagy márka a közvetlen válaszra (direct response) fókuszáló kampányokat próbálja branding célokra is használni.

Emiatt, ha ezeket a kampányokat leállítják, a márka láthatósága is megszűnik, ami piaci részesedésvesztést eredményezhet az adott vállalat számára.

Ziegler Gábor szerint a másik megközelítés az, hogy válság idején a tudatosan erősítik a márkakommunikációt, kihasználva, hogy versenytársaik visszafogják költéseiket. Ez jelentősen növeli a kommunikáció hatékonyságát, így a márkák érdemben növelhetik piaci részesedésüket a nehezebb időszakban is.

Talán még beszédesebb lesz az elemzésünk, amennyiben az Indamedia saját példáját is bemutatjuk: „Az elmúlt években a hazai médiacégek közül mi vagyunk a piacba az egyik legtöbbet fektető vállalat. Egy olyan időszakban fejlesztettünk, indítottunk erős márkakommunikációval termékeket, amikor azok megtérülése a szokásosnál lassabb és mérsékeltebb, ugyanakkor márkaépítési hatásuk kiemelkedő, illetve piaci részesedést tudunk ezekkel növelni” – összegezte Ziegler Gábor.

Ziegler Gábor kiemelte, hogy ilyen termékeink például az elmúlt években indított és jelenleg csúcsra járatott rendezvényeink, love brandjeink, például a DOGZ Fesztivál, az AI Summit, vagy a Media Regatta. „Hozzánk stratégiai szempontból az áll közel, hogy a nehezebb időszakokban befektetünk a cég, a termékek, márkák fejlesztésébe, mert ugyan a megtérülés kisebb vagy nincs, de nagyon komoly piaci részesedést tudunk olcsón szerezni, a következő lépésben pedig maximalizáljuk a megtérülést.”

Arra a kérdésünkre, hogy mit tanácsol a cégvezetőknek egy gazdasági válságban kifejtette, ha a lehetőség adott arra, hogy ne kizárólag a következő hetek eredményeivel foglalkozzanak, hanem a elsősorban a cég stratégiájára, valamint a következő évek eredményire figyeljenek akkor mindenképpen ezt kell tenni. „Ebben az esetben a stratégiai gondolkodást helyezem előtérbe, úgy kommunikációban mint fejlesztésekben, vagy akár új munkatársak, vezetők leigazolásában, a szervezet fejlesztésében.”

Mutatjuk a jó és a rossz nemzetközi példákat

Történelmi tapasztalatok szerint válság idején a marketingbe fektető cégek hosszú távon előnyre tehetnek szert. Korábbi recessziók alatt azok a márkák, amelyek növelték reklámköltéseiket, a fellendüléskor háromszor gyorsabban növelték piaci részesedésüket. Klasszikus példa a 1930-as évekből a Kellogg’s, amely folytatta hirdetéseit, míg fő versenytársa visszafogta – így lett évtizedekre domináns. Hasonlóan az 1970-es évek recessziójában a Chevrolet reklámköltés-növelése piaci előnyt hozott a Forddal szemben.

Ez a trend a világjárvány alatt is megmutatkozott: a marketingre költő cégek versenyelőnybe kerültek.

Az üdítőital-piacon a Coca-Cola a pandémia alatt 35 százalékkal csökkentette reklámköltségeit, így árbevétele 11 százalékkal esett vissza, miközben márkaértékét is veszítette. Ezzel szemben a PepsiCo aktív maradt, és 5 százalékos árbevétel-növekedést ért el. Az online kereskedelem nyertesei, mint az Amazon, 38 százalékkal növelték bevételeiket, miközben aktívan hirdettek.

A streaming szolgáltatók, mint a Netflix, nagyot toltak a marketinggel, ami 36 millió új előfizetőt és a márkájuk értékének jelentős növekedését hozta. A techcégek között viszont a Zoom volt kivétel: szinte alig tolt marketinget, mégis ismertté vált – ilyen ritkán fordul elő. Ez nem véletlen, hiszen a Zoom egy online kollaborációs platform, ahol egy helyen tudsz online meetingeket szervezni, közös dokumentumokat szerkeszteni, e-mailezni, naptárat vezetni – mindezt távolról, azaz remote módon. A Covid időszakában pont jól jött ez az igény, hiszen a Zoom tökéletesen kiszolgálta az otthoni munkavégzés szükségleteit. A Zoom meeting olyan fogalom lett, mint korábban a Google: ha meetinget kellett tartani, akkor „Zoom-olunk”.

A tech szektorban kétarcú volt a helyzet: azok a technológiai cégek, amelyek a pandémia alatt növekedési hullámot éltek meg (például e-kereskedelem, streaming, videojátékok, otthoni hardverek), megtartották vagy növelték reklámköltéseiket. Ezzel megerősítették meglévő trendjeiket: több ügyfelet szereztek, bevételük nőtt, és márkaértékük is emelkedett. Ezzel szemben az olyan tech vállalatok, amelyek kereslete visszaesett, kénytelenek voltak szigorítani a marketingköltségeiket. Ez pedig negatívan hatott teljesítményükre:

piaci részesedésük csökkent, bevételük zuhant, és amikor újraindult a piac, versenyhátrányból kellett felállniuk.

Ugyanakkor néhány cég kreatív megoldásokat keresett. Az Uber például a ride-sharing szolgáltatásból átcsoportosította marketingjét az ételkiszállításra (Uber Eats), ahol növekedés volt, hogy ellensúlyozza az utazás-vonzta kiesést. A tech szektor tanulsága, hogy gyorsan változó körülmények között sokkal hatékonyabb a marketingstratégia átalakítása – új üzenetek, más csatornák alkalmazása –, mint a teljes reklámleállás. Az online térben ugyanis a fogyasztók továbbra is elérhetők maradtak a pandémia alatt is, így a jól célzott marketing megtartása vagy átállítása nyereségesebb lehetett.

Az autóipar például viszont drasztikusan visszafogta hirdetéseit: 2020 tavaszán reklámköltéseik 80 százalékkal estek vissza. Ez rövid távon költségmegtakarítást hozott, de a márkaértékek csökkentek (például Toyota 8 százalék, Mercedes-Benz 10 százalék). A válság után a gyártók gyorsan növelték reklámköltéseiket, hogy visszacsábítsák a vásárlókat. A divat- és turizmusiparban is megmutatkozott a hasonló kettősség: a bolthálózattal rendelkező cégek visszafogták marketingjüket, míg az online fókuszú vállalatok növelték azt.

Azonban a globális sportszermárkák jól szemléltetik, milyen hatással volt a marketingbüdzsé kezelése a vállalatok teljesítményére a pandémia alatt.

A Nike, a világ legnagyobb sportszergyártója, például szinte változatlan szinten tartotta reklámköltéseit: 2020-ban mintegy 3,59 milliárd dollárt fordított hirdetésekre, mindössze 4 százalékkal kevesebbet az előző év 3,75 milliárdjához képest. A Nike stratégiája a digitális csatornákra fókuszált, hiszen a fizikai üzletek zárva tartottak. Online edzéskampányokat indított, ingyenessé tette edzésalkalmazását, és erős közösségi média jelenlétet épített ki.

Ennek eredményeként a 2020-as pénzügyi évben a Nike bevétele 37,4 milliárd dollár lett, ami csak 4,3 százalékkal maradt el az előző évi 39,1 milliárdtól – ez jóval kisebb visszaesés, mint amire a piac számított. Különösen figyelemre méltó, hogy a negyedik negyedévben az online értékesítés 75 százalékkal nőtt, ezzel ellensúlyozva a bolti forgalom visszaesését. A Nike e-kereskedelmi csatornái világszerte kompenzálták a fizikai üzletek kiesését.

A menedzsment hangsúlyozta, a folyamatos márkaaktivitás, különösen a digitális közönség bevonása volt kulcsfontosságú. A Nike Training Club app felhasználóinak száma jelentősen nőtt, így a márka megőrizte relevanciáját a fogyasztók szemében. Még a részvénypiaci megítélés is javult 2020 végére, hiszen a vállalat bizonyította, hogy marketingvezérelt és erős brandként vált sikeressé a válság közepette.

Összességében a válság alatt aktív marketinggel rendelkező márkák kisebb bevételcsökkenést szenvedtek el, vagy akár növekedtek, míg a költségcsökkentők nagyobb visszaesést tapasztaltak, és a fellendüléskor hátrányból indultak. 2020-ban globálisan 10-20 százalékkal csökkent a reklámköltés, de 2021-től erős felpattanás következett. A vállalatok rájöttek, hogy a márkaérték megőrzéséhez válság idején is kommunikálni kell.

