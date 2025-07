Olcsó hitel, drága döntések – miért fontos a pénzügyi tanácsadás az Otthon Start előtt?

Megérkezett a 3 százalékos lakáshitel, amit sokan életük lehetőségének tartanak. A Független Pénzügyi Közvetítők Országos Szövetsége szerint azonban nemcsak az olcsó hitel, hanem a professzionális tanácsadás is kulcsfontosságú: a szabályok szigorúak, az ingatlanállomány rendezetlen, és a rossz döntések akár több millióba is kerülhetnek.

Rendkívüli hírként érkezett, hogy az új, évi 3 százalékos kamat mellett (feltételezhetően 2025 szeptemberétől) felvehető lakáshitel érkezik a magyar piacra. Az új lehetőséggel további információ- és ügyféligény is megjelenik, hogy az az ügyfelek teljes körű tájékoztatást kapjanak, miközben tudható, hogy a banki leterheltség aligha fog csökkenni. Felértékelődik tehát annak a szerepe, hogy az ügyfeleknek legyen adekvát segítőjük, aki végigvezeti őket ezen komplex termék igénylési folyamatán, illetve segít abban, hogy a hitel mellett elérhető további lehetőségeket is maximálisan kihasználják – mondták az Indexnek a Független Pénzügyi Közvetítők Országos Szövetségének (FPKOSZ) elnökségi tagjai.

Beágyazott szerep

Fülöp Krisztián és Sándorfi Balázs arra hívták fel a figyelmet, hogy a lakáshitel-szerződések több mint felét ma is közvetítők segítségével hozzák tető alá a bankok, ha a múlt héten bejelentett új termék esetében – miként hírek keringenek róla – a szabályozás kizárná, vagy a jelenlegi szint alá csökkentené a közvetítői jutalékok szintjét, abban az esetben sokak számára megnehezülne az információszerzés és a hitelfelvétel.

Az új hitel kiváló lehetőség, ám mivel a támogatás igénybevétele számos feltételhez kötött, ezért valóban komplex termékről van szó. Miután az állami támogatás igénybevételére csak egyszer van lehetősége egy ügyfélnek, ezért kiemelten fontos, hogy amikor erre sor kerül, valóban minden elemében az ügyfél számára leginkább megfelelő konstrukció kerüljön kidolgozásra.

Fülöp Krisztián, aki a hitelközvetítés mellett az ingatlanforgalmazással is foglalkozó Duna House hitel üzletágának vezetője, arra figyelmeztet, hogy hitelfelvétel előtt derül ki, hogy a népszerűségét továbbra is tartó, budapesti agglomerációban illetve a vidéki településeken megvásárolni kívánt lakóház típusú ingatlanok közel harmada jogilag nem rendezett státuszú – például a lakáshoz tartozik már egy korábban leválasztott előtér, vagy történt egy szobabővítés, amelynek ugyanakkor nincs nyoma az ingatlan nyilvántartásban, térképmásolaton. Ilyen esetekben a banki ügyintézők egész biztosan nem tudnak segíteni a kérdés rendezésében, noha ez a hitelszerződés megkötését kizáró ok. Az ezeket az ügyeket is rendező hitelközvetítő tehát valóban érdemi segítséget jelent.

Hungarikum a jutalékplafon

Innentől kezdve persze a „ki fizeti a révészt?” kérdése merül fel: érdemes-e az állami támogatásnak akárcsak egy részét is jutalékfizetésre fordítani – főleg akkor, ha egy termék – miként az a 3 százalékos kamatozású hitelről sejthető – „lábon” eladja magát? A Bankmonitor.hu ügyvezetőjeként dolgozó Sándorfi Balázs ezzel kapcsolatban arra hívja fel a figyelmet, hogy

2016 óta Magyarországon jogszabály határozza meg – 2 százalékos mértékben – a közvetítőknek fizethető jutalék maximumát.

Ezzel egyébként Magyarország a régióban egyedül áll, hiszen mindenhol máshol a piac alakítja a jutalék mértékét – nagyjából a magyar jutalékplafon szintjén.

E tekintetben tehát nincs ok azt hinni, hogy a közvetítők jutalékára extra pénzt fizetne a költségvetés. Sőt, a támogatott hiteltermékek esetében a közvetítői munkaidő ráfordítás a komplex előírások következtében (személyi- és ingatlanfeltételek, valamint a termékkel járó jövőbeni kötöttségek ismertetése az ügyféllel) lényegesen nagyobb, mint egy piaci, azaz nem támogatott lakáshitel esetében. Nagyobb időráfordítás mellett alacsonyabb jutalék nem indokolható.

Piaci anomáliák a kamatoknál

Ráadásul – emlékeztet Sándorfi Balázs – a jelenlegi kamatszintek mellett az a furcsa helyzet állt elő, hogy a bankok számára ma kifizetődőbb államilag támogatott hitelt nyújtani. Az eddigi hasonló konstrukciók – CSOK+, Munkáshitel – esetében az ügyfél által fizetett kamat mellé az állam kamattámogatást nyújt. Ennek során a bank a hitel után végső soron a mindenkori 5 éves állampapír aukciós átlaghozam 110 százaléka +1 százalékos kamatbevétellel számolhat. Ez a jelenlegi kamatszintek mellett 8 százalék feletti összeget jelent.

A tiszta banki marzs (az a kamatrész, amelyet azon felül tud a hitelen beszedni bank, amilyen kamatot ő kapna, ha a pénzt nem az ügyfélnek, hanem a bankpiacon adná kölcsön) jelenleg 1,7 százalék körüli. Ez a rész az, amely a bank hitellel kapcsolatot költségeit (így a jutalékot) és az ügylet nyereségét biztosítja. Ezzel szemben a piaci kamatozású hiteleket a bankok ma átlagosan 6,5-7,7 százalékos teljes hiteldíj-mutató mellett nyújtják – ezeken a hiteleken gyakran nincs is marzs. (Félteni persze nem kell a bankokat, hiszen a hiteleik forrása döntően nem a bankközi piacon kölcsönkért pénz, hanem az ügyfelek betétei – amelyekre ugyanakkor nem igazán fizetnek kamatot.)

Azzal az FPKOSZ elnökségi tagjai is egyetértenek a bankokkal és a Magyar Nemzeti Bankkal is, hogy hosszú távon 100 bázispont körüli marzs mindenképp szükséges a fenntartható lakáshitelezéshez, s az is várható, hogy az állampapírhozamok csökkenésével a kamattámogatott hitelek marzsa csökkenni fog, ám ezek a folyamatok nincsenek közvetlen összefüggésben a hitelközvetítéssel.

A bank helyet dolgoznak

Fontos azt is látni - emlékeztetnek az FPKOSZ szakértői -, hogy a hitelközvetítő jutaléka ma már nem pusztán az ügyfélszerzést hivatott kompenzálni. A közvetítők ma elvégzik az előszűrést, ráadásul lényegében ma már a teljes digitális adatrögzítést is el tudják végezni a pénzintézetek helyett. Ezen felül lényegében 7/24 órás rendelkezésre állással minden olyan kérdésre választ adnak az ügyfeleknek, akik érthető módon bizonytalanok, hiszen évtizedekre több millió forintos kötelezettséget vállalnak. A családok pénzügyi igényei tapasztalataink szerint nem banki nyitvatartási időben merülnek fel amikor mindenki más is dolgozik, és azonnali választ igényelnek a legtöbb esetben – jegyezte meg Fülöp Krisztián. Ezeknek az adminisztrációs és ügyfélszolgálati tevékenységeknek az átvállalásával számottevő költséget spórolnak meg a hitelközvetítők a bankoknak.

Az FPKOSZ vezetői kiemelték még, hogy a mai bankpiaci működés rétegződése (2-3 nagybank és pár közép méretű bank versenyez a piacon) és az értékesítési csatornák fejlődése (bankfiók, közvetítő, közvetlen digitális értékesítés) egy hosszú távú trendet követ a technológia és az ügyfélelvárások változásával párhuzamosan. Ezen trendet szerintük mesterségesen törné meg, s alakítaná át az értékesítési csatornák egymás közötti súlyát, ha a szabályozó a Otthon Start Program értékesítési jutalékát eltérítené, csökkentené. Ráadásul - hívják fel a figyelmet a hitelközvetítők, a jutalékot saját döntés alapján bármely bank csökkentheti. Azt viszont ők is elismerik, hogy ha a piac többi szereplője ezt nem követné (vélhetően a verseny ez történne), akkor ezen lépéssel ez a szereplő kiárazná magát a piacról.

Be kell zárni a kiskapukat

Felvetésünkre a hitelközvetítői képviselők nem tartják reálisnak, hogy sokan szeretnék megoldani, hogy a jogszabály szándékával szembemenve ne csak az első lakáshoz jutást támogassa a program. A piacon már hallani híreket arról, hogy – például a maximum 50 százalékos tulajdonrész adta lehetőségeket kihasználva – sokak abban gondolkodnak, hogy valahogy „okosban” megoldják, s például a korábban felvett piaci hitelüket olcsóbbra cseréljék, például úgy, hogy valahogy családon belül, névleg történjen adásvétel, aminek következtében az így megkapott hitelösszeg végső soron a család 2. vagy sokadik lakásának megvásárlására fordítódhat. Sándorfi Balázs ezzel kapcsolatban arra hívta fel a figyelmet, hogy

a szabályozó a családon belüli ingatlanvásárlást a korábbi támogatott konstrukcióknál is kizárta, illetve a hitelkiváltás még koncepciószinten sem fér össze az Otthon Start Program felhasználási céljaival.

Ráadásul miután részletszabályok kidolgozása még hátravan, a jogalkotónak így még bőven lehetősége van arra, hogy bezárja a kiskapukat. Másrészt pedig – jelezte az FPKOSZ elnökségi tagja - az ügyeskedés a közvetítőknek sem lehet érdeke, hiszen a rövid távú haszonszerzés érdekében saját piacukat a tennék tönkre. Fülöp Krisztián arra emlékeztetett, hogy az elmúlt években alaposan megrostálódott a közvetítői piac, ma már csak 6000-6500 fő foglalkozik hitelközvetítéssel Magyarországon, ők azonban életpályaként tekintenek erre a tevékenységre.

(Borítókép: Kolumbán Kitti / Index)