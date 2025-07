Valami történt Donald Trump és az Európai Unió kapcsolatában

Donald Trump augusztus 1-jétől új vámokat vezet be hét kisebb ország – köztük a Fülöp-szigetek, Srí Lanka és Moldova – termékeire, miközben már korábban bejelentett hasonló lépéseket Japán és Dél-Korea ellen is. Az amerikai elnök további vámemeléseket helyezett kilátásba stratégiai ágazatokban, például a réz, a félvezetők és a gyógyszerek terén, ami globális gazdasági bizonytalanságot kelt. Eközben az EU-val zajló tárgyalások előrehaladott állapotban vannak, és mindkét fél bízik benne, hogy hamarosan sikerül megállapodniuk.

Donald Trump amerikai elnök újabb frontot nyitott a világkereskedelmi játszmában: szerdán bejelentette, augusztustól komoly vámokat vet ki hét kisebb kereskedelmi ország termékeire. A háttérben azonban egy nagyobb alku is körvonalazódik: az Egyesült Államok kormánya egyre közelebb kerül egy megállapodáshoz az Európai Unióval, amely az ország legnagyobb kereskedelmi partnere.

Trump a saját közösségi platformján, a Truth-on hozta nyilvánosságra a vámok listáját, amit a Reuters összegzett. Eszerint

a Fülöp-szigetekről származó árukra 20 százalékos,

Srí Lanka, Algéria, Irak és Líbia termékeire 30 százalékos,

Brunei és Moldova esetében pedig 25 százalékos vámot vezet be augusztus 1-jétől.

Bár az Európai Unió hivatalosan nem kapott újabb értesítést, Trump jelezte, hogy aznap legalább hét új vámintézkedést jelent be, és a nap folyamán továbbiakat is kilátásba helyezett.

Közeledik a megállapodás az EU-val?

A mostani lépések illeszkednek abba a sorozatba, amely során az Egyesült Államok már a hét elején bejelentett 25 százalékos vámokat olyan stratégiai partnereire, mint Japán és Dél-Korea – ezek szintén augusztus 1-jén lépnek életbe, hacsak addig nem születik más megállapodás, vagy vissza nem vonja valamiért az amerikai elnök.

Trump egy nappal korábban azt is közölte, hogy 50 százalékos vámmal sújtja az importált rezet, és hamarosan újabb szektorokra – így a félvezetőkre és gyógyszerekre – is kiterjeszti a vámokat.

Ezek a lépések erősen befolyásolják a globális gazdasági hangulatot, és bizonytalanságot okoznak a vállalati döntéshozatalban.

A szigorító intézkedések mellett Donald Trump optimistán nyilatkozott a nagyobb kereskedelmi partnerekkel, így Kínával és az Európai Unióval zajló tárgyalásokról. Mint mondta, valószínűleg két napon belül az EU is értesítést kap arról, milyen feltételekkel exportálhat termékeket az amerikai piacra.

Hozzátette: a 27 uniós tagállam most sokkal együttműködőbbnek mutatkozik, mint korábban. Az uniós oldal is bizakodó. Maros Sefcovic, az EU kereskedelmi vezetője az európai törvényhozóknak arról beszélt, jól haladnak a keretmegállapodásról szóló tárgyalások, és akár napokon belül meg is születhet az egyezség.

Az Egyesült Államok ugyanis augusztus 1-jére halasztotta a döntés határidejét, így még van bőven mozgástér a végső egyezség eléréséhez.

(Borítókép: Donald Trump amerikai elnök 2025. június 24-én Hágában, Hollandiában. Fotó: Patrick van Katwijk / Getty Images)