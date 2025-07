Betelt a pohár: az Európai Unió magára hagyhatja Magyarországot

A közelmúltban a Janaf és a Mol Csoport újabb kapacitástesztet végzett az Adria-vezeték horvát szakaszán. Az Index értesülései szerint az eredmények nem oszlatták el a vezetékkel kapcsolatos aggodalmakat: az elmúlt egy évben több elhalasztott és leállított teszt is volt, de a mostani pár napos teszt alapján sem bizonyította, hogy az Adria-vezeték önmagában életképes és működőképes alternatívát jelent a Barátság-vezetékre.

A számok azt mutatják: a horvátországi olajvezetéken keresztül egyelőre nem lehet a régió ellátásbiztonságához szükséges kőolajmennyiséget leszállítani.

További tesztekre van szükség ahhoz, hogy kiderüljön: szükség van-e a vezetéken fejlesztésekre. Az Adria-vezeték kapacitása körüli kérdőjelek azért is aggasztóak, mert az elmúlt hetek fejleményei alapján az Európai Unió továbbra is elvárja, hogy 2028. január 1-jétől a tagállamok ne importáljanak orosz kőolajat.

Bár a Mol 2026 végére eléri finomítóiban a teljes technológiai rugalmasságot, a régió ellátása a kőolajvezetékeken és kereskedelmi partnereken is múlik. A vállalat ezért kitart az álláspontja mellett: csak két működőképes és kereskedelmileg is versenyképes kőolajvezeték esetén lehet lekapcsolódni a Barátság-vezetékről.

Az Európai Unió nem segít a helyzeten

A megkeresésünkre Szabó Szabolcs Pál, a MOL Downstream magyarországi vezetője az Indexnek nyilatkozott. Megerősítette, hogy többször vizsgálták az Adria-vezeték horvát szakaszának kapacitását. Azonban a rövid távú tesztek valóban nem hoztak megnyugtató eredményt. Szabó Szabolcs Pál szerint a számok alapján nem biztos, hogy a vezeték képes kielégíteni a Mol Csoport kőolajigényét.

Az elmúlt egy évben voltak elhalasztott és a Janaf kérésére leállított tesztek is. Emellett közelmúltban 1-2 napos próbákat is végeztek. A MOL Downstream magyarországi vezetője az Indexnek arról beszélt, hogy több alkalommal is vizsgálták az Adria-vezeték horvát szakaszának kapacitását, „de a rövid távú tesztek nem hoztak megnyugtató eredményt: a számok alapján nem vagyunk abban biztosak, hogy a vezeték ki tudja kielégíteni a Mol Csoport kőolajigényét”.

Minden ilyen teszteredményt – így a legutóbbit is – alaposan ellenőrizni kell. Fontos, hogy a korábbi tesztekkel együtt értékeljük az összes adatot. Ahhoz, hogy az Adria-vezetéket teljes értékű ellátási útvonalként lehessen tervezni, további vizsgálatokra és fejlesztésekre van szükség. Cél, hogy elérjék a csúcskapacitást, amely biztonsági hálót képez. Ez akkor is biztosítja a stabil ellátást, ha a finomítók normál működése változik, karbantartási munkák zajlanak, vagy az érintett országok stratégiai kőolajkészletei cserélődnek.

Arra is fontos kitérni, hogy a Janaffal pont 2022 végén járt le a korábbi hároméves szerződése a Mol Csoportnak. A korábbi díjszabás sem lehet olcsónak nevezni – erről Hernádi Zsolt korábban már beszélt az Indexnek –, de 2023-ra csak egy nagyon jelentősen megemelt díjon tudtak újra szerződni a felek, ami azóta is fennáll. Ahogy a Mol már többször is felhívta a figyelmet: évek óta az európai átlagárak négy-ötszörösét fizetik a szolgáltatásért.

Ez egyébként meg is látszik a Janaf pénzügyi eredményein. Az új árazást követő első évben 27,6 százalékkal nőtt a vállalat nyeresége. Szabó Szabolcs Pál, a MOL Downstream magyarországi vezetője erről így fogalmazott az Indexnek: „Ez a magatartás a technikai aggodalmainkkal együtt nézve minden oldalról kétségessé teszi azt, hogy akarunk-e egy ilyen egyoldalú függésbe kerülni.”

Az Index most úgy értesült, hogy a Dunai Finomító teljes technológiai rugalmassága 2026-ra megtörténik, ezt a Mol Csoport teljesen önerőből hajtja végre – azonban az ellátásbiztonsághoz a finomítói technológia mellett megbízható útvonalak és partnerek is kellenek. A Mol Csoport finomítóit az orosz kőolaj bedolgozására tervezték, de az elmúlt évek fejlesztéseinek és a több mint 14 alternatív kőolajfajta tesztelésének köszönhetően elérték, hogy a Pozsonyi Finomító ma már a cseh piacra is tud alternatív kőolajból finomított üzemanyagot szállítani.

Az Odessza-vezeték lehet a kulcspont

A finomítói rugalmasságot biztosító fejlesztések a tervek szerint haladnak, így 2026 végére a Mol Csoport dönthet arról, honnan és mennyi kőolajat hoz be. Ugyanakkor ez folyamat komoly beruházást igényel. Az Adria-vezeték magyarországi szakaszának fejlesztésére 2022 előtt már elköltöttek 170 millió dollárt. Ezt követően további, nagyságrendileg 500 millió dolláros beruházásra lesz szükség. Ez a beruházás teljes egészében a Mol Csoport saját forrásaiból valósul meg.

Ugyanakkor, ahogy arra korábban már felhívtuk a figyelmet, legalább két teljes értékű és megbízható útvonalra van szükség.

A régió ellátásbiztonságának biztosításához elengedhetetlen, hogy legyen két működőképes, kereskedelmileg is versenyképes ellátási útvonal. „Az Adria-vezeték önmagában akkor sem tudná garantálni a régió ellátásbiztonságát, ha a szükséges fejlesztések megvalósulnának, és a Janaf végre az európai átlaghoz igazítaná a díjszabását” – mondta az Indexnek a MOL Downstream magyarországi vezetője.

A Mol úgy látja: ha az Európai Unió ragaszkodik ahhoz, hogy a régió lemondjon egy megbízható ellátási útvonalról, akkor vállalnia kell a felelősséget és szerepet kell vállalnia a valós alternatíva megteremtésében is.

Tehát ki kell vizsgálnia, hogy a Janaf visszaélt-e a monopolhelyzettel.

Támogatást kell nyújtania abban, hogy az Adria-vezeték 100 százalékban megbízható útvonallá váljon.

Gondoskodnia kell arról, hogy a régió országai az odesszai kikötőn keresztül is hozzáférjenek a nyersanyagokhoz.

Végezetül érdemes megemlíteni Petr Fiala cseh miniszterelnök áprilisi bejelentését, amely szerint elkészült a TAL európai kőolajvezeték kapacitásbővítése. A vezetéken elvégzett fejlesztéseknek köszönhetően Csehország egy működőképes alternatív ellátási útvonalhoz jutott: az első szállítmányok az olasz Trieszt kikötőjéből érkeztek Nelahozevesbe, a központi elosztóhelyre.

Csehország – Szlovákiához és Magyarországhoz hasonlóan - több mint 60 éven át főként Oroszországból fedezte kőolajszükségletét a Barátság kőolajvezetéken keresztül. A leváláshoz szükség volt az olaszországi Triesztet és a németországi Ingolstadtot összekötő TAL szállítási kapacitásának növelésére. A fejlesztéssel a TAL és az IKL vezetéken elérhető kapacitás 4 millió tonnáról 8 millió tonnára nőtt évente.

A projekt költsége 1,6 milliárd cseh korona, azaz 25,6 milliárd forint volt. Ezt a cseh Mero vállalat saját bevételeiből finanszírozta. Bár a csehek a leválás előtt elvégezték az egyik házifeladatot (a kapacitásbővítést), de ez önmagában még nem elég: a csehországi finomítók kapacitása kevés az ország ellátásához, a Mol Pozsonyi Finomítója nélkül nem lenne elég üzemanyag az országban. Magyarán a cseh ellátásbiztonság ügye szintén két vezetéken, megbízható partnereken és a diverzifikált beszerzésen múlik.

Ettől függetlenül a TAL vezeték kapacitásbővítése jó hír a régiónak. Ahogy a MOL is rendszeresen megjegyzi: minél több vezeték van, annál nagyobb a biztonság.

Ugyanakkor a TAL vezeték a magyarok és a szlovákok helyzetén nem segít: a megnövelt kapacitás után is csak a cseh finomítók ellátását tudja biztosítani. Ezzel szemben a Mol által emlegetett Odessza-vezeték, tengeri kapcsolatának köszönhetően, hozzáférést biztosítana minden alternatív kőolajfajtához.

Ráadásul – amellett, hogy a vezeték megerősítése egybevág az Európai Unió stratégiai céljaival – az ukránok és a szerbek is jól járnának vele. Az ukránoknak az országukon keresztül haladó, de az oroszoktól független útvonal fontos bevételi és ellátási forrást jelentene, a szerbek pedig hosszú távon csökkenthetnék a Janaffal szembeni kitettségüket.

Ehhez persze kell a szerb–magyar vezeték is, amely az Odessza-vezetékkel együtt alternatív tengeri kapcsolatot és útvonalat jelentene a szerb piac számára is. A szerb és a magyar fél elszántnak tűnik a kérdésben, ami – a Janaf-üzletpolitikát nézve – nem is meglepő. Áprilisban új szakaszába lépett a szerb–magyar olajvezeték építése, a múlt héten pedig a Mol és a Transnafta képviselői írtak alá megállapodást a vezeték műszaki specifikációiról.

A megvalósíthatósági tanulmány már elkészült, és a terv szerint Magyarországon mintegy 180 kilométer, Szerbiában pedig 120 kilométer hosszú vezetékszakaszt kell kiépíteni. A tervezett kapacitás évente nagyjából ötmillió tonna kőolaj szállítására lesz alkalmas. Magyarország és Szerbia az Algyő és Újvidék közötti kőolajvezeték építéséről 2023 júniusában írtak alá szerződést. A magyar oldalon a beruházás értéke nagyjából 320 millió euró lesz.

A kivitelezés várhatóan három évig tart majd.

Világosan látszik, a régió tengertől elzárt országai igyekeznek fejleszteni az alternatív kőolajszállítási infrastruktúrát, a kérdés az, hogy az orosz olajról való leválást sürgető Európai Unió tesz-e bármilyen érdemi lépést a folyamat támogatása érdekében. Segít-e a Janaf megfékezésében és a versenyképes árak megteremtésében, illetve támogatja-e a valóban életképes útvonalak megteremtését. Egyelőre csak az elvárásaikat ismerjük, amely alapján úgy tűnik: magára hagyja a régiót ezzel a problémával.