Ezért kellett Rogán Antalnak és Gulyás Gergelynek feladatokat átadnia a kormányban

Az orosz energiaembargó évente körülbelül 2 milliárd euróval növelné meg az ország energiaszámláját – így fogalmazott Lantos Csaba energiaügyi miniszter, amikor az uniós REPowerEU-terv kapcsán arról kérdeztük, valóban célzott támadásnak érzi-e a magyar energiaellátásra nézve a javaslatot. Az Energiaügyi Minisztérium feladatköre jelentősen bővült, így az energia- mellett a vízügyek és a digitalizáció is a tárcához került. A miniszter az átalakítások hátteréről, az új kihívásokról, valamint a jövőbeni tervekről is beszélt az Indexnek.

Bármikor beszélgetünk Lantos Csaba energiaügyi miniszterrel, mindig az ellátásbiztonság és a rezsicsökkentés a legfőbb napirendi pontok, de legutóbbi interjúnk óta átrendeződött a kormányzati struktúra: Orbán Viktor kormányfő jelentős átalakításokat hajtott végre, és számos új feladat – a vízügyektől a digitalizációig – az Energiaügyi Minisztériumhoz került. A tárca tehát már nemcsak energiapolitikai, hanem informatikai és technológiai kérdésekben is kulcsszerepet játszik, és az egyik legnagyobb állami fejlesztés, a Digitális Állampolgárság Program (DÁP) is hozzájuk tartozik.

Ezért most az interjúnkban Lantos Csabát az

átalakítások hátteréről, az új feladatokról,

az uniós energiapiaci szabályozásról és az orosz gázfüggőséget érintő brüsszeli törekvésekről kérdeztük.

Az interjúban természetesen szóba kerül az is, miért tartja a REPowerEU-tervet célzott támadásnak,

és hogyan illeszkedik a 21. századi állam működésébe az energiaügy és az informatika együttes irányítása.

A politikai logikát is érteni kell

Orbán Viktor miniszterelnök február végén jelentősen átszabta a kormány működését. Rogán Antal és Gulyás Gergely minisztériumától is számos feladat más minisztériumokhoz került. Pontosan hogyan érintette ez az átszervezés az ön tárcáját?

Nem előzmény nélküli a döntés, hiszen már tavaly augusztus 1-jén jelentősen bővült a feladatkörünk: területi egységeivel hozzánk került az Országos Vízügyi Főigazgatóság. A vízgazdálkodás így először került egységes irányítás alá. A feladat nem csupán technikai jellegű, komoly kihívásokkal is járt. Tavaly szeptemberben például az elmúlt évtizedek második legnagyobb árhulláma érkezett, amely komoly tűzpróba volt, napjainkban pedig az aszály miatt kell beavatkoznunk. A vízre ma már nem tekinthetünk pusztán természeti erőforrásként, hanem egy érzékeny, kockázatokat is hordozó területként kell foglalkoznunk vele, a mennyiségével és a minőségével egyaránt.

Az év elején további fontos terület, az infokommunikáció és a digitalizáció is a minisztériumunkhoz került. Ez elsőre talán meglepőnek tűnhet, de logikus lépés volt, az energiaügy, vízügy és környezetvédelem mellé jól illeszkedik az a digitális infrastruktúra, amely a modern állam működésének alapja. A politikai logikát is érteni kell: mivel választás közelít, Gulyás Gergely és Rogán Antal minisztereknek elsősorban politikai munkájukra kell koncentrálniuk.

Pontosan milyen feladatokat vett át a tárca?

Az energetikai infokommunikációval korábban is helyettes államtitkársági szinten foglalkoztunk, most ezeket az ügyeket ágazati lehatárolás nélkül visszük tovább. A két terület kapcsolata egyébként szoros, csak a példa kedvéért hadd utaljak arra, hogy nem is egy informatikai világcég tervezi a mesterséges intelligencia alkalmazásával megnövekvő áramigényét atomerőművekkel kiszolgálni. Magyarország számos tényezőt vizsgálva Európa előtt jár a digitalizációban, pl. az infrastruktúra kiépítettségében vagy a szélessáv használatában is magabiztosan előzzük az uniós átlagot. Ez jórészt az elmúlt időszakban nagy sikerrel futó Szupergyors Internet Programnak köszönhető. A kedvező tapasztalatokon felbátorodva újabb pályázati lehetőséget indítunk a korszerű vidéki lefedettség növelése érdekében.

A szabályozással foglalkozó állami terület, szakpolitikai irányítás mellett hozzánk került a Digitális Kormányzati Ügynökség (DKÜ) és a Digitális Magyarország Ügynökség (DMÜ), mindkettő teljesen állami tulajdon. A DMÜ alá több informatikai cég tartozik, ezek közül egyesek szoftverfejlesztéssel foglalkoznak, mások infokommunikációs szolgáltatásokat nyújtanak, vagy épp rendszereket működtetnek. A kormányzati IT-szektor döntő része mostantól az Energiaügyi Minisztérium alá tartozik. Kivételek persze vannak, a NAV és az Államkincstár digitális szakrendszereinek működtetése továbbra is a Nemzetgazdasági Minisztériumhoz alá tartozik, vagy az egészségügyi rendszerek a Belügyminisztériumban.

A kormányzat a legfontosabb fejlesztések között tartja számon a Digitális Állampolgárság Programot (DÁP). Hol tart ez most?

Ez a program az egyik legnagyobb eredményünk, átvezet minket a 21. századba. Már több mint 4,8 millió magyar állampolgár rendelkezik digitális kapcsolattal, az állampolgárok fele – beleértve az időseket és a gyerekeket is – képes online ügyintézésre. Ez hatalmas előrelépés, így egyre kevesebb dologért kell személyesen elmenni a kormányhivatalba vagy a kormányablakhoz. Két platformon történik a biztonságos azonosítási mód: az Ügyfélkapu+ asztali számítógépeken és a DÁP – digitális állampolgárság app mobiltelefonos alkalmazásként érhető el.

Mi a garancia arra, hogy ezek a rendszerek biztonságosak?

A kulcs az első lépés: a személyazonosítás. Kezdetben még személyesen, a kormányablakban kellett regisztrálni, de ma már teljesen online is lehet hitelesen azonosítani magunkat, például egy okostelefon kamerájával lefotózva a személyi igazolványt és egy önarcképet (szelfit) készítve magukról. A rendszer több adatforrás alapján, képfelismeréssel és nyilvántartási adatok összevetésével azonosítja a felhasználót. Ez a kétfaktoros hitelesítés, amely jelenleg a világon elérhető egyik legbiztonságosabb megoldás.

Ez az azonosítási mód megfelel a legszigorúbb biztonsági feltételeknek, amely során a személyes megjelenéssel egyenértékű azonosítási folyamatot a háttérben állami ügyintézők hagyják jóvá vagy utasítják el. Egyre több állami szolgáltatás válik elérhetővé rajta keresztül. Például ha egy rendőr közúti ellenőrzésen igazoltatja az embert, már nem kell elővenni a fizikai jogosítványt – elég megmutatni a telefonon futó alkalmazást. Hasonlóképp a kormányablakokban is lehet már így ügyet intézni, nincs szükség minden papírra, okiratokra.

Miért pont önhöz kerültek ezek a területek?

Van egy mondás Jonas Salktól, aki a gyerekbénulás elleni vakcina feltalálásával érdemelte ki a Nobel-díjat, miszerint a jól végzett munka jutalma a lehetőség a még több munkára. Én pontosan így fogom fel ezt a helyzetet. Számomra ez egy kitüntetés, szolgálat. Ahogy korábban említettem, nem ez az egyetlen új feladatkör, ami ebben a kormányzati ciklusban hozzánk került. Ezeket igyekszem alázattal vinni tovább. A Rogán miniszter úrtól kapott területeken egy jól felépített, céltudatos csapat dolgozott. Strukturáltan végezték a munkájukat – nekem ebből kell építkeznem. Nem volt szükség gyökeres átalakításra, a kulcsemberek elhivatott munkájára továbbra is számítok.

„Ezt nem tudjuk máshogy megélni”

Ön szerint milyen tanulságok vonhatók le eddig az energiaválságból?

A legfrissebb fejlemény az úgynevezett REPowerEU uniós jogszabálytervezet, ami Magyarországra nézve súlyos következményekkel járhat. Egyelőre az Európai Bizottság kezdeményezésénél tartunk, a háromoldalú jogalkotási folyamatnak még át kell mennie másik két uniós fórumon. Azt kell mondanom, hogy ez teljesen új frontot nyitott Magyarországgal szemben. És nem csak velünk szemben: a szlovákok ebben a kérdésben is partnereink. Bár a rezsicsökkentésen régóta próbál fogást találni Brüsszel, ilyen drasztikus és célzott támadás energiapiaci ügyben még nem érte Magyarországot.

Ön szerint ez valóban támadás? Miniszter úr, ugye most viccel, hogy az a szándék, hogy az orosz energiafüggőséget uniós szinten csökkenteni kell, az támadás lenne?

Nem. Abszolút így gondolom. Ezt nem lehet máshogy megélni.

A dokumentumban szerepel, hogy az EU célja az orosz energiafüggőség további csökkentése? Ezzel mi a baj?

Ők ezt mondják. Azt állítják, hogy minden olyan „csapot” el akarnak zárni, amelyen keresztül pénz áramlik Oroszországba energiahordozókért. Ezen a ponton érdemes megállni. Kétségtelen, az unióba jelenleg kétféleképpen jut be orosz gáz. Korábban öt nagy csővezeték kötötte össze Oroszországot az EU-val, de ezek közül mára csak egy működik: a Török Áramlat, amely a Fekete-tenger alatt halad át, és Törökországon, Bulgárián, Szerbián keresztül érkezik Magyarországra. Ezen orosz földgáz jön. A másik út az LNG. A cseppfolyósított földgázt Oroszországból hajóval szállítják, még idén is három nagy nyugat-európai vevője volt: Belgium, Franciaország és Spanyolország.

Tavaly több orosz földgázt vásároltak LNG formájában, mint amennyi vezetékes gázként érkezett. De ez csak azt jelenti, hogy bár fizikailag máshogyan, eltérő útvonalon jön, a pénz ugyanúgy Oroszországba megy. Az EU orosz gázimportja drasztikusan csökkent: míg korábban az uniós gázfelhasználás 45 százaléka érkezett Oroszországból, mostanra ez inkább 5-10 százalék körül van. Tehát a függőség valóban jelentősen mérséklődött, a kérdés az, hogy milyen áron.

Az uniós tervezet lényege, hogy a tagállamok ne köthessenek új, azonnali gázvásárlási szerződéseket Oroszországgal.

Ez azért problémás, mert ha éppen a piacon kedvezőbb áron lenne elérhető az orosz gáz, akkor azt eddig le tudtuk kötni, a jövőben viszont elesnénk ettől a lehetőségtől is. Ezzel gyakorlatilag megszűnik a mozgásterünk, és elzárják előlünk az egyik legolcsóbb forrást. Ennek az lesz a következménye, hogy drágábban tudunk majd gázt venni. Máshonnan kell majd többletgázt beszereznünk, minden bizonnyal magasabb áron.

Tehát akkor Magyarország továbbra is elkötelezett marad az orosz energia iránt?

Jelenleg van egy 15 évre szóló hosszú távú gázszerződésünk Oroszországgal, amit 2021-ben kötöttünk, évi 4,5 milliárd köbméteres mennyiségre. Ezt az MVM – pontosabban annak egyik leányvállalata – kötötte a Gazprommal. Sokan, sokat találgatnak az árformuláról, de még senkinek nem sikerült eltalálnia a valóságot. Továbbra is úgy látom, hogy ilyen mennyiségű gázt ilyen áron, lényegében házhoz szállítva máshonnan nem tudnánk beszerezni. Ez az ellátásbiztonságunk kulcseleme. A tavalyi éves fogyasztásunk 8,5 milliárd köbméter volt, ebből ez a szerződés 4,5 milliárdot biztosít – jó áron.

És ezt is elvennénk tőlünk 2027 végétől. Ami egyértelműen azt jelenti, hogy nekünk – és például a szlovákoknak, mert ők is ebből a rendszerből kapnak – jelentősen megdrágul majd a gáz.

Ráadásul az orosz fél joggal mondhatja: a szerződés 2036-ig szól, tehát a hátralevő időszakra még fizetnünk kellene. Ezt jeleztük is az Európai Uniónak: ha ők ilyen jogszabályt hoznak, akkor vállalják annak következményeit is. Mert per lesz belőle, amit nagy valószínűséggel meg is nyernek az oroszok, de erre az EU azt mondja, hogy nem, ez vis maior. Csakhogy ez szembemegy azzal az alapelvvel, hogy az energiaellátás nemzeti hatáskör, ráadásul trükközéssel csavarja ki a vétó jogát minden tagállam kezéből.

De akkor hogyan kerülhet mégis napirendre ez a korlátozás?

Addig keresték a kiskaput, amíg megtalálták. Azt mondják, ez nem szankció, hanem kereskedelempolitikai intézkedés. Így már nem kell egyhangúság, elég a minősített többség. Ez visszaélés, az uniós játékszabályok semmibe vétele. Olyan mértékű támadás, amire nehéz megfelelő szavakat találni. A kőolajnál is hasonló a helyzet. Csakhogy itt van egy furcsaság: az orosz kőolaj jelentős része Dél-Ázsiába, főleg Indiába megy, ott finomítják, dízel vagy benzin lesz belőle, és aztán európai kikötőkön keresztül JUT EL Nyugat-Európába. erre azt mondják: „ez már nem orosz”. Na, ez az, ami tipikus farizeusság, Szemfényvesztés. A nap végén ezeket a termékeket ugyanúgy Nyugat-Európában fogyasztják el, a bevétel közvetett módon ugyanúgy az oroszoké lesz. Ebből is látszik, ez az egész hozzáállás üres, de nagyon drága képmutatás.

Magyarország miért nem szakad már el az oroszoktól?

Ha ránézünk az energiaválságra, akkor az egyik egyértelmű tanulság az, hogy Magyarország jelentősen kiszolgáltatott Oroszországnak. Ebből nem kéne inkább más tanulságokat leszűrni, mint azt, hogy ismét Brüsszel a hibás? Főleg úgy, hogy a nemzeti kormány a szuverenitási kérdéseket hangsúlyozza.

Szerintem a kormányzati álláspont helyes: nem politikai-ideológiai alapon kell megítélni alapvetően földrajzi-fizikai adottságokon alapuló szakmai kérdéseket. Az üzleti életben is az a józan tanács, hogy ne csak egy szállítóra építsük a beszerzést, hanem diverzifikáljunk. De az is igaz, hogy ezt mi már meg is tettük. Vásárolunk amerikai, azeri, török gázt is. Kereskedői oldalról nézve egyszerű a képlet: onnan vesszük, ahol a legolcsóbb. Az amerikai gáz természetesen LNG formájában érkezik. A kérdés az, hogy hol vesszük át, milyen útvonalon jön. De ezek kereskedelmi ügyek. Csakhogy ha az amerikai forrás megszűnik, vissza lehet térni az oroszhoz. De ha az oroszt tiltják be, azonos feltételekkel nem lesz mivel helyettesíteni. Persze le lehet váltani az orosz forrást – csak sokkal drágábbra. És ez a lényeg. Mi kiszámoltuk: az orosz energiaembargó évente körülbelül 2 milliárd euróval növelné meg az ország energiaszámláját. Ezt valakinek ki kell majd fizetnie.

Mire gondol pontosan?

Három lehetőség van: az első a rezsivédelem feladását jelentené, de elfogadhatatlannak tartjuk, hogy a többletterheket a magyar emberek fizessék meg. Ha a vállalatokra tolnánk, az még tovább rontaná a versenyképességüket. Vagy kifizeti az állam –ez rontja a fiskális helyzetünket és pont ezzel a 2 milliárd euróval rontja a fizetési mérlegünket is. Ez egy csapdahelyzet. Nem tudok mást mondani, ez egy tudatos politikai támadás. Az energetikán keresztül próbálnak minket politikailag meggyengíteni. Ez már nem szakpolitikai vita. Ez hatalmi harc.

Amennyiben el is fogadjuk, amit most mondott, akkor is ott a kérdés: pont ezért nem lenne szükséges csökkenteni az orosz kitettséget? Hogy ne lehessen ezzel zsarolni a magyar kormányt?

Mi ezen dolgozunk...

Hogyan változott a háború óta az orosz energiafüggőségünk?

Engedje meg, hogy befejezzem. Tehát, amennyiben változik a jogi környezet – márpedig ez a lehetőség fennáll –, képesek leszünk más forrásból is ellátni az országot. Csak épp drágábban. Senki nem fog olcsóbban gázt adni nekünk csak azért, mert „jól viselkedünk”. Az lenne a korrekt, ha az EU azt mondaná: rendben, politikai célom, hogy Oroszország ne jusson bevételhez, de mivel neked ebből többletköltséged származik, azt kifizetem. Na, ilyen ajánlat nem hangzott el. Épp fordítva történt: mi kértük, hogy állják ezeket a költségeket. A válasz: szó sem lehet róla. Jelenleg itt tartunk.

Paks II. is orosz technológiával, orosz fűtőanyaggal működik majd feltehetően. Mégis arról próbálják meggyőzni a közvéleményt, hogy csökkenteni akarják az orosz kitettséget.

Paks I. üzemidő-hosszabbítása zajlik, annak sikeres végrehajtása esetén a meglévő négy blokk 2052–2057 közöttig működhet. Jelenleg ez az egyetlen megbízható alaperőművünk, a Mátrai Erőmű már elöregedett. Ez negyven év lemaradásának eredménye. Most három gázturbinás erőművet építünk, a Jedlik Ányos Energetikai Programban támogatjuk a földhő hasznosítását és a biogáz-előállítást is. Mindez csökkenti az importfüggőséget, de tartósan a földgáz marad az alap.

Alaperőműre viszont szükség van, és nálunk ez az atomenergia.

Tehát igen, teszünk lépéseket az energiaszuverenitás növelése érdekében, de a realitás az, hogy a zöld átmenet sikeréhez is nélkülözhetetlen a földgáz. És ha tudunk olcsóbban behozni gázt, akkor megtesszük, még ha van is hosszú távú szerződésünk. Egyébként a jelenlegi EU-bizottsági javaslat alapján lehet, hogy 2028. január 1-től már nem létezik ez a szerződés. Ez kifejezetten káros lenne.

Hogyan állnak a napelemekhez szükséges hálózatfejlesztési projektek?

A hálózatot korábban – nálunk is, máshol is – úgy tervezték, hogy néhány nagy erőmű megtermeli az áramot, azt nagyfeszültségen elviszik nagy távolságokra, így a veszteség minimális. A végén, ahogy a lakossághoz eljut az áram, letranszformálják, és ott van a lakásban 230 vagy 400 volt, attól függően, hogy két vagy három fázist kötöttek be. Ez volt a rendszer. Egyirányú, átlátható. Aztán jött az energiademokrácia: most már több mint 300 ezer kiserőmű van Magyarországon. Csak a háztartási méretű napelemekből lett tavaszra ennyi, de a nagyobb ipari szereplők is egyre több saját erőművet építenek.

A gond az, hogy a rendszerek nem erre lettek tervezve. A legtöbb háztartási napelem visszatáplálja az áramot a hálózatba – de teljesen kiszámíthatatlanul teszi.

Nincs előre bejelentett mennyiség, nincs tervezhetőség. A hálózat viszont ettől túlterhelődhet, egyes körzetekben túlfeszültség alakulhat ki. Ez pedig tönkreteszi a vezetékeket, felrobbanhat a transzformátor, elég a kábel – ahogy ezt időnként az emberek a saját környezetükben is tapasztalhatják. A kisfeszültségű hálózat – ez a 10 vagy 22 kilovoltos szakasz – 66 ezer transzformátoron keresztül látja el az országot. Ezek nincsenek felkészítve arra, hogy egyszerre nagy mennyiségű, szórtan érkező energiát kezeljenek. Figyelmeztető jelként szolgál a több kis országra kiterjedő tavalyi áramszünet a Balkánon, az idén áprilisi ibériai blackout, legutóbb pedig Csehország fele maradt egy fél napra villamosenergia nélkül. A fejlesztés tehát elengedhetetlen, ha nem akarjuk, hogy az energiaátmenet káoszba torkolljon.

Mi lehet a jövő az energetikában?

Mi okozza a problémát a magyar villamosenergia-hálózatban?

Ma ott tartunk, hogy már több mint 310 ezer erőmű működik Magyarországon. A háztartási méretű kiserőműveken (HMKE) túl vannak köztük visszwattvédelemmel ellátott rendszerek is – jellemzően gyárak tetején, de akár háztartási méretben is –, amelyek nem tudnak visszatáplálni a hálózatba. Ezek nem terhelik túl a rendszert, de arányuk alacsony. A probléma főként abból adódik, hogy a tervezhetőség csorbul, ami megnehezíti a termelés és fogyasztás nélkülözhetetlen egyensúlyának megteremtését.

Hogyan lehet kezelni ezt a helyzetet?

Ahhoz, hogy stabilan működjön a rendszer, tudnunk kell, mennyi áram megy be és jön ki ezekből a transzformátorokból – ezt ma még nem látjuk pontosan. Ezért egy nagyívű beruházásra van szükség, aminek része az átvezetékezés is. Egy transzformátorból átlagosan 2,5 áramkör indul ki, és ahol sok a napelem, vagy például nagy teljesítményű hőszivattyúk, split klímák, esetleg elektromos autótöltők jelennek meg, ott teljesen felborul az áramkör terhelése. Már több mint 80 ezer teljesen elektromos autó van Magyarországon, ezek töltése komoly terhelést jelent a hálózatnak – nemcsak ipari, hanem lakossági szinten is. Az új fogyasztók kiszámíthatatlan megjelenése tovább nehezíti az energiarendszer működtetését, ami világszinten is kihívás a megújuló energiaforrások terjedésével. A hálózatot ehhez hozzá kell igazítani – ezt az EU is felismerte, és a Green Deal keretében infrastruktúra-fejlesztését szorgalmaz. Tavaly a magyar áramtermelés 25 százaléka napelemekből jött, arányosan ezzel világelsők voltunk, ami csökkentette az importfüggőségünket is.

Ennek milyen ára van?

A sok napelemes kapacitás viszont túltermeléshez vezethet. Amikor a nap süt, gyakran annyi az áram, hogy nincs mit kezdeni vele – ilyenkor az ár akár negatív is lehet, vagyis az erőmű fizet azért, hogy valaki átvegye az áramát. 2025 első felében soha korábban nem tapasztalt szélsőértékeket járt meg az összes hazai rendszerterhelés. Januárban 7600 megawatt fölé futott fel az áramfelhasználás, húsvét hétfőn viszont 2400 megawatt alá süllyedt. Az örökrekordok a kevésbé kiugró napokon is hatalmas kilengéseket takarnak,

déltájban a több mint 8000 megawattnyi naperőművi teljesítmény révén bőven van áramunk, e tetemes mennyiség a késő délutáni, kora esti csúcsfogyasztási időszakra viszont szinte teljesen kiesik a rendszerből.

Ezért van szükség energiatárolási kapacitások telepítésére. Olyan akkumulátorokat és energiatároló eszközöket szeretnénk kiépíteni, amelyek képesek a napközben megtermelt többletáramot eltárolni, majd este vagy éjszaka hasznosítani. Ezzel kisimíthatjuk a termelési csúcsokat, és hatékonyabban tudjuk működtetni a rendszert. 2023 végén nagyjából 22 megawatt akkumulátoros kapacitásnál tartottunk, idén nyárra már ötszörös bővülést értünk el. 180 milliárd forintnyi pályázattal segítettük a családok és vállalkozások fejlesztéseit, így már jövőre elérjük az 500 megawattot.

A nyugati világ egyértelműen az elektrifikáció felé halad, és ennek már most látszanak a következményei: a kínálati oldal feszessé vált. Mit jelent ez Magyarország számára?

A mi jövőképünk egyértelműen az elektrifikáció további erősödéséről szól. Ez azt jelenti, hogy egyre több áramot fogunk felhasználni. Vannak is ezzel kapcsolatban szép számaink. A háborút megelőző tíz évben az áramfogyasztás éves átlagos növekedése másfél százalék volt. Most azzal számolunk, hogy ez évi három százalék körülire emelkedik – tehát a duplájára. Ez úgy is igaz, hogy közben megnő az önfogyasztás – például azoknál a háztartásoknál vagy cégeknél, amelyek napelemes rendszerrel termelik meg a fogyasztásuk egy részét. Az áramigények növekedése nálunk is egyértelmű, ahogyan más fejlett országokban.

De a nagy cél közben az, hogy az összes primer energiafelhasználás – tehát a teljes energiaszükséglet – csökkenjen.

A rendszerváltás óta folyamatosan csökkent az ország energiafogyasztása, miközben nőtt a GDP, és jelentősen csökkent az üvegházhatású gázok kibocsátása is. Ez nem kis eredmény. A terv most is ez: miközben nő az áramfogyasztás, az energiahatékonyság javulásával csökken az összes energiafelhasználás. Az egész globális verseny kulcsa ugyanis a hatékonyság.

Összességében tehát egyetért azzal, hogy a kínálati oldal könnyen terhelhetővé vált?

Igen, de ne keverjük össze az okot és az okozatot. Bár az energiaválságban megtapasztalt árrobbanás hatásait jórészt már kihevertük, Európában – különösen a földgáz esetében – továbbra is jóval drágább az energia, mint más kontinenseken, ami versenyhátrányt okoz. A földgáznak fontos szerepe van, mert biztosítja az ellátást, ha nincs nap- vagy szélerőművi termelés – de jelenleg ez is drágán működik. A magyar kormány kitart a rezsicsökkentés mellett, mert a lakosság nem terhelhető tovább – ennek viszont ára van.. Ezért javasoljuk, hogy a Green Deal után jöjjön egy „New Deal”, amely az ipar versenyképességére fókuszál – különben lemaradunk.

Ez viszont azt is jelenti, hogy Európa továbbra is kiszolgáltatott harmadik országból származó energiának?

Jelenleg az történik, hogy az orosz gázt más forrásokkal helyettesítjük: például amerikai vagy arab földgázzal, kőolajjal. Mi viszont azt mondjuk, hogy az egész kontinensnek új alapokra kellene helyeznie az energiaellátását. A fő trend természetesen továbbra is az elektrifikáció – áram tekintetében Európa túltermelő, tehát elegendő áramtermelő kapacitása van. Csakhogy ennek egy jelentős része még mindig szenes erőművekből származik, és a rendszernek vannak gyenge pontjai, főleg a hálózatok szintjén.

Mondana egy példát?

Észak-Németországban hatalmas tengeri szélerőműparkok működnek, miközben Dél-Németországban – Bajorországban, Baden-Württembergben – lenne szükség az áramra. Az észak-déli átviteli kapacitás viszont gyakran nem elegendő. Másik példám: Közép-Ausztriában vannak a magas feszültségű vezetékhálózaton szűkületek. S jóllehet az osztrák – magyar határmetszéken adott pillanatban több áram is érkezhetne hozzánk – ezzel kiegyenlítve az árszinteket – a határtól több száz kilométerre lévő vezetékszakaszok miatt mégsem érkezik meg az áram.

Így viszont teljesen integrált lesz az elektromos piac.

Ez az egyik nagy eredménye az európai együttműködésnek – és egyben az egyik legnagyobb kihívása is. Az elektromos piac mára gyakorlatilag összeér: Írországtól indulva végig a skandinávokon, a baltiakon át (ők idén csatlakoztak az EU-s rendszerhez), Ukrajnán keresztül egészen Törökországig, Dél-Európán, Görögországon, Olaszországon, Spanyolországon, Portugálián át vissza Nagy-Britanniáig. Ez egy hatalmas, egybefüggő rendszer, tele előnyökkel – például a nagyfokú ellátásbiztonsággal. Magyarország ebből is profitál, mivel keresztúton vagyunk, erős vezetékhálózatokkal kötődünk más országokhoz.

Az óriási napenergia kapacitásokat megfelelő energiatárolási képességekkel és rugalmasan szabályozható gázerőművekkel párosítva, az importkitettségeket a szél, a földhő és a biogáz hasznosításával is mérsékelve egyre nagyobb mértékben lehetünk képesek az önellátásra. Jó pályára álltunk, ezért is lenne különösen nagy kár, ha a folyamatos brüsszeli támadások semmissé tennék a magyar emberekkel közösen elért eredményeinket.

(Borítókép: Lantos Csaba 2025. június 24-én. Fotó: Papajcsik Péter / Index)