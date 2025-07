Magyarországnál van a kulcs a 21. század aranybányájához

Kapu Tibor űrutazása kapcsán többször elhangzott, hogy hatszorosan megtérül minden űrkutatásra szánt forint, az Index utánajárt, hogy mire alapozható ez a becslés. A lapunknak nyilatkozó űrkutató, csillagász megerősítette, hogy a magyar kutatóűrhajós programjában szereplő 25 kutatás nemcsak tudományos-szakmai áttörések előszobája lehet, hanem üzletileg is előremutató: a NASA és az ESA űrkvalifikált „plecsnije” versenyelőnyt ad annak a cégnek, amely sikeresen előállított egy világűrbe feljutó műszert.

Az űripar a high-tech felső polca, a csúcsok csúcsa, a befektetések hatszoros megtérülése a legkonzervatívabb becslés, ez az arány ennek a sokszorosa is lehet – mondta az Indexnek Horvai Ferenc űrkutató, csillagász. A szakemberhez annak apropóján fordultunk, hogy a Kapu Tibor űrhajóssal Orbán Viktor miniszterelnök által készített rendhagyó interjúban is elhangzott, hogy minden egyes űriparra fordított forint hatszorosan térül meg.

Ezt a mérőszámot az Európai Űrügynökség is alátámasztja, a NASA viszont nyolcszoros szorzóval számol az amerikai gazdaság vonatkozásában. Mindenesetre a dinamikusan bővülő szektorról sok mindent elárul, hogy a McKinsey felmérése szerint a piac mérete 2023-ban 630 milliárd dollár volt, 2035-re viszont várhatóan 1800 milliárd dolláros gazdasági súlyt képvisel majd.

Magas küszöb az elképesztő haszonkulcshoz

Horvai Ferenc kifejtette: aki sikeresen előállított egy olyan műszert, amely felmehetett az űrbe, az előtt a szó üzleti értelmében is határ a csillagos ég. Példaként felhozta, hogy míg az autóiparban jellemzően az ár 40-50 százaléka a gyártás, beleértve az anyagköltséget, az összeszerelést és a munkaerőt, addig az űriparban ez az arány ennek a tizede, vagyis a megrendelési ár 4-5 százaléka is lehet – tehát a fennmaradó 95–96 százalék tiszta haszon.

Éppen ezért hatalmas adóbevétellel kecsegtet a magyar állam számára is, ha minél több, hazai vállalkozás nevéhez fűződő exportképes termék és szolgáltatás jelenik meg a piacon.

Vagyis a NASA és az ESA űrkvalifikált tanúsítványt megtestesítő plecsnije olyan minősítést ad, ami belépőt jelent a szektor krémjébe, hiszen a lehető legalaposabb, minden részletre kiterjedő tesztek, vizsgálatok próbáját is kiállta az adott műszer.

De minek a megtérüléséről is beszélünk? A HUNOR Program egyes állítások szerint több mint 40 milliárd forintba, más megközelítés szerint ennél kevesebbe, legfeljebb 100 millió dollárba (azaz aktuális árfolyamon mintegy 34 milliárd forintba) kerül. Az űrkutató, csillagász ebbe a számháborúba nem ment bele, azzal viszont mindenképp árnyalta a képet, hogy a magyar űrhajós program messze nem azzal kezdődött, hogy Kapu Tibor – Farkas Bertalan után 45 évvel – 2025. június 25-én, közép-európai idő szerint 8 óra 31 perckor elstartolt, hiszen Magyarországnak az előtt is voltak fenn műszerei, zajlottak kísérletei a Nemzetközi Űrállomáson.

Sok múlik Kapu Tibor kutatásain

Kuriózumnak tartja a szakember, hogy egy ekkora ország a 12. lehet a világon, amely már legalább két űrhajóssal büszkélkedhet, és bár a kritikusok sokallhatják a HUNOR-ra költött milliárdokat, nemzetközi összevetésben a Kapu Tibor által elvégzett 25 kísérlet szép, tekintélyes szám (az Axiom-4 küldetés 60 kísérletének majdnem a fele tehát hazai vonatkozású), vannak olyan nemzetek, amelyek jóval több pénzt fordítottak a kutatóűrhajósukra, az mégsem ennyire produktív.

A hiánypótló alapkutatások – amelyek vannak a 34 éves nyíregyházi gépészmérnökből lett űrhajós tarsolyában is – olyan nemzetközi kapcsolatokat hozhatnak, amelyek a folytatásban éveken, sőt évtizedeken át gyümölcsözhetők lehetnek. Ráadásul van olyan kísérlet, amely után a minták hamarabb érkeztek vissza a Földre, minthogy Kapu Tibor pályára állt volna, de akad olyan műszer is, amely a hazatérése után megy csak fel – vagyis a program büdzséjének gyakorlati felhasználása 2026-ra is átnyúlhat.

Kapu Tibor űrbéli tevékenysége kiterjed az orvosi és élettani vizsgálatokra, a sugárzásbiológiára, a mikroorganizmusok kutatására, a biotechnológiai, szemészeti és gyógyszeres vizsgálatokra, de még a növénytermesztési tesztekre is. Továbbá a menü részét képezi az anyag- és folyadékdinamika, a technológiai és navigációs tesztelés, a földmegfigyelés és a látványos ismeretterjesztés számos aspektusa.

Forintosítható tudomány

Mindez Horvai Ferenc szerint nemcsak szakmailag, hanem üzletileg is üdvözlendő irány, hiszen a monetizálhatóság szempontjai mentén a szektor meghatározó lába a műholdas szolgáltatások palettája. A távközlés, ideértve nem csak a katonai és katasztrófahelyzeti kommunikációt, hanem a mindennapi életünk jelenlévő műholdas digitális konnektivitást, így a televíziós műsorszórást, az internetet.

A navigációs megoldások is sok mindent átszőnek a hasznosítási területek szerint, ideértve a logisztika, a mezőgazdaság területét, de az önvezető járműveket és temérdek egyéb okoseszközt is. Ugyanígy a földmegfigyelés ajtót nyit az éghajlatmonitorozásnak, de az erdőgazdálkodásnak, a bányászatnak vagy a biztosítási adatelemzésnek is nélkülözhetetlen támasza.

(Borítókép: A SpaceX amerikai űrkutatási magánvállalat Falcon 9-es rakétájával összekapcsolt Crew Dragon személyszállító űrhajó a felbocsájtás után a floridai Cape Canaveral Kennedy Űrközpontja felett 2025. június 25-én. Fotó: Axiom Space / MTI)