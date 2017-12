Tízmilliárdos nagyságrenddel rövidíthetett meg csak minket a Google és a Facebook

Az EU egyre inkább abba az irányba tudja terelni a legnagyobb multikat is, hogy legyenek szívesek adózni azokban az országokban, ahol a bevételük keletkezik. Egyenként a kormányok eddig nem nagyon tudtak érdemi eredményeket elérni a gigacégeknél, különösen a Google-nél vagy a Facebooknál. Pont nemrég került fel a két vállalat a legnagyobb magyar adótartozók listájára is.

A megnevezett cégek érvelése röviden annyi volt, hogy ők az EU-ban írországi központjuk alapján tevékenykednek. Ezért az ottani adószabályok érvényesek rájuk, és nem fognak kétszer adózni ugyanazért a tevékenységért, arról pedig nem tehetnek, hogy nálunk némileg magasabbak az adók. Már csak azért is, mert az írországi adóbefizetésük rendre nulla körüli a nap végén, már jó ideje.

Egyébként Magyarország is trükközött ilyet többször is, például amikor a GE az Alstom egy részének megvásárlását kedvezményesen adózhatta le Franciaország helyett nálunk, éltek is a rájuk szabott extra kormányzati ajándékkal.

Most a G7 magyar reklámpiaci adatok alapján próbálta megbecsülni ennek mentén azt, hogy Google és a Facebook mennyi pénzt húzhatott le a magyarokról azzal, hogy meg tudták oldani, hogy ne adózzanak itt. Nos, náluk a be nem fizetett adók és mostanra potenciálisan összejött büntetések szerintük

a 17 milliárd forintot

is megközelíthetik, döntően a kiesett áfa és a társasági adó alapján.

Bár a két cég technológiai előnye egy sereg téren egyértelmű a hazai reklámipari cégekhez képest, azzal jelentős tisztességtelen versenyelőnyben vannak évek óta, hogy lényegében adózniuk se kell. Az így okozott károkat megbecsülni még nehezebb. A Facebook egyébként a nemrég jelentette be, hogy szándékozik a jövőben valamennyit adózni majd akár nálunk is.