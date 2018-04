Kicsit elszaladt a költségvetési hiány a kampány alatt

Elég rendes hiányt halmozott fel a választási kampány alatt a magyar állam, az államháztartás központi alrendszere 871,9 milliárd forint hiánnyal zárta az év első három hónapját a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) előzetes adatai.

Összehasonlításként a tavalyi első negyedévben 198,2 milliárd forint volt a deficit. Persze választási évben mindig kicsit elszaladnak a költségek, 2014 első három hónapját például -796 105 forinttal zárta a költségvetés.

Az NGM közleménye szerint a deficitet az olyan, választásokra felkészülő osztogatós programok növelték többek között, mint a Modern városok program és az Egészséges Budapest program. És persze minden nyugdíjasnak küldött a kormány egy 10 ezer forintos Erzsébet-utalványt is, ami 27,7 milliárd forintba került összesen, de ezt az NGM szerint "a költségvetés mozgástere lehetővé tette".

Ezek mellett az is közre játszott, hogy a tavalyi 252,2 milliárd forinttal szemben 651,7 milliárd forintot tettek ki a szakmai fejezeti kezelésű előirányzatok uniós kiadásai, míg mindössze 60,8 milliárd forint bevételt tudott az ország elszámolni Brüsszeltől. A tavalyi első negyedévben ennél is kevesebb, 8,1 milliárd forint folyt be az uniótól az egész évi 1015,2 milliárdból.