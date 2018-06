Kikészíti a cégeket az online számlázás

Vasárnap indul az online számlázás, ami azt jelenti, hogy a cégeknek minden olyan számlát azonnal be kell majd küldeni egy online rendszeren keresztül a Nemzeti Adó- és Vámhatóságnak (NAV), ami nem magánember nevére szól és 100 ezer forintnál magasabb rajta az áfa.

Az NAV korábbi innovációihoz hasonlóan - mint például az online kassza vagy az elektronikus közúti áruforgalom ellenőrző rendszer (ekáer) -

ennek a rendszernek a bevezetését is káosz előzi meg az adóhatóság részéről és a rendszer használatára kötelezett cégek körében is.

A gazdaságfehérítő intézkedés lényege, hogy az elektronikus számlákat az adóhatóság valós időben látja, és a nagy mennyiségű számlaadatot ellenőrizve a NAV az adócsalásokat is egyszerűbben szúrja ki. Így például egy cég kiürítése és eltűnése például gyorsabban az adóhatóság tudomására jut, nem csak az adóbevallások időszakában.

Az új rendszerben a kézi számlák adatait is fel kell majd vinni az online rendszerbe, és a NAV nem is igazán rejti véka alá, hogy a cégeket az online számlázás felé terelné, konkrétan azt is ajánlják a felhasználóknak, hogy mérlegeljék, hogy nem éri-e meg inkább a kézi számlázás helyett a számlázóprogram használata.

Az e-számlázás az ekáer és az online kassza közül az utóbbihoz hasonlít jobban, ugyanis a cégeknek nem kell külön eszközt beszerezniük, hogy rácsatlakozzanak a NAV rendszerére, az adóhatóság ingyen szoftvert ad, de ezt nem feltétlenül kell használni, a már korábban használt belső céges szoftvert is rá lehet csatlakoztatni a NAV rendszerére.

Sok a felkészületlen cég

A korábbi rendszerek bevezetéséhez hasonlóan most is csúszott az élesedés határideje, ugyanis eredetileg tavaly nyártól büntetett volna az adóhatóság a rendszerhez valós csatlakozás elmulasztásáért. Aztán végül 2018. július 1. lett a végleges határidő: eddig kell minden vállalkozásnak biztosítania, hogy az általa használt programmal megfelelően teljesíteni tudja az adatszolgáltatási kötelezettségét.

A Világgazdaságnak nyilatkozó adószakértők szerint a sok vállalat még össze se kötötte a számlázórendszerét a NAV-val. A kisvállalkozások közül sok egész egyszerűen nem is foglalkozik a dologgal, a külföldi cégeknél pedig az okozhat nehézséget, hogy a komplex vállalatirányítási szisztémájukba kell beépíteniük az a NAV szoftverét, ami nem biztos, hogy illeszkedik az üzleti folyamataikba, ráadásul a rendszerük módosítását az anyacéggel is össze kell hangolniuk.

A számlázás részletes technikai paramétereit csak idén januárban közölték, és az adószakértők elmondása alapján volt olyan cég, ami egész egyszerűen bemondta, hogy csak akkor kezd hozzá a fejlesztésekbe, ha megjelenik a végleges törvény.

Erre június 1-jén, vagyis kevesebb mint egy hóappal a határidő előtt került végül sor.

Olyan cég is volt már, ami előre jelezte a NAV-nak, hogy csúszni fog az online számlázás beindításával, ezért méltányosságot kér. Az adatszolgáltatási kötelezettség hiánya esetén vasárnaptól az adóhatóság számlánként akár 500 ezer forintos bírságot is kiszabhat, de a cégek és az adószakértők is arra számítanak, hogy az adóhatáság nem kezd egyből razziázni, és elnézőek lesznek a kezdeti időszakban azokkal, akik legalább próbálkoztak a rendszerhez való csatlakozással.

Nem vagyok jós de szerintem ez olyan lesz mint a GDPR, azaz az éles indulás előtti estén kijön majd a hír, hogy ugyan minden szuper és tuti, de azért egy darabig még nem bírságolunk

- írta egy kommentelő az egyik online számlás fórumon.

A NAV sincs a helyzet magaslatán

Az ügyben ugyanakkor nem csak a cégek részéről tapasztalható bénázás, hanem az adóhatóság részéről is. Az éles rendszer beindítását például június közepére ígérte a NAV, de ez még mindig nem elérhető.

A tesztüzemmód is csak négy nappal az indulás előtt élesedett,

és a felhasználók tapasztalatait gyűjtő fórum és holnap alapján olyasmik zavarják a felhasználókat, mint például hogy aki valamiért nem emlékszik, hogy milyen felhasználónévvel regisztrált, az nem tud automatikus jelszóemlékeztetőt se kérni, de egyelőre az e-számla készítését sem lehet kipróbálni, a NAV számlázóján elkészített számla pedig nem látszik az Online Számla felületen, mint beküldött számla, így azt sem lehet tesztelni, hogy számlázó megfelel-e az azonnaliság feltételének.

A tesztüzemmódban még az a funkció sem működik, amit azoknak kell majd használniuk, akik a kézzel előállított számlák adatait fogják az adatbázisba felvinni. De a panaszokat gyűjtő blogposztok alapján már a regisztrációnál is egy csomó aprósággal el lehet bukni.

Az adóhatóság ugyanakkor igyekszik segíteni a felhasználóknak, közzétettek egy felhasználói kézikönyvet, készítettek egy részletes tájékoztatót a számla és nyugtaadás alapvető szabályairól, és kiadtak egy számlázási tájékoztatót is.