Az ÁSZ most már ellenőrzi a Fideszt és a KDNP-t is

Úgy alakult nálunk, hogy az ellenzéki pártok gazdálkodását a választások előtt, a Fideszt és a KDNP-t a választások után ellenőrzi az Állami Számvevőszék, akiknek ez feladatuk. Ennek hátteréről itt olvashat részletesebben. Most mindenesetre bejelentette az ÁSZ, hogy most akkor megnézik a Fideszt és KDNP-t is.

Legutóbb egyébként mindent a legnagyobb rendben találtak náluk. Igazából az egész párt- és kampányfinanszírozást elképesztően gyengén ellenőrizzük, és olyan fajsúlyos költésekről nem is beszéltünk, amikor a kormány közpénzből tájékoztat "az állampolgárok életét érintő kormányzati döntésekről", de a felületes szemlélő akár a világ legdurvább kampányának is hihetné az erősen véleményes politikai üzeneteket.

Például a 2014-es kampányköltések törvényi felső határa 995 millió forint volt (amiből maximum 700 millió forint származhatott állami forrásból), de a Transparency International számításai szerint a Fidesz-KDNP 2,7 milliárdot, a baloldali Összefogás 1,6 milliárdot, a Jobbik 1,2 milliárdot költött az akkori választási kampányban.

Eddig egyébként csak a jobbikot büntette meg az ÁSZ nagyon durván, több száz millió forintra, még a mostani választások előtt. Erről itt olvashat részletesebben, leegyszerűsítve azért, mert a paici árnál olcsóbban kapták a plakáthelyeket Simicskáéktól. Ehhez jó tudni, hogy 2010-ben a Fidesz sokkal nagyobb kedvezményeket kapott Simicska Lajos plakátcégeitől, mint most a Jobbik, csak ez a dolog mostanra lett szabálytalan, a Fidesznek így emiatt nem kell tartania az ellenőrzéstől.

Az ÁSZ elnöke egyébként Domokos László exfideszes exképviselő, akinek kétszer is érdemes lesz meggondolnia, hogy bármennyire megbírságolja-e a Fideszt, legutóbb ugyanis Patyi Andrást, a Nemzeti Választási Bizottság elnökét Orbán látványosan személyesen leszúrta egy párszázezres NVB-bírság után.

(Borítókép: Varga Mihály pénzügyminiszter (b) Kovács Árpád a Költségvetési Tanács elnöke (háttal) és Domokos László az Állami Számvevőszék elnöke (j2) beszélget a 2019. évi központi költségvetés általános vitája elõtt az Országgyűlés plenáris ülésén 2018. június 27-én.- f otó: Koszticsák Szilárd / MTI)