Varga Mihály: Nem lesz már 315 forint egy euró

Természetesen azzal is tisztában kell lenni, hogy az a nyugodt időszak, amely 305-315 forint között tartotta a forint árfolyamát, véget ért

– mondta Varga Mihály pénzügyminiszter a Világgazdaságnak adott interjújában. Varga szerint az amerikai Fed és az Európai Központi Bank kamatemelései miatt a forint új egyensúlyi szintet keres. A költségvetést viszont nem érinti az, hogy a forint árfolyama az elmúlt hetek negatív rekordjai után még mindig viszonylag gyenge (most éppen 326 forint egy euró), emiatt nem kell majd átírni a költségvetést.

Szintén a nemzetközi helyzethez kapcsolódva arról is beszélt, hogy a legnagyobb külső kihívás Magyarországnak az EU, az Egyesült Államok és Kína között kialakuló kereskedelmi háború lesz, ezért erre is gondoltak akkor, amikor másfélszeresére, 360 milliárd forintra emelték a költségvetési tartalékot a jövő évi költségvetésben, amelyet pénteken várhatóan megszavaz az Országgyűlés. Ezt amúgy pár napja Bánki Erik, a parlament gazdasági bizottságának fideszes elnöke szintén a Világgazdaságnak nem a kereskedelmi háborúval, hanem a migrációval magyarázta.

Vargát arról is kérdezték, hogy nem tervezi-e a kormány átgondolni a cafeteria-rendszer szinte teljes kivezetését azután, hogy az ellen a dolgozók és a munkaadók is hevesen tiltakoztak. Vargát, úgy tűnik, mindez nem hatotta meg, mert azt válaszolta:

A szavazásig nem merült fel olyan új, hangsúlyos szempont, amely a kormány kiinduló javaslatát érdemben módosítani.

Ahogy írtuk korábban, a juttatások rendszerének tervezett átalakítása szokatlan egységbe kovácsolta a munkások és a cégek képviselőit, hogy az adócsomaggal, amelyet pénteken várhatóan megszavaz a parlament, megszűnik

a lakáscélú munkáltatói támogatás adómentessége,

a mobilitási célú lakhatási támogatás adómentessége,

a kockázati biztosítás munkáltató által megfizetett díjának adómentessége (ide tartoznak az önkéntes pénztárak, a nyugdíjbiztosítások és az egészségbiztosítások is),

a diákhitel törlesztéséhez adott munkáltatói juttatás adómentessége,

a sportrendezvényre szóló belépők adómentessége,

a kultúrautalványok adómentessége,

és a készpénzben kifizethető 100 ezer forintos juttatás kedvezménye is.

A pénzügyminiszter viszont továbbra is ragaszkodik ahhoz, hogy a rendszer túl bonyolult volt, ezért egyszerűsíteni kellett, ezért a kikapcsolódás és az aktív pihenés támogatásán kívül (ami, ahogy Varga Mihály is elismeri a turizmus is támogatja, amiből húzóágazatot szeretne kreálni a kormány) minden megy a levesbe. Azt mondta, azt vizsgálja a kormány, hogy az egészség- és nyugdíjbiztosítások kedvezményeit megtartsák, de azt nem cafeteria, hanem inkább szja-kedvezmény formájában tennék. A szakszervezetek és munkaadók egyéb kifogásairól említést sem tett.

A miniszer arról is beszélt, hogy a munkaerőhiány miatt „érdemes korrigálni a lakásépítések ütemét", vagyis el kellene nyújtani kicsit a fejlesztéseket, hogy mindenhová jusson kellő szakképzett munkaerő. Éppen ezért a kormány most mérlegeli, hogy az állami építkezések közül mi az, amelyet elég csak 2019-ben vagy 2020-ban elkezdeni.