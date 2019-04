Mészáros Lőrinc lánya is felkerült a NAV szégyenlistájára

Mészáros Lőrinc fiatalabb lánya is szerepel a NAV listáján, amelyen az áfabevallási kötelezettségüknek legalább két éve eleget nem tevő 27 ezer céget és magánszemélyt szedte össze a hatóság. A több mint 2000 oldalas listán a G7.hu szúrta ki Homlok-Mészáros Ágnes nevét, egész pontosan a 823. oldalon.

Ágnes és nővére, Beatrix kiveszik a részüket a családi üzletből, Ágnes a Mészáros-birodalmat összefogó, hamarosan egybeolvadó két tőzsdei cégben, a Konzumban és az Opusban is betölt tisztséget a Céginfón található adatok szerint, de emellett még számos, a családi körbe tartozó vállalkozáshoz van köze. Férje, Homlok Zsolt, aki korábban a Swietelsky Vasúttechnika Kft. ügyvezetője volt, pedig közös vasútépítő céget alapított Mészáros Lőrinccel.

A G7 Mészáros lányán kívül azt is kiszúrta a NAV monstre listáját böngészve, hogy azon többször is szerepel Bártfai-Mager Andrea, a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter lakásának címe, ide ugyanis több olyan cég is be van jelentve, amelyek a miniszter volt férjéhez, Balogh Sándorhoz köthetők.