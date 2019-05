35 milliárd forintnyi jégkrém fogyott tavaly

Ötödével bővült a magyarországi jégkrémpiac, amelynek éves mérete 2018-ban meghaladta a 35 milliárd forintot - közölte a Világgazdasággal a Nielsen piackutató cég. A lap hétfői számában azt írták, hogy továbbra is a dobozos és a vödrös változatok a legkeresettebbek, amelyek együttesen az eladások 53 százalékát teszik ki. A pálcikás és tölcséres jégkrémek 34, illetve 10 százalékot hasítanak ki a piacból. A kutatás a gombócos fagyikra és fagyiporokra nem terjedt ki.

Négyből három jégkrémet 400 négyzetméternél nagyobb boltban vásárol a lakosság, ráadásul a megvett jégkrémek 61 százalékát a boltok saját márkás termékei teszik ki. A legkeresettebb továbbra is a csoki- és a vaníliaízű jégkrém, de az eper, a dió és a puncs is a toplistán van. A felmérés szerint emellett egyre nagyobb az igény a cukor- és a laktózmentes, valamint a vegán jégkrémekre is.