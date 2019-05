Milliárdos kárt okozott az áfacsaló banda

Különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás miatt emeltek vádat 23 emberrel, köztük egy bűnszervezet 14 tagjával szemben, akik az áfa megfizetése nélkül kávé, cukor, csokoládé és energiaital kereskedelmével foglalkoztak - tájékoztatta a Bács-Kiskun Megyei Főügyészség az MTI-t hétfőn.

A közlemény szerint a bűnszervezet tagjai főleg Szlovákiából, Csehországból, Romániából és Lengyelországból hozták be az árut olyan, az ország különböző részein bejegyzett cégeken keresztül, amelyek általában nem is végeztek semmilyen más tevékenységet, vagy amelyek csak a nevüket adták az üzlethez. A cégeket a vádlottak időről-időre váltották, lecserélték, illetve az egyes társaságokon belül is több alkalommal hajtottak végre ügyvezetőváltást.

A cégháló persze azért volt fontos, mert a termékeket az Európai Közösségek területéről megszerző és azokat "papíron" behozó gazdasági társaságok nem fizették ki az áfát, amit az első belföldi forgalomba hozatal során be kellett volna fizetniük. A fiktív számlákat összesen öt cég használta fel könyvelésében és adóbevallásaiban, ezek közül egy kecskeméti, egy debreceni, kettő sárospataki és egy sátoraljaújhelyi székhellyel rendelkezett.

A bűnszervezet közel a hárommilliárd forint vagyoni kárt okozott.

Az ügyészség a bűnszervezet 14 tagjával szemben fegyházbüntetés kiszabását, közügyektől eltiltást és vagyonelkobzást kért, a többi vádlottal szemben jellemzően börtönbüntetésre, öt vádlott esetében a végrehajtás felfüggesztésére tett indítványt. A vádlottak bűnösségéről a Kecskeméti Törvényszék dönt.