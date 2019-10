Olaszországban megadóztatnák a Netflixet is

Nyomoznak a Netflix után Olaszországban, az olasz ügyészek szerint ugyanis adózniuk kéne az országban, a Netflix viszont nem adott be adóbevallást, írja a Bloomberg. A hatóság szerint a Netflix fizikailag is eléggé jelen van az országban ahhoz, hogy helyi vállalatként adózzon is.

Olaszország mostanában jobban utánamegy annak, hogy multinacionális vállalatok is fair módon adózzanak az országban. Májusban például a Guccit tulajdonló Kering SA fizetett 1,25 milliárd eurót (nagyjából 415 milliárd forintot), miután nyomozni kezdtek a márka 2011-2017 közti adóügyei után.

Nemrég bejelentette a Mastercard is, hogy együtt akar működni, miután az olasz adónyomozók rajtaütöttek a cég irodáin. A Google-höz tartozó Alphabet vagy az Amazon külön megállapodások alapján már korábban fizettet összesen több százmillió eurót az olasz államnak. A Netflix is közleményben jelezte, hogy együttműködnek az olasz hatóságokkal, és ők minden adót befizetnek.