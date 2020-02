Fehérvár fideszes polgármestere tiltakozik Vargáék adócsökkentési terve ellen

Kerülj képbe hírlevelünkkel, amiben a hét legfontosabb, legérdekesebb cikkeit, videóit ajánlják az indexesek. Feliratkozom!

A fideszes városvezetőknek is lesz egy-két szava ahhoz a tervhez, hogy a kormány csökkentse az önkormányzatok által beszedett iparűzési adót. Legalábbis erre lehet következtetni Cser-Palkovics András, Székesfehérvár polgármesterének az ügyben írt hosszú Facebook-bejegyzéséből.

Tévedés azt hinni, hogy az iparűzési adó esetleges jelentős csökkentése az önkormányzatoknak rossz. Valójában az embereknek rossz... a városok polgárainak káros, a gazdaságnak pedig zsákutca, hiszen nem vezethet tartós növekedéshez, ami rossz az embereknek.

- írja a fideszes polgármester a Facebookon, hangsúlyozva, hogy szerinte a Versenyképességi Tanács javaslatai hibásak,"az érintett településeknek és térségüknek egyaránt károsak".

Ahogy arról az elmúlt hetekben írtunk, a Versenyképességi Tanács azt javasolja a kormánynak, hogy a növekedés ösztönzése érdekében írják át a helyi iparűzési adóra (hipa) vonatkozó szabályokat, hogy az adót fizető cégek az értékcsökkenést és a kutatás-fejlesztésre fordított költésük ötszörösét írhassák le az adóalapból. Ezzel remekül járnának ezek a vállalatok, és ami szakértők szerint is ösztönözheti a beruházásokat és a K+F költéseket, viszont komoly érvágás lenne ez az önkormányzatok költségvetésén, a hipa ugyanis sok önkormányzatnak az egyik legfontosabb, nagyjából szabadon elkölthető forrása.

A változtatással ugyan a tavalyi önkormányzati választásokon ellenzéki vezetésűvé vált városok járnának valamivel rosszabbul, leginkább Budapest, amely bevételeinek több mint 60 százalékát teszi ki az iparűzési adó, a változtatással olyan fideszes vezetésű városok is veszítenének, mint Győr vagy Székesfehérvár. Ez utóbbi polgármestere szólalt most föl az adó csökkentése ellen.

Cser-Palkovics, akit októberben harmadszor választottak meg a Fejér-megyei megyeszékhely polgármesterének, azt írja, hogy a 2019-ben 20,1 milliárd forint iparűzési adót szedett be, ami a harmadik legtöbb beszedett hipa volt az országban Budapest és Győr után, ennek a nagy részét pedig 10 cég fizette be. A polgármester megfogalmazásában

Ez a bevétel biztosítja a szabad mozgásterét a városnak, az állami normatívák mellett garantálja a város működését, belőle tartjuk fent az intézményeket, emeljük a béreket, nyújtunk szolgáltatásokat a megye minden polgárának, mennek az autóbuszok, utaznak ingyen a nyugdíjasok, kapnak kedvezményes bérletet a diákok. Az iparűzési adóból a városvezető felsorolása szerint

adtak támogatást a kórháznak,

a mentősöknek,

a kultúrának (pl. színház),

az oktatásnak (pl. Alba Innovár, okostantermek),

a rendőrségnek,

a sportnak (gyerektől a profi sportig),

egyetemeknek,

civil szervezeteknek,

ültettek belőle fákat, virágokat,

szerveztekrendezvényeket,

tartanak fent ösztöndíjakat

és szociális bérlakásokat.

Vitatom, hogy ennek valódi gazdaságélénkítő hatása lenne. Pár vállalkozás – gyakorlatilag a legnagyobbak – persze rövidtávon (kis mértékben) jól járna, mindenki más, leginkább a város közössége, az emberek, azaz a munkavállalók (!) viszont nagyon rosszul.

- írja Cser-Palkovics, aki állításaiban leginkább Parragh Lászlóval, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnökével és a Versenyképességi Tanács tagjával, Orbán Viktor tanácsadójával vitatkozik, akit név szerint is megemlít. Érdekes, hogy levelében a polgármester a Tanácsot szólítja meg és azzal vitatkozik, miközben a Pénzügyminisztériumot dicséri, amiért meghallgatta az önkormányzatot. Varga Mihály pénzügyminiszter, Palkovics Lászlóval együtt viszont tagja a Versenyképességi Tanácsnak, és ő is jelentette be a javaslatot, vagyis saját kvázi saját magának javasolta, hogy álljon elő az adócsökkentés tervével.

Mindenesetre érdekes, hogy egy olyan, a kormányhoz lojális városvezetőnél is kiverte a terv a biztosítékot, mint amilyen Cser-Palkovics András. A polgármester azért békülékenyen zárja levelét, amikor azt írja, eddig Székesfehérvár minden segítséget megkapott a kormánytól a gazdasági sikerhez, "remélem, így marad ez a jövőben is!”