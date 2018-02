28 órás munkahetet harcoltak ki a német munkások

Valószínűleg kiugróan nagy jelentőségű megállapodást írt alá a nagy délnyugat-német fémipari és gépészetit szakszervezet, az IG Metall és helyi munkaadói érdekszövetség, a Südwestmetall. A megállapodás lényege, hoy gmunkaadók kiharcolták a 35 órás munkahét helyett választható 28 órás munkahetet, írja a BBC.

Ezt két évig kérheti egy dolgozó, csökkentett fizetésért. Eredetileg teljes fizetést akart volna a milliós létszámú szakszervezet, de az végül nem ment át munkaadóknál. Főleg a családi dolgok, gyerek- és idősgondozás, betegápolás, egyebek miatt szerették volna elérni a dolgozók, hogy kényelmesebb legyen a munka és a magánéletük egyensúlya. Párhuzamosan benn lehetnek 40 órát azok, akik viszont szeretnének több pénzért többet dolgozni.

Emellett 6 százalékos fizetésemelés helyett 4,3 százalékosat fognak kapni a doglozók áprilistól. A megállapodás 27 hónapra szól, és szerepelnek még benne egyéb, egyszeri jellegű jutatások is a dolgozók számára. A megállapodást ki lehet bővíteni Németország mind 3,9 millió ipari dolgozójára.

Az IG Metall vezetője, Jörg Hofmann "mérföldkőnek" tartja ezt az új egyezményt, a Südwestmetall vezetője, Stefan Wolf "fájdalmasnak, de elviselhetőnek". Mindkét oldal egész Németországra kiterjeszthetőnek érzi a megállapodást. Azt is hozzá kell tenni, hogy az elmúlt hetekben egynapos figyelmeztető sztrájkokat tartottak az IG MEtall tagjai például a Porschénél vagy a Daimler üzemeiben. Ahogy munkaadók képviselői közül is volt, aki szerint a szakszervezet a "tűzzel játszik", "Pandora szelencéjét nyithatja ki".

A németországi munkások alkuereje a válság óta leginkább az elmúlt években nőtt meg látványosan. A fizetésemelések menetrendszerint érkeztek is, azonban a munkaidő csökkentése egy új fejlemény, amiről egyébként régóta szó van az országban. A megállapodás most minta lehet több más szektornak is, ahol munkaidőcsökkentési lehetőségekért lobbiznak a dolgozók, így a vegyiparnak, az építőiparnak vagy épp a telekommunikációs szektornak.