Magyarországról halássza el a munkásokat a szlovákiai Jaguar-gyár

Szlovákiában olyan komoly probléma a munkaerőhiány az autóiparban, hogy a nyitrai Jaguar Land Rover-gyárba már Magyarországon is keresik az embereket – ismerte el a szlovák Autóipari Szövetség elnöke, Juraj Sinay a napokban.

Az Mno.hu-nak az Audi Hungária Független Szakszervezet elnökhelyettese, Csalogány György azt mondta, korábban volt rá példa, hogy szlovákiai autógyárakba szerződtek át Győrből, de mostanában az Audi bérei közelítik meg legjobban a szomszédos országban adott összegeket, ezért nem számítanak rá, hogy tőlük szakmunkások mennének át az új nyitrai üzembe.

Csalogány szerint inkább a Suzukira jelenthet veszélyt az új nyitrai üzem, és ezzel egyetért Kiss László, az Esztergomi Gépjárműgyártók Független Szakszervezetének elnöke is, aki szerint viszont nemcsak Esztergomból, hanem Komáromból és Tatabányáról is lesznek olyanok, akik átmennek majd a Jaguarhoz. „A Magyar Suzuki Zrt.-nél nagyjából 3000-en dolgoznak, és volt olyan időszak, amikor a külföldi, persze főleg felvidéki munkavállalók aránya elérte a 65 százalékot, de információm szerint még ma is kisebbségben vannak a magyar állampolgárok" – mondta.

Kiss elmondta, hogy két éve a túlórákkal együtt havi nettó 165 ezer forintot lehetett hazavinni a Suzukinál, ami az idén azért biztosan több, de még jóval elmarad a szlovák autógyárak bérétől, ahol 310 ezer forintnyi eurós fizetés átlagosnak számít a szalag melletti munkások esetében.