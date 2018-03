Nem kapnak béremelést a múzeumi dolgozók, könyvtárosok

A minisztériumra fogja a béremelés elmaradását a Közgyűjteményi és Közművelődési Dolgozók Szakszervezete (KKDSZ), írják közleményükben. A KKDSZ egyébként többek között a múzeumi, levéltári, könyvtári dolgozók érdekképviseletét látja el.

A gondnok is lassan többet kereshet

Itt is régóta lehet tudni, hogy komoly gondok vannak a bérek kapcsán. KKDSZ elnöke, Csóti Csaba az Indexnek már tavaly arra panaszkodott, hogy a kulturális szféra még a barkácsolt béremelésekből is rendre kimaradt az elmúlt másfél évtizedben:

A fizetések lényegében alig haladják meg a 2002-es szintet. 2008-ban volt egy kis korrekció, de azóta érdemben csak a minimálbér és a bérminimum emelése hatott az ágazatra.

Ennek eredményeképpen egyre nagyobb számban lettek az intézményekben a bérminimumot kapók, és a legtöbb diplomás (levéltáros, muzeológus) dolgozó bruttó 161 ezer forintot keresett például tavaly ilyenkor. A korábbi minimálbér-emelési körrel itt is odáig jutott a helyzet tavaly februárra, hogy a szakmai munkát végzők fizetése alig haladta meg a gondnokokét.

Az EMMI átverte őket szerintük

Idén ezért januárban átadtak háromezer aláírással egy petíciót, hogy rendezzék a béremelési folyamatukat, és az EMMI hajlandó is volt a tárgyalásokra. A szakszervezet azért is bízott a tárgyalásokban, mert szerintük mindegy, hogy ki az új kormány, több mint 15 éves, igen komoly elmaradásban van itt az érdemi béremelés. Tehát tetszőleges új kormánynak lépnie kell, az EMMI különösebb kockázat nélkül elköteleződhetett volna ilyen irányba.

Szerintük meg is állapodtak szóban a bértárgyalások legfőbb pontjairól márciusra. Azonban az EMMI az írásba foglalásnál már nem volt partner, a korábban elfogadott ötpontos tárgyalási tervből írásban már csak egy mellett akartak elköteleződni. Ebből nem is akartak engedni, úgyhogy vége is lett a tárgyalásoknak, a következő bértárgyalással a szakszervezetnek meg kell várnia a választások után a következő EMMI-t. Vagy azt ami lesz helyette.